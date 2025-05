PlayStation-game Sackboy: A Big Adventure komt op 27 oktober uit voor pc

Sony lijkt PlayStation-exclusive Sackboy: A Big Adventure op 27 oktober uit te brengen voor de pc. De game zal te spelen zijn op 4k met 120fps en ondersteunt een beeldverhouding van 21:9, Nvidia DLSS en variabele refreshrate. De game zal te koop zijn via Steam en de Epic Game Store.

Sony heeft een trailer voor de 3d-platformer gepubliceerd op het Latijns-Amerikaanse YouTube-kanaal van PlayStation. Daar worden de eigenschappen en releasedatum van de game onthuld. Een prijs wordt niet meegedeeld. De trailer is sinds kort enkel via een link te bekijken. Het Japanse bedrijf heeft de game nog niet aangekondigd op PlayStation-kanalen voor andere werelddelen en maakt ook op zijn officiële webpagina’s nog geen melding van de game.

Sackboy: A Big Adventure kwam in 2020 uit voor de PlayStation 4 en 5. Het betreft een spin-off van de LittleBigPlanet-franchise van Sony, waarin het hoofdpersonage zich door een kleurige wereld vol gevaren beweegt. Sackboy kan onder andere een soort lasso gebruiken om over hindernissen heen te komen. Het spel is ontwikkeld door gameontwikkelaar Sumo Digital, dat onder andere LittleBigPlanet 3 voor de PlayStation 4 heeft gemaakt.