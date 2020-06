Sony maakt 3d-platformgame met Sackboy van LittleBigPlanet

Sony heeft een spin-off van zijn LittleBigPlanet-franchise aangekondigd. Sackboy: A Big Adventure is een 3d-platformspel dat voor de PlayStation 5 verschijnt en in een solo- of multiplayermodus kan worden gespeeld.

De trailer van Sackboy: A Big Adventure toont hoe het hoofdpersonage zich door een kleurige wereld vol gevaren van pluche en kartonnen tegenstanders beweegt. Sackboy kan onder andere van een soort lasso gebruikmaken om hindernissen te slechten. Ook kan hij tegenstanders van zich afslaan en deze beschieten.

Halverwege de video krijgt hij hulp van een vriendin en aan het einde is te zien hoe in totaal vier spelers de levels kunnen doorlopen en daarbij kunnen samenwerken. Het spel wordt gemaakt door Sumo Digital, dat ook verantwoordelijk was voor LittleBigPlanet 3 voor de PlayStation 4. LittleBigPlanet heeft meer spin-offs gehad, zoals Run Sackboy Run voor smartphones. Sackboy: A Big Adventure is een spel dat exclusief voor de PlayStation verschijnt.