'Staande PlayStation 5 is hoogste console van recente generaties'

Een Redditgebruiker heeft aan de hand van standaardmaten - usb-a-poorten en schijfsleuven - een idee kunnen geven van hoe breed en hoog de PlayStation 5 is ten opzichte van zijn soortgenoten. Het lijkt de hoogste console van de afgelopen generaties en op een haar na ook de breedste.

Redditgebruiker GREB07 heeft het huiswerk gedaan. Aan de hand van de afmetingen van de Xbox Series X, die al bekend zijn, kan men zich zelfs wagen aan een vergelijking in centimeters. Dat hebben gebruikers op het ResetEra-forum gedaan en kwamen uit op een hoogte van 38 centimeter exclusief het voetstuk. Op zijn breedste punt is de console 9 centimeter breed.

Inclusief de voet wordt dat echter aanzienlijk breder. Tien millimeter op de ResetEra-afbeelding lijkt 12 pixels, wat betekent dat de console maximaal 144mm breed en 382mm hoog is met voet. De versie zonder schijflade heeft weliswaar niet de 'wang' die de andere versie heeft, maar heeft door de aanwezigheid van dezelfde voet een evengrote voetafdruk en dus een even groot breedste punt.

Voor de context: de Xbox Series X wordt een balkvormig apparaat met een voetafdruk van 151mm bij 151mm en een hoogte van 301mm.

Men dient hierbij wel kanttekeningen te zetten: Sony heeft officieel geen afmetingen bekendgemaakt, dus zekerheid is er niet. Daarnaast zijn usb-a-poorten en optische schijven wel van een standaardmaat en valt er daardoor wat te zeggen over de beelden, maar of de beelden van de PS5 definitief zijn, is ook niet zeker. Gezien de bekendmaking van de Xbox Series X-afmetingen, lijken die wel min of meer vaststaand.

Sony onthulde het hardware-ontwerp van de aankomende console op donderdagavond laat, in een livestream die iets meer dan een uur duurde. Daarbij werden naast de hardware ook legio games getoond.