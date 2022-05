'Sony schroeft PlayStation 5-productie op tot tien miljoen exemplaren in 2020'

Volgens bronnen van Bloomberg en Nikkei heeft Sony zijn productieplannen voor de PlayStation 5 aangepast. De consolebouwer zou dit jaar in totaal 9 a 10 miljoen exemplaren willen produceren. Eerder werd gesproken over 5 a 6 miljoen exemplaren.

Meerdere bronnen van Bloomberg Japan hebben volgens de publicatie bevestigd dat Sony dit jaar tot tien miljoen exemplaren wil maken van zijn next-genconsole. Die sterke groei is ingegeven door de coronapandemie, waardoor de vraag naar consoles flink toegenomen zou zijn. Ook Nikkei Asian Review zegt dat Sony de productie van de PlayStation 5 opschroeft. Volgens bronnen van die publicatie gaat het om zo'n negen miljoen exemplaren.

In april kwam Bloomberg juist met het bericht dat Sony de productie van PS5 op een relatief laag pitje zou zetten, vanwege de hoge kosten van de console. Toen werd gezegd dat Sony er 5 a 6 miljoen zou maken in het financiële boekjaar dat in maart 2021 afloopt. Dat zou flink minder zijn dan de 7,5 miljoen PlayStation 4-exemplaren die in de eerste twee kwartalen na de release van die console werden verkocht.

Bloomberg tekent aan dat de plannen van Sony nog gehinderd kunnen worden door logistieke problemen. Sony brengt zijn PlayStation 5 dit najaar tijdens de feestdagen uit. Een exacte verschijningsdatum en de prijs zijn nog niet bekendgemaakt.

Nikkei Asian Review meldt dat Facebook ook de productie van zijn Oculus-headsets opschroeft. De fabrikant zou er in de tweede helft van dit jaar 2 miljoen willen maken. Dat is meer dan het totale aantal van 1,5 miljoen Oculus-headsets die volgens analisten over heel 2019 zijn geleverd. Ook de vr-headsets zijn meer in trek, doordat mensen veel thuiszitten tijdens de coronapandemie.