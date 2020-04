Bloomberg: Sony produceert minder PS5-consoles in eerste jaar vanwege hoge prijs

Sony zou van plan zijn om 5 à 6 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 te produceren voor het financiële boekjaar dat in maart 2021 afloopt. Toen de PS4 uitkwam, werden er in twee kwartalen 7,5 miljoen stuks van verkocht.

Volgens financieel persbureau Bloomberg heeft Sony de getallen medegedeeld aan partners die helpen bij de productie van de console. De lagere productie zou te maken hebben met de hogere prijs; Sony verwacht daardoor minder consoles te verkopen. Wat de PlayStation 5 gaat kosten, is nog niet bekend, maar volgens Bloomberg verwachten ontwikkelaars die aan PS5-games werken, dat het apparaat 500 tot 550 dollar gaat kosten. De PlayStation 4 kwam in 2013 uit voor 400 dollar, in het eerste jaar werden daar 14,4 miljoen exemplaren van geleverd.

Sony zou moeite hebben met het vaststellen van de verkoopprijs, omdat sommige onderdelen momenteel schaars zijn. De PlayStation 5 krijgt een zeer snelle 825GB-ssd, waarvoor duur flashgeheugen nodig is. De geheugenprijzen zijn in de afgelopen jaren flink gedaald, maar zitten weer in een stijgende lijn doordat er geen overproductie meer is.

De PlayStation 5 komt eind dit jaar uit en bronnen van Bloomberg verwachten niet dat de coronapandemie invloed zal hebben op de verschijningsdatum. Wel heeft die vermoedelijk invloed op de presentatie; een groot persevenement wordt wellicht overgeslagen.