Poolse gamestudio toont adventuregame voor pc's en nieuwe generatie consoles

De Poolse gamestudio PolyAmorous komt met een postapocalyptische adventuregame voor pc's, de PS5 en Xbox Series X. Het spel draait op de Unreal Engine 4 en gaat over een jongen die in het platgebombardeerde landschap van Polen een verlaten nazibunker aantreft.

In de beschrijvingen van de game op Steam en de officiële site valt te lezen dat het gaat om een alternatieve geschiedenis. Na twintig jaar Tweede Wereldoorlog voerden de nazi's een nucleaire aanval uit op Polen, dat het land voorgoed veranderde. Een jongen vindt in dat platgebombardeerde landschap een oude nazibunker waar hij vreemde technologie aantreft. Hij achterhaalt wat er met de inzittenden is gebeurd en wordt met zijn eigen voorgeschiedenis geconfronteerd. Verder valt te lezen dat de game geen fail states heeft en het verhaal diverse vertakkingen kent.

De release van de game is volgens de site gepland voor het derde kwartaal van dit jaar, maar dat moet dus alleen gelden voor de pc-versie, aangezien de PS5 en Xbox Series X beide zijn gepland voor een release in het vierde kwartaal van dit jaar. Overigens draait de game dus niet op Unreal Engine 5, die pas vertoond is, maar op de voorgaande, vooralsnog nieuwste versie. In de afgelopen dagen zijn twee stuks videomateriaal online gezet. De site en de Steam-pagina tonen screenshots.