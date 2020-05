Realme brengt X3 SuperZoom-smartphone met 120Hz-scherm voor 499 euro uit

Realme heeft de X3 SuperZoom aangekondigd. De smartphone met Snapdragon 855+-soc, periscopische camera en 120Hz-scherm verschijnt op de Europese markt voor een adviesprijs van 499 euro.

Oppo-zusterbedrijf realme onthulde de X3 SuperZoom dinsdag tijdens een videostream en inmiddels staat de productpagina online. De smartphone heeft een 6,6"-scherm met een lcd-paneel, een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Het scherm met een beeldverhouding van 20:9 biedt een maximale helderheid van 480cd/m².

In het scherm zitten gaten voor de twee frontcamera's. De ene is een ultragroothoekcamera van 8 megapixel en de andere is een 32-megapixelcamera met Sony IMX616-sensor. De primaire camera van de module aan de achterkant is een 64-megapixelmodel en realme combineert deze met een 8-megapixelvariant met periscopische 5x-zoomlens met optische beeldstabilisatie. Bovendien is er een camera met macrolens aanwezig.

De accucapaciteit bedraagt 4200mAh en de fabrikant levert een 30W-lader mee, waarmee het toestel in 55 minuten volledig te herladen zou zijn. Realme neemt vanaf dinsdag preorders aan en start op 2 juni de verkoop. Dat zal als eerste in Europa gebeuren, daarna is de rest van de wereld aan de beurt. De prijs bedraagt 499 euro en voor dat bedrag komen versies van de X3 SuperZoom in het wit en blauw beschikbaar, met Snapdragon 855+-soc, 12GB ram en 256GB ufs 3.0-opslag.

Realme kondigde tegelijk de 6s aan. Dit is een smartphone met een MediaTek Helio G90T-soc. Het scherm heeft een diagonaal van 6,5" en toont 2400x1080 pixels op een maximale verversingssnelheid van 90Hz. Aan de achterkant zitten vier camera's: een van 48 megapixel, een macromodel van 2 megapixel, een zwart-witcamera van eveneens 2 megapixel en een ultragroothoekcamera van 8 megapixel. De realme 6s verschijnt op 2 juni in het wit en zwart voor een startprijs van 199 euro en voor dat bedrag bevat de smartphone 4GB ram en 64GB opslag.