Samsung onthult midrange Exynos 880-soc met 5g

Samsung heeft een midrange-soc met 5g-ondersteuning onthuld. De specificaties van de chipset zijn te vergelijken met die met de high-end Exynos 980, maar met bijvoorbeeld bescheidener kloksnelheden. De soc zit al in een midrangetoestel van Vivo

De Exynos 880 heeft dezelfde hoeveelheid cores als de 980, maar dan lager geklokt. De twee ARM Cortex A77-cores draaien op 2GHz en de zes A55-cores draaien op 1,8GHz, tegenover respectievelijk 2,2GHz en 1,8GHz. De gpu is dezelfde Mali-G76 MP5. Wat betreft beeldschermresoluties ondersteunt deze soc 2520 bij 1080 pixels, wat ook minder is dan de 3360 bij 1440 van de Exynos 980. De soc wordt gemaakt op hetzelfde 8nm-finfetprocedé.

Ook wat betreft camerasensoren zijn de eigenschappen bij de soc teruggeschroefd. Het maximum is hier een enkele 64-megapixelcamera of twee 20-megapixelcamera's. De maximale videoregistratie gaat van 4k120 naar 4k30. Wat betreft connectiviteit is de ondersteuning voor wifi 6, ook wel bekend als 802.11ax, ingeleverd; er is dus alleen ondersteuning voor wifi 5, oftewel 802.11ac. Wel is de neural processing unit van de 980 inbegrepen.

De 5g-modem is eveneens aanwezig en ondersteunt dezelfde frequentiebanden en snelheden die de 980 in huis heeft: tot 2,55Gbit/s bij 5g, mits het gaat om frequenties die lager dan 6GHz liggen. Volgens NDTV komt de eerste telefoon met de soc op 1 juni in China uit.