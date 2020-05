Arm presenteert Cortex-A78- en Cortex-X1-architectuur voor smartphones

Arm heeft zijn nieuwe microarchitectuur voor smartphone-cpu's en -gpu's gepresenteerd. Cortex-A78 is de opvolger van Cortex-A77 van vorig jaar presteert 20 procent beter. Cortex-X1 is een nog snellere variant die tot 30 procent beter moet zijn bij piekprestaties.

Volgens Arm geldt de prestatiewinst van 20 procent bij hetzelfde verbruik als bij huidige socs op basis van Cortex-A77-ontwerpen. Fabrikanten kunnen er ook voor kiezen om zuinigere socs te maken die minder verbruiken, maar hetzelfde presteren als de snelste socs van dit moment.

De prestatiewinst zit grotendeels in de hogere kloksnelheid die mogelijk is met de A78-cores. De nieuwe architectuur is ontworpen voor een 5nm-procedé en een optimale klokfrequentie van 3GHz. Bij de huidige A77-cores die op 7nm worden gemaakt, is dat 2,6GHz.

Samen met de Cortex-A78-architectuur presenteert Arm ook de Cortex-X1-variant. Die is in de basis vergelijkbaar, maar is geoptimaliseerd voor de hoogste snelheden en kan uitgerust worden met meer cache. Fabrikanten kunnen X1-cores combineren met A78-cores. Een soc zou bijvoorbeeld drie A78-cores kunnen krijgen en één X1-core. De snelle X1-variant lijkt ook geschikt voor ARM-processors voor laptops, bijvoorbeeld voor een opvolger van Qualcomms Snapdragon 8cx.

Verder presenteert Arm nieuwe gpu's, de Mali-G78 en -G68. Het gaat om de tweede generatie van gpu's gebaseerd op de Valhalla-architectuur, die vorig jaar werd geïntroduceerd. Het is nu mogelijk om tot 24 Mali-G78-cores te combineren, een stuk meer dan het maximum aantal van Mali-G77-cores. Volgens Arm presteren de cores 25 procent beter dan de voorgangers. De G68-variant is bedoeld voor goedkopere socs en gaat tot maximaal 6 cores.

Arm maakt zelf geen socs of processor, maar is de ontwerper van de microarchitectuur die veel fabrikanten gebruiken. Zo gebruiken Qualcomm, Samsung en MediaTek momenteel de Cortex-A77-architectuur in hun snelste socs. Het ligt voor de hand dat de topmodellen van die bedrijven volgend jaar gebruikmaken van de Cortex-A78-cores, mogelijk in combinatie met Cortex-X1-cores.

Socs op basis van de nieuwe ARM-architectuur worden vermoedelijk eind dit jaar aangekondigd. Chipmakers als Qualcomm en Samsung presenteren hun nieuwe socs gebruikelijk een aantal maanden voordat deze daadwerkelijk in smartphones zit. Het is aannemelijk dat veel smartphones die in 2021 uitkomen uitgerust zullen zijn met socs waarin de nieuwe architecturen zijn gebruikt.

Onder andere Hardware Info en AnandTech hebben uitgebreide artikelen gepubliceerd over de nieuwe microarchitecturen van Arm.