Arm: Cortex-A77 presteert singlethreaded 20 procent beter dan Cortex-A76

Arm heeft de Cortex-A77 aangekondigd, de microarchitectuur waar de high-end Snapdragon- en Exynos-socs van volgend jaar op gebaseerd worden. Arm heeft zich op verhoging van het aantal instructies per klokcyclus, of ipc, gericht.

Volgens Arm zorgen de verbeteringen bij de ipc van Cortex-A77 voor 20 procent hogere singlethreaded prestaties dan bij A76. Dat is bij gelijke kloksnelheid en bij chips die beide op een 7nm-procedé zijn geproduceerd. Ter vergelijking bedroeg de prestatiewinst van A75 tegenover A76 35 procent, maar toen ging ook de kloksnelheid omhoog en maakte Arm bij de claims de overstap van 10nm naar 7nm. Arm vergelijkt nu A76 op de eerste 7nm-generatie tegenover de A77 op 7nm van de geoptimaliseerde tweede 7nm-generatie.

A77 presteert 20 procent beter bij integraalrekeningen en 35 procent beter bij floatingpointrekenwerk. Daarnaast is de geheugenbandbreedte met 15 procent toegenomen. De kloksnelheden zijn niet omhoog gegaan en ook zijn geen verbeteringen wat betreft accuduur te verwachten. Daar richtte Arm zich bij de A76 van vorig jaar wel sterk op. Verder komen de prestatieverbeteringen tegen een prijs, want de omvang van A77 is met 17 procent toegenomen tegenover A76.

De prestatieverbeteringen zijn onder andere bereikt dankzij de introductie van een macro-op-cache, die voor hogere fetch-bandbreedte en lagere -latency moet zorgen. Daarnaast is er een vierde arithmetic logic unit, of alu,en een tweede branch unit toegevoegd. Bovendien is er een tweede pijplijn voor hardwarematige versnelling van aes-encryptie aanwezig.

De Cortex-A77 is bedoeld voor system-on-a-chips voor smartphones, laptops en andere apparaten. De eerste daarvan komen waarschijnlijk volgend jaar op de markt, afgaande op de eerdere periodes tussen aankondiging en marktintroductie.

Traditiegetrouw kondigt Arm ook een nieuwe generatie van de Mali-gpu's aan. Met de Mali-G77 maakt Arm de overstap van Bitfrost, de architectuur die het drie jaar lang gebruikte, naar de nieuwe Valhall-architectuur. Over het geheel genomen is een verbetering van de piekprestaties van 40 procent te verwachten bij mobiele apparaten en de energie-efficiëntie ligt gemiddeld 1,3 keer hoger. Arm wijst verder op de verbetering van 60 procent wat betreft machine learning, onder andere van belang bij beeld- en geluidsherkenning.

Arm heeft de architectuur flink aangepast en de G77 bevat bijvoorbeeld twee eenheden van 16 fma's voor een totaal van 32 fma-lijnen voor floatingpointberekeningen. Bij de G76 waren dat er 24. Daarnaast is de doorvoersnelheid van de texture mapper verdubbeld.