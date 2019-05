AMD brengt Ryzen 9 3900X met 12 cores in juli uit voor 499 dollar

AMD heeft tijdens de openingskeynote van de Computex zijn Ryzen 3000-processors met Zen 2-architectuur aangekondigd. AMD presenteerde vijf processors voor het AM4-platform, met als topmodel de Ryzen 9 3900X met twaalf cores.

Het topmodel beschikt niet zoals eerder gespeculeerd over zestien cores, maar heeft er twaalf. Voor dit model is de Ryzen 9-serie in het leven geroepen. De eerste en vooralsnog enige processor in die serie is de Ryzen 9 3900X. De twaalf cores beschikken over in totaal 70MB cache en passen nog steeds binnen een 105W-tpd. De kloksnelheden bedragen 3,8GHz tot 4,6GHz.

Er verschijnen twee Ryzen 7-modellen: de Ryzen 7 3700X beschikt over acht cores en zestien threads. De kloksnelheid varieert van 3,6GHz met een boost naar 4,4GHz. Dankzij het 7nm-procedé heeft AMD de tdp beperkt tot 65W. De totale hoeveelheid cache bedraagt 36MB, met 512kB L2-cache per core en de 32MB gedeeld L3-cache. Tevens ondersteunen alle derde generatie Ryzen-processors de nieuwe pci-express 4.0-standaard. De tweede processor is eveneens een octacore, maar de Ryzen 7 3800X is hoger geklokt, met snelheden van 3,9GHz tot 4,6GHz. De tdp is dan ook 105W. De overige details, zoals cache en pcie 4.0-ondersteuning, zijn gelijk aan het goedkopere model.

AMD positioneert de Ryzen 7 3700X tegenover Intels 9700K en de 3800X tegenover de 9900K. De prestaties zijn vergelijkbaar, dankzij een aanzienlijke verbetering in de ipc, een punt waar AMD op Intel achterliep. De nieuwe Zen 2-cores hebben een 15% hogere ipc vergeleken met de Zen 1-cores en hebben onder meer twee keer de floating point-performance vergeleken met de origenele Zen-cores. Het topmodel, de Ryzen 9 3900X, zou zelfs met Intels hedt-processor, de 9920X, concurreren. Die hexacore kost 1200 dollar tegenover de 500 dollar van de 3900X.

AMD introduceert nog twee Ryzen 3000-processors, die het tijdens de keynote niet liet zien. Het gaat om de Ryzen 5 3600 en 3600X. Beide zijn hexacores met twaalf threads en een tdp van 95W voor de 3600X en 65W voor de 3600. Alle processors ondersteunen standaard ddr4-geheugen met kloksnelheden van 3200MT/s en AMD levert Wraith Prism-koelers met de drie duurdere modellen mee. De Ryzen 5 3600 krijgt een Wraith Stealth gebundeld en de 3600X een Wraith Spire. De 3600 kost 199 dollar en de 3600X moet 249 dollar kosten.

De drie derde generatie Ryzen-processors zijn geproduceerd op 7nm zijn vanaf 7 juli verkrijgbaar. Tegelijkertijd brengen fabrikanten AM4-moederborden met de nieuwe X570-chipset uit. Die biedt onder andere extra pci-e 4.0-lanes. De Ryzen 3000-processors werken na een firmware-update ook op X470-moederborden.