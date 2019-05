Na veel speculatie, waarbij sommige geruchten een stuk minder correct bleken dan gehoopt, heeft AMD eindelijk zijn nieuwe generatie Ryzen-processors uitgebracht. De derde generatie Ryzen wordt, zoals al bekend was, gemaakt met op 7nm geproduceerde Zen 2-cores. De complete line-up van de processors was echter nog niet bekend en AMD heeft in zijn Computex-openingskeynote in Taipei drie modellen aangekondigd, door middel van een persbericht aangevuld met nog eens twee processors.

Daarmee bestaat de voorlopige line-up Ryzen 3000-processors uit vijf modellen. Europese prijzen zijn nog niet bekend, maar de Amerikaanse prijzen variëren van 199 tot 499 dollar. Twee Ryzen 5-processors, de 3600 en 3600X, vormen de instapmodellen, met prijzen van respectievelijk 199 en 249 dollar. Die twee modellen zijn niet in de keynote of de livestream daarvan aan de orde geweest, maar enkel via een persbericht wereldkundig gemaakt.

Processor Cores/Threads Kloksnelheid/turbo (GHz) Cache (totaal) Pci-e-lanes

(Cpu+x570-chipset) Adviesprijs Ryzen 9 3900X 12/24 3,8 / 4,6 70MB 40 $499 Ryzen 7 3800X 8/16 3,9 / 4,5 36MB 40 $399 Ryzen 7 3700X 8/16 3,6 / 4,4 36MB 40 $329 Ryzen 5 3600X 6/12 3,8 / 4,4 35MB 40 $249 Ryzen 5 3600 6/12 3,6 / 4,2 35MB 40 $199

De twee opvolgende modellen, in de Ryzen 7-serie, werden wel tijdens de keynote geïntroduceerd. Ten eerste is er een zuinige octocore: de Ryzen 7 3700X, met een prijs van 329 dollar. Daarboven wordt de Ryzen 7 3800X, die 399 dollar gaat kosten, gepositioneerd. De 'one more thing' van de keynote betrof een processor met twaalf cores, die in de nieuwe Ryzen 9-serie wordt geplaatst. Dat model gaat 499 dollar kosten. Alle processors komen beschikbaar op 7 juli, waarmee AMD uiteraard refereert aan het 7nm-procedé, waarop de processors worden gemaakt.

We gaan in deze preview iets dieper in op de architectuur van de Zen 2-cores, de manier waarop AMD de processors samenstelt uit 7nm-chiplets en 14nm-i/o-complexen, en we bekijken de prestaties die AMD belooft voor de nieuwe serie nader. Daarnaast gaan we in op de nieuwe X570-chipset, die met de Ryzen 3000-serie wordt geïntroduceerd.