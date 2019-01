AMD maakt meer winst dankzij goede verkopen van Ryzen-cpu's

Het Computing and Graphics-segment van AMD heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een operationele winst van 115 miljoen dollar behaald. Dat is bijna 3,5 keer zoveel als in het jaar daarvoor. AMD schrijft dat toe aan goede verkopen van Ryzen-cpu's.

De omzet van het Computing and Graphics-segment, waar Ryzen-cpu's en Radeon-gpu's onder vallen, was 986 miljoen dollar. Dat is een kleine 9 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Volgens AMD was de gemiddelde prijs per verkochte cpu hoger dan vorig jaar en ook hoger dan in het vorige kwartaal. Dat zou veroorzaakt zijn door de goede verkopen van Ryzen-processors. Ook de gemiddelde verkoopprijs van gpu's was hoger, dat veroorzaakt werd door de verkoop van gpu's voor datacenters.

Het Enterprise, Embedded and Semi-Custom-bedrijfsonderdeel, waar de Epyc-serverprocessors onder vallen, haalde een omzet van 433 miljoen dollar, vergelijkbaar met de omzet van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het segment draaide een operationeel verlies van 6 miljoen dollar, dat volgens AMD onder andere is toe te schrijven aan gemaakte investeringen. Vorig jaar was het verlies nog 13 miljoen dollar.

AMD boekte verder een operationeel verlies van 81 miljoen dollar met zijn All Other-segment; dat is veel meer dan het verlies van 22 miljoen dollar een jaar eerder. AMD schrijft dat toe aan licentiekosten voor oudere technologie, die uitkwamen op 45 miljoen dollar.

De totale kwartaalomzet van AMD kwam uit op 1,42 miljard dollar, een stijging van 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Onder de streep bleef er 38 miljoen euro aan nettowinst over. Een jaar eerder werd er in hetzelfde kwartaal nog een verlies van 19 miljoen dollar genoteerd.

Nu de cijfers over het vierde kwartaal van 2018 zijn gepubliceerd, zijn ook de cijfers over het hele jaar bekend. AMD maakte voor het eerst sinds jaren weer winst. De totale omzet kwam uit op 6,48 miljard dollar en de winst op 337 miljoen dollar. In 2017 was de omzet 5,17 miljard dollar en boekte het bedrijf nog een verlies van 33 miljoen dollar.