AMD: de eerste 7nm-Navi-gpu wordt goedkoper dan de Radeon VII

De eerste op 7nm gebakken Navi-gpu die uitkomt, zal minder kosten dan de Radeon VII-videokaart die het bedrijf begin dit jaar uitbracht. Dat zei AMD-ceo Lisa Su tijdens een mondelinge toelichting op de cijfers van het afgelopen eerste kwartaal.

De topvrouw van AMD van gaf geen nadere details over deze 7nm-Navi-gpu, maar als deze wat prijs betreft onder de Radeon VII wordt gepositioneerd, zal het vermoedelijk nog niet meteen een topmodel in de Navi-gpu-reeks zijn. Su zei dat de eerste 7nm-Navi-gpu's naar verwachting in het derde kwartaal verschijnen. Datzelfde geldt voor de Rome Epyc-serverprocessors. Volgens Lisa Su is bij de ontwikkeling van de tweede generatie Epyc-processors 'uitstekende vooruitgang geboekt' tijdens het eerste kwartaal. Deze chips moeten gedurende het tweede kwartaal verscheept worden, zodat ze in het derde kwartaal beschikbaar komen.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat AMD's kwartaalomzet uitkwam op 1,27 miljard dollar, wat neerkomt op een daling van 23 procent. Het bedrijf schrijft deze daling vooral toe aan het Computing and Graphics-segment. Uiteindelijk hield de fabrikant een nettowinst van 16 miljoen dollar over, terwijl dat winstcijfer een jaar eerder nog op 81 miljoen dollar uitkwam en in het vorige kwartaal op 38 miljoen dollar.

De kwartaalomzet van het Computing and Graphics-segment, waaronder Ryzen-cpu's en Radeon-gpu's vallen, kwam uit op 831 miljoen dollar, een daling van 26 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder en van 16 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018. AMD wijt de daling van de omzet in dit segment aan minder verkopen op grafisch gebied, die weliswaar deels werden gecompenseerd door leveringen van Ryzen-processors en datacenter-gpu's.

Het Enterprise, Embedded and Semi-Custom-bedrijfsonderdeel, waaronder de Epyc-serverprocessors vallen, haalde een omzet van 441 miljoen dollar, een daling van 17 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Waar AMD in dit segment in het vorige kwartaal nog een verlies van 6 miljoen dollar noteerde, was dat nu een winst van 68 miljoen dollar. In het eerste kwartaal van 2018 kwam dit uit op een winst van 14 miljoen dollar. Deze flinke stijging van de winst komt volgens AMD door licentieopbrengsten op basis van de op China gerichte joint venture Thatic.