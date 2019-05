EV-accufabrikant LG Chem klaagt concurrent SK Innovation aan

LG Chem, een accufabrikant voor elektrische auto's, heeft het concurrerende SK Innovation in de Verenigde Staten aangeklaagd voor de diefstal van bedrijfsgeheimen. SK Innovation zou voormalige medewerkers van LG Chem die bekend zijn met de geheimen, hebben ingehuurd.

Volgens een op BusinessWire gepubliceerd persbericht van LG Chem heeft SK Innovation 77 'uiterst bekwame en ervaren werknemers die eerder bij LG Chem hebben gewerkt' ingehuurd. Deze LG Chem-medewerkers zouden betrokken zijn geweest bij research and development, productie en kwaliteitszorg. In de aanklachten staan volgens de Amerikaanse tak van LG Chem dat 'een significant aantal' van deze werknemers bedrijfsgeheimen van LG Chem heeft gestolen om het Zuid-Koreaanse SK Innovation te kunnen helpen in de ontwikkeling en productie van pouch-type-lithium-ionaccu's. LG Chem claimt een van de grootste leveranciers te zijn in de markt voor deze accutechnologie.

Volgens een interne audit van LG Chem hebben de werknemers samengespannen om bedrijfsgeheimen te stelen en hebben ze deze geheimen gebruikt in onderhandelingsgesprekken met SK Innovation. Zo schrijft de aanklagende partij sollicitatiebrieven en cv's te hebben gevonden die specifiek voor SK Innovation zijn geschreven. Als voorbeeld voor deze brieven en cv's noemt LG Chem het cv van een LG Chem-werknemer dat voor SK Innovation was bestemd en waarin belangrijke geheime informatie over de productie van elektrodes stond. Enkele werknemers zouden ook 400 tot 1900 'belangrijke technische documenten' hebben gedownload van de servers van LG Chem voordat ze naar SK Innovation overstapten.

LG Chem claimt tot slot dat de contractuele accuproductie van SK Innovation meer dan veertien keer zo groot is geworden sinds de werknemers van het bedrijf eind 2016 zijn vertrokken. LG Chem vraagt nu onder meer de Amerikaanse International Trade Commission de import van SK Innovation-accu's te blokkeren en het importeren van de productiefaciliteiten die nodig zijn om de accu's te produceren ook onmogelijk te maken. Verder wil LG Chem voorkomen dat de bedrijfsgeheimen van LG Chem verder worden geopenbaard. LG Chem schrijft daarnaast vergelijkbare rechtzaken in Zuid-Korea te hebben gevoerd en daar gelijk te hebben gekregen van het Zuid-Koreaanse hooggerechtshof.

Eind vorig jaar kondigde SK Innovation aan een accufabriek te bouwen in de Amerikaanse staat Georgia, schrijft Electrek. Daarvoor zou het omgerekend zo'n anderhalf miljard euro investeren. De accu's zouden vooral worden gebruikt door Mercedes-Benz en Hyundai-Kia Motors. Het bedrijf zei toen niet hoeveel accu's het zou produceren en met welke techniek. Het is dus niet bekend of deze rechtszaak invloed heeft op de bouw van deze fabriek.