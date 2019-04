Accu's van Tesla Model 3 hebben vier keer minder kobalt dan Volkswagens accu's

De accu's die in de Tesla Model 3 worden gebruikt bevatten ruim vier keer zo weinig kobalt als de accu's die Volkswagen gaat gebruiken in zijn komende elektrische modellen. Dat zegt het hoofd van een accuonderzoeksafdeling van Volkswagen.

Frank Blome, het hoofd van het Center of Excellence für Batteriezellen bij Volkswagen, heeft tegen de Duitse zakenkrant Wirtschaftswoche gezegd dat de accu's die Volkswagen in de I.D.3 gaat gebruiken tussen de 12 en 14 procent kobalt bevatten. Bij de Tesla Model 3 zouden de kathodes van de accu's niet meer dan 2,8 procent kobalt bevatten. De I.D.3 stond voorheen bekend als de I.D. Neo en is een van de nieuwe elektrische auto's die Volkswagen gaat uitbrengen.

Elon Musk heeft vorig jaar bevestigd dat in de accu's van de Tesla Model 3 minder dan drie procent kobalt wordt gebruikt en dat er bij de volgende generatie Tesla's helemaal geen kobalt meer zal worden ingezet. Op dit vlak ligt Volkswagen nog behoorlijk achter, al zegt Blome dat ook Volkswagen bezig is om het gehalte aan kobalt in de accucellen terug te dringen. De generatie elektrische auto's van Volkswagen die na de I.D.-serie komt moet de helft minder kobalt gebruiken. Prototypes daarvan worden volgens Blome nu al getest en daaruit zou blijken dat aan de kwaliteitsstandaarden wordt voldaan.

Ook al zijn fabrikanten momenteel bezig om het gebruik van kobalt steeds verder terug te dringen, het metaal is vooralsnog vrij belangrijk voor de accuproductie, omdat het erg stabiel is en zodoende de gelaagde structuur van kathodes goed in stand kan houden. Dat leidt tot een goede levensduur, een korte oplaadtijd en een groot energiepotentieel van de accu.

Kobalt komt voornamelijk uit het Afrikaanse land Congo. Het land is verantwoordelijk voor ongeveer zestig procent van de totale wereldproductie van het metaal, dat met name wordt gewonnen als bijproduct van het smelten van koper. Dit gaat zeker bij de niet-industriële mijnen veelal gepaard met soms erbarmelijke omstandigheden, kinderarbeid en de nodige milieuverontreiniging. Mede door deze omstandigheden maakte BMW onlangs bekend dat het vanaf 2020 of 2021 stopt met het kopen van kobalt afkomstig uit Congo.