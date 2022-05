Dit artikel zoomt kort in op de geschiedenis van lithium en gaat met name over de ontwikkelingen rondom dit metaal in accu's, welke alternatieven er voor lithium in ontwikkeling zijn en hoelang dit metaal nog dominant zal zijn.

'Plankgas oliedom' was niet alleen de kop boven een kort berichtje in de Leidse Courant van 8 december 1973; het was ook de slogan van een campagne van het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat waarbij 150.000 affiches werden verspreid om het vrachtvervoer op de weg aan te moedigen hun snelheid te matigen. "80 kilometer is op de autosnelwegen de absolute top. Eronder is vaak beter", zo luidde de oproep. Dit was een poging om het dieselverbruik te beperken. Dat had alles te maken met de olieboycot van 1973, als gevolg waarvan nogal wat Westerse landen te maken kregen met flinke olietekorten. Er werden allerlei maatregelen ingesteld: van benzinerantsoenen tot een decreet van de Nederlandse regering waardoor elektriciteit niet voor commerciële verlichting mocht worden gebruikt. De atmosfeer tijdens de kerstperiode in 1973 deed in de grote steden dan ook denken aan de situatie uit de jaren '50, schreven Hellema et al.