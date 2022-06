In dit artikel kijken we naar het besluit van Allego om te stoppen met het leveren van 'laadpalen op aanvraag' waarmee particulieren via de gemeente een laadpaal kunnen aanvragen. We kijken naar hoe het besluit past binnen de markt voor laadpalen en welke gevolgen dit heeft voor de EV-markt.

Een auto die je thuis op de oprit kunt opladen en die daardoor vrijwel altijd vol is als je erin stapt, is voor veel bezitters van een elektrische auto de dagelijkse realiteit. Heel veel andere mensen kunnen dit echter niet, omdat ze geen oprit of eigen vaste parkeerplek hebben. Deze autobezitters zijn daarmee aangewezen op publieke, openbare laadpalen, die op steeds meer plekken in Nederland verschijnen.