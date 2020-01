Ionity verhoogt kosten voor elektrische rijders bij gebruik van snelladers

Ionity voert een aanzienlijke prijsverhoging door voor het gebruik van zijn snellaadpalen. Het bedrijf, dat een Europees snellaadnetwerk aan het opbouwen is, vervangt het vaste tarief van 8 euro voor een oplaadbeurt door een vaste prijs van 79 eurocent per kWh.

Ionity, een joint-venture van autofabrikanten BMW, Volkswagen, Daimler en Ford, meldt dat klanten zonder contracten vanaf 31 januari een prijs van 0,79 euro per kWh gaan betalen. Deze wijziging gaat gelden voor het gehele Europese netwerk. De website Electrive heeft Ionity-ceo Michael Hajesch gesproken en hij zegt dat die 8 euro per oplaadbeurt onderdeel was van de 'welkomstfase' en die fase is nu voorbij.

Alleen rijders die gebruik kunnen maken van zogeheten Mobility Service Providers, waarbij het gaat om de Audi e-tron Charging Service, Mercedes me Charge, BMW ChargeNow, Porsche Charging Service en Volkswagen WeCharge, kunnen nog rekenen op gunstigere tarieven. Zo geeft Audi weer dat er vanaf begin 2020 voor rijders die langere afstanden afleggen een voor Ionity bedoelde voorkeursprijs van 33 eurocent per kWh geldt, in combinatie met een maandelijkse basisprijs van 17,95 euro en laden tot 150kW. Porsche valt net als Audi ook onder de Volkswagen Group en meldt aan Electrive dat er voor Taycan-rijders ook een tarief van 33 cent/kWh geldt bij de snelladers van Ionity.

Een bezitter van een elektrische auto met een relatief grote accucapaciteit, die niet relatief veel op de weg zit, zal niet zo snel een van bovenstaande abonnementen hebben. Zo'n rijder betaalt met het nieuwe tarief van 79 eurocent per kWh al gauw een bedrag dat in de richting van 50 euro per oplaadbeurt gaat. Dat is een veelvoud van het nog twee weken geldende tarief van 8 euro per oplaadbeurt.

Het Nederlandse Allego vraagt 0,69 euro per kWh bij zijn openbare snelladers, waarbij het laadvermogen boven de 22kW ligt. Het bedrijf heeft ook snelladers die een laadvermogen van meer dan 300kW kunnen leveren. Fastned vraagt 59 cent per kWh voor zijn snelladers, al kunnen klanten voor 12 euro per maand ook laden voor 35 cent per kWh. Fastned heeft snellaadstations met 350kW-laders, zoals langs de A8-snelweg in de buurt van Amsterdam. Het gebruik van Superchargers van Tesla kost in Nederland 28 eurocent per kWh en in België is dat vier cent duurder.

Ionity zegt dat het inmiddels 203 laadlocaties heeft met meer dan 860 laadpunten, in twintig verschillende landen. Het bedrijf bouwt er momenteel 52 en wil nog dit jaar in totaal op 400 laadlocaties komen. Met name Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden hebben relatief veel laadlocaties van het bedrijf. In Nederland zijn er zes locaties met nog twee in aanbouw en België heeft er vier. Elke van de vier Belgische locaties heeft vier laders en in Nederland zijn er stations met twee of vier laders.