De praktijk van elektrisch rijden

Elektrische auto's zijn bezig aan een flinke opmars. Er rijden op dit moment circa zestigduizend volledig elektrische auto's, ev's, rond in Nederland. In het afgelopen jaar werden er drie keer zoveel verkocht als in het jaar daarvoor en in maart was meer dan tien procent van alle nieuwe auto's volledig elektrisch. Vrijwel iedere autofabrikant heeft intussen ev's aangekondigd en in de komende vijf jaar worden er zo'n 130 nieuwe modellen verwacht. Alleen al tijdens de recente autobeurs van Genève werden tientallen nieuwe modellen getoond, hoewel een deel daarvan nog in het conceptuele stadium zit.

Vooral in het middensegment, tussen de 35.000 en 60.000 euro, neemt het aanbod nu flink toe, met bijvoorbeeld de Tesla Model 3, de Hyundai Kona, de Kia e-Niro en de nieuwe Nissan Leaf. Deze modellen tonen dat je geen ontzettend grote accu nodig hebt om vierhonderd kilometer te kunnen rijden, maar ook de accuprijzen per kWh dalen nog steeds, ondanks de toenemende vraag.

In onze voorgaande automotivereeks over waterstof- en elektrische auto's, slim en snel laden, accutechnologie, de elektrificatie van ons vervoer en zelfrijdende auto's, hebben we vooral de technische kant benadrukt. De theorie dus, natuurlijk aangevuld met praktijkvoorbeelden. In dit artikel bespreken we vooral de praktijk. Wat is het verschil tussen rijden in een auto met verbrandingsmotor en rijden in een auto met accu en elektromotor? Wat merk je in de praktijk van het verschil tussen tanken en laden, en hoe anders is het rijden op elektriciteit?

Onder meer puttend uit het materiaal van de voorgaande reeks, bepreken we in dit artikel hoe een ev in de praktijk rijdt, hoe rijden met één pedaal gaat en hoe het zit met het bereik in combinatie met verschillende wegen en rijstijlen, efficiëntie en luchtweerstand. Verder bespreken we de praktijk van laden en laadpalen, en de kosten.