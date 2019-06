Londen gaat tot 2025 wellicht 50.000 laadpalen voor elektrische auto's plaatsen

De Londense burgemeester Sadiq Khan heeft een vernieuwd plan onthuld voor het uitbreiden van de infrastructuur voor elektrische voertuigen. Volgens het plan zijn er rond 2025 misschien wel meer dan 50.000 laadpalen nodig om te voldoen aan de toename van elektrische auto's.

In het rapport staat dat er tegen 2020 zo'n 300 snelladers aanwezig zijn in Londen, aangevuld met meer dan 3500 laders die de accu's van elektrische auto's op minder hoge snelheden van stroom kunnen voorzien. Volgens Londen is dat afdoende om in te spelen op de te verwachten toename van het gebruik van elektrische auto's. Tegen 2025 zal er volgens voorspellingen behoefte zijn aan 2300 tot 4100 snelle laadpunten en 33.700 tot 47.500 laadpunten met lagere laadsnelheden.

Het kan echter dat de noodzaak voor dit aantal laadpalen tegen 2025 toch minder groot zal zijn dan nu wordt gedacht. Dat kan veroorzaakt worden door onder meer problemen bij de leveringen van elektrische auto's. Er zijn nog altijd wachtlijsten en als de leveringen nog niet goed genoeg op stoom komen, kan dat een barrière vormen voor een grote overstap naar de elektrische auto. Daarnaast is volgens het rapport van de gemeente de infrastructuur voor elektrische auto's nu ook een van de barrières.

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat al die laadpunten er ook echt gaan komen, omdat dit mede afhangt van de groei van het aantal elektrische auto's in de komende jaren. Daarom worden er ook nog geen verplichte streefaantallen ingesteld. Volgens het rapport moeten de meeste van deze nieuwe laadpunten worden neergezet door de private sector, al is daarbij wellicht ook meer steun van de overheid nodig.

Het rapport gaat ook kort in op een veelgehoorde zorg dat de flinke toename van elektrische auto's en het gebruik van laadpunten een flinke wissel trekt op de algehele stroomvoorziening in de Britse hoofdstad en dat het systeem daardoor wel eens kan falen. Dat zou echter niet aan de orde zijn, mits het gebruik van het stroomnet beter wordt gecoördineerd en er slimmer gebruik van wordt gemaakt.