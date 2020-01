'Brussels stroomnet schiet tekort voor laden van elektrische auto's'

Burgers en bedrijven uit Brussel klagen dat ze geen zwaardere aansluiting voor het laden van elektrische voertuigen krijgen. Brussel beschikt voornamelijk over een 230-voltnet in plaats van 400-voltnet. Netbeheerder Sibelga vindt dat het probleem niet al te groot is voor particulieren.

"Wij wilden twee laadpalen plaatsen, maar kregen als antwoord dat dat zeer moeilijk is omdat in de buurt niet de juiste elektriciteitskabels liggen", zegt een woordvoerder van een Brussels bedrijf tegen De Tijd. "Onze twee trage laadpunten volstaan niet. Om een elektrische wagen zoals een Tesla op te kunnen laden hebben we een zwaardere aansluiting nodig, maar dat gaat blijkbaar niet", klaagt hij.

Dit hangt samen met een keuze die in het verleden is gemaakt. In het begin van de twintigste eeuw werd bij de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in Brussel gekozen voor 230 volt in plaats van 400 volt. Dat betekende de aanleg van minder koperkabels en was dus goedkoper. Ook werd in die tijd 400V vooral gebruikt om spanningsvallen over lange afstanden te vermijden en dat was overbodig in Brussel. Er wordt wel stap voor stap omgeschakeld, maar momenteel ligt in 88 procent van de Brusselse straten nog een net met 230V. Gedurende de laatste twintig jaar geeft Sibelga naar eigen zeggen de voorkeur aan 400V bij nieuwe woonwijken of bij het aansluiten van nieuwe grote gebouwen.

Sibelga is van mening dat het Brusselse elektriciteitsnet niet verouderd is en geen obstakel hoeft te zijn voor de doorbraak van de elektrische auto, mede omdat 230V volgens het bedrijf voldoende is om thuis te kunnen laden. Het bedrijf wijst daarbij ook naar de Noorse stad Oslo, waar de elektrische auto volop aanwezig is en waar net als in Brussel ook nog een netspanning van een 230 volt is. Sibelga erkent wel dat 400V beter geschikt is voor hogere laadvermogen. De beheerder zegt ook dat zijn netwerk van hoogspanningscabines zodanig is vertakt, dat voldaan kan worden aan de behoeften van klanten die een groter elektrisch vermogen wensen in de vorm van een snellader voor hun auto.

Volgens Alex de Swaef van laadpaalbedrijf EV-Point loopt Brussel 'hopeloos achter'. "De hoofdstad is cruciaal om pendelaars te kunnen laten opladen, maar met 230 volt duurt het gewoonweg te lang. Het probleem valt wel te omzeilen door bij iedere laadpaal een transformator te installeren, maar die oplossing heeft een stevig prijskaartje", zegt hij. Voor een laadpunt bij iemand thuis kost zo'n transformator 1200 euro, waarbij zo'n scheidingstransformator ook de jaarlijkse energiekosten met zo'n 400 euro laat stijgen. Bij grotere vermogens voor de snelste laders kunnen de kosten voor een transformator oplopen tot 20.000 euro.

Een snelle oplossing lijkt niet in zicht, omdat Sibelga jaarlijks ongeveer een procent van zijn netwerk ombouwt naar 400 volt. Daarmee duurt het meer dan 80 jaar voordat de 'oude' 230 voltkabels volledig zijn verdwenen. Een alternatief is er volgens de beheerder niet, omdat een snellere omschakeling miljarden euro's zou kosten, schrijft De Tijd.

Overigens spelen de problemen niet alleen in Brussel. Ook in delen van Vlaanderen is nog een eenfasig 230-voltnet aanwezig, maar dit Gewest is al een behoorlijke tijd geleden begonnen met de omschakeling. Dat betekent dat momenteel nog zo'n 20 tot 25 procent van het net in Vlaanderen op 230V zit, al zijn er volgens de distributienetbeheerder Fluvius altijd oplossingen als iemand een zwaardere aansluiting nodig heeft, zoals het plaatsen van een scheidingstransformator of een trekken van een 400V-kabel.

De problemen in Vlaanderen zouden vrij klein zijn, mede omdat die vooral spelen bij rijders van een oudere versie van de Renault Zoë of een elektrische Smart. Deze auto's zijn voorzien van een beveiliging waardoor ze niet kunnen laden bij 230V, al heeft Renault daarvoor eerder een speciale Flexi Charger uitgebracht, een speciale laadkabel. De meeste elektrische auto's kunnen hier wel mee overweg, maar zeker in het geval van accu's met een relatief grote capaciteit duurt het met 230V erg lang voordat de accu geheel is opgeladen.