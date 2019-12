EU wil in 2025 een miljoen laadpunten en waterstofstations in lidstaten hebben

De Europese Commissie heeft via de Nederlandse EU-vicepresident en klimaat-Commissaris Frans Timmermans officieel bekendgemaakt dat er tegen 2025 een miljoen vul- en laadpunten moeten zijn, ten behoeve van voertuigen die geen of een zeer lage emissie hebben.

De Commissie heeft bij de bekendmaking van de zogeheten Europese Groene Deal per terrein uiteengezet welke maatregelen worden ingesteld om te komen tot het hoofddoel om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. In 2030 moet de koolstofdioxide-uitstoot met 50 procent zijn gedaald. Om deze doelen te halen wordt binnen honderd dagen een speciale Europese klimaatwet gepresenteerd, maar de belangrijkste punten zijn nu al bekendgemaakt. Voor het verwezenlijken van het het 2050-doel wordt minstens 25 procent van het langetermijnbudget van de EU ingezet. Ook de Europese Investeringsbank zal een belangrijke rol spelen, waarbij straks de helft van de investeringen groen moet zijn.

Ten aanzien van het wegverkeer stelt de Commissie dat de productie en het gebruik van duurzame alternatieve brandstoffen opgeschaald zouden moeten worden. Tegen 2025 zijn er volgens de Commissie een miljoen publieke laad- en tankstations nodig, gelet op de verwachting dat er dan dertien miljoen voertuigen op Europese wegen rondrijden die geen of heel weinig CO2 uitstoten. Het gaat daarbij met name om geheel elektrisch aangedreven auto's, maar ook waterstofvoertuigen en hybride voertuigen. Volgens cijfers van de EU zijn er nu zo'n 975.000 auto's met een lage emissie in de EU en 140.000 laadpunten.

De Commissie gaat de plaatsing van deze stations ondersteunen op plekken waar blijvende gaten in de dekking zijn, met name in afgelegen gebieden en om het afleggen van lange afstanden te ondersteunen. Dit wordt zo snel mogelijk uitgevoerd, al is dat nog wel afhankelijk van het daartoe bestemde voorstel om dit te financieren, dat 'vanaf volgend jaar' wordt verwacht. Volgens de Commissie is dit plan een aanvulling op beleid van nationale lidstaten.

Over concrete investeringen in de elektriciteitsnetwerken wordt niet heel specifiek gesproken. Wel wordt gesproken over een 'raamwerk om de uitrol van innovatie technologieën en infrastructuur' te stimuleren. Daarbij spreekt de Commissie over de implementatie van smart grids, waterstofnetwerken, koolstofafvang en -opslag en energieopslag.