Den Haag wil aantal laadpalen binnen vier jaar verdubbelen

Den Haag is van plan om binnen vier jaar het aantal laadpalen in de gemeente te verdubbelen. De stad heeft momenteel zo'n 1200 laadpalen en dat moeten er 2400 worden. De verantwoordelijke wethouder wil elektrisch rijden hiermee verder stimuleren, zodat de lucht schoner wordt.

Per jaar moeten er 300 laadpalen bijkomen, zodat binnen vier jaar de extra 1200 laadpalen worden gehaald. De gemeente meldt voor het versneld aanleggen en het beheer van de laadpalen een overeenkomst met energieleverancier Engie te hebben gesloten. Dit bedrijf zal de nieuwe laadpalen plaatsen in samenwerking met Ecotap en zegt dat het ook groene energie gaat leveren aan de rijders van elektrische auto's.

De huidige 1200 laadpalen in de gemeente zijn goed voor 2400 laadplekken en daarnaast zijn er nog 4 snellaadstations. De gemeente stelt dat veel Hagenaars overstappen van een auto met een verbrandingsmotor naar een elektrische auto en dat het huidige aantal laadpalen dus niet voldoende zal zijn. Met de aangekondigde verdubbeling wil de stad aan de vraag voldoen.

Deze investering in het uitbreiden van het aantal laadpalen heeft als doel om de lucht schoner te krijgen. Daartoe heeft Den Haag net als 34 andere gemeenten samen met negen provincies en de minister van Milieu en Wonen het onlangs gesloten Schone Lucht Akkoord ondertekend. Een kerndoel is om in 2030 een gezondheidswinst van vijftig procent te halen ten opzichte van de situatie van 2016.