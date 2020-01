IKEA stelt Europese release van HomeKit-ondersteuning voor rolgordijnen uit

IKEA heeft de release van de software-update die Apple HomeKit-ondersteuning geeft aan zijn slimme rolgordijnen, uitgesteld. De release in de VS vond twee weken geleden plaats, maar er zijn problemen opgetreden.

Er is nog geen releasedatum bekend voor de update, meldt IKEA. Het bedrijf meldt ook niet wat het probleem is. De HomeKit-update zit in versie 1.10.28. Wat precies de oorzaak is van de problemen, is vooralsnog niet bekend. Het was al eerder bekend dat IKEA de beloofde ondersteuning voor HomeKit later op de markt zou brengen.

Aanvankelijk zou die al tegelijk met de rolgordijnen zelf uitkomen, later werd dat uitgesteld tot de herfst en zelfs 'begin 2020'. Met de ondersteuning van HomeKit kunnen gebruikers hun IKEA-rolgordijnen automatiseren via hun Mac, iPhone of iPad, en met spraak bedienen via Siri. Gebruikers konden de Fyrtur- en Kadrilj-gordijnen wel al bedienen via de Google Assistent en IKEA’s eigen Home smart-app.