IKEA begint met verspreiding van HomeKit-ondersteuning voor slimme rolgordijnen

Ikea is begonnen met de uitrol van HomeKit-ondersteuning voor zijn slimme rolgordijnen. De meubelgigant had de ondersteuning van Apples IoT-besturingssysteem voor de Fyrtur- en Kadrilj-rolgordijnen al eerder uitgesteld tot 'begin 2020'.

Verschillende gebruikers op onder andere Reddit melden dat zij na een update de slimme gordijnen kunnen zien in de HomeKit-app. Het gaat om een update van de Trådfri-hub. De HomeKit-update zit in versie 1.10.28. Voorlopig lijkt de update vooral bij Amerikaanse gebruikers uit te rollen, maar gebruikers die op een Amerikaanse vpn-server zitten kunnen die naar eigen zeggen ook ontvangen.

Het was al eerder bekend dat IKEA de beloofde ondersteuning voor HomeKit later op de markt zou brengen. Aanvankelijk zou die al tegelijk met de rolgordijnen zelf uit komen, later werd dat uitgesteld naar de herst en zelfs 'begin 2020'. Met de ondersteuning van HomeKit kunnen gebruikers hun IKEA-rolgordijnen automatiseren via hun Mac, iPhone of iPad, en met spraak bedienen via Siri. Gebruikers konden de Fyrtur- en Kadrilj-gordijnen wel al bedienen via de Google Assistent en IKEA’s eigen Home smart-app.