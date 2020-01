IKEA-Snelkoppelknop voor instellen van scènes verschijnt in Nederlandse webshop

IKEA heeft een zogeheten Snelkoppelknop in de Nederlandse webshop gezet. Met die knop kunnen gebruikers van het Trådfri-ecosysteem in één keer een bepaalde handeling uitvoeren op een aangesloten smarthomeapparaat.

De Snelkoppelknop staat in de webshop voor 7,99 euro. De knoppen zijn nog niet te koop. Op de site staat dat ze 'niet online beschikbaar' zijn. Ook in de fysieke winkels zijn de knoppen niet op voorraad. Het was al langer bekend dat IKEA aan dergelijke knoppen werkte, die in het Engels als 'Shortcut Buttons' bekend stonden. De knoppen zijn 8x5x13 centimeter groot en kunnen zowel met twee schroeven als met een plakplaatje gemonteerd worden. De knoppen worden geleverd met een aantal stickers die een gebruiker op de knop kunnen plakken om de functie ervan aan te duiden. Er zit ook een blanco sticker bij.

De Snelkoppelknop is te koppelen aan de Trådfri-hub. Gebruikers kunnen een specifieke actie koppelen aan de knop. Zo kunnen zij een bepaalde scène instellen in hun lampen, of daarbij ook hun slimme rolgordijnen openen of sluiten. Het gaat om scènes die in IKEA's Home Smart-app zijn ingesteld. Er kan maar één actie aan een knop worden gekoppeld, dus gebruikers moeten er meerdere kopen om verschillende scènes in te stellen.