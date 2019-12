IKEA Home Smart krijgt fysieke knoppen voor meerdere commando's tegelijkertijd

IKEA brengt in februari Shortcut Buttons uit. Dit zijn fysieke knoppen waar gebruikers via de Home Smart-app meerdere functies aan kunnen koppelen zoals het uitzetten van zowel de verlichting als de Symfonisk-speakers. De knoppen gaan in de VS 7 dollar kosten.

De Shortcut Buttons zijn vierkante knoppen waar gebruikers plaatjes met icoontjes in kunnen schuiven om de functie aan te geven. IKEA gaat zelf plaatjes met icoontjes leveren, zoals met een bed of een lamp erop, maar gebruikers kunnen deze ook zelf tekenen.

Een druk op een knop activeert een scène, een reeks commando's voor smarthometoepassingen. Zo kunnen gebruikers in de Home Smart-app volgens The Verge aangeven dat een enkele druk op een knop rolgordijnen moet sluiten, de muziek uit moet zetten en de verlichting moet dimmen. Ook kunnen knoppen bijvoorbeeld aan Spotify-afspeellijsten op een bepaald volume gekoppeld worden.

Gebruikers kunnen de knoppen neerleggen of aan de muur bevestigen. Ze zijn bedoeld als alternatief voor bediening met de app of slimme speaker en geven bijvoorbeeld gasten in een huis of kinderen zonder smartphone de mogelijkheid apparaten te bedienen. Daarnaast ziet IKEA de knoppen als manier om mensen zonder technische kennis meer te betrekken bij smarthomebediening.

IKEA werkt ook aan het vergemakkelijken van het koppelen van apparaten via de Trådfri-verbindingshub, maar details hierover geeft het bedrijf pas in een later stadium.