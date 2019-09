IKEA begint op 1 oktober met verkoop van Sonos-afstandsbediening voor 15 euro

Op de Franse website van IKEA kunnen gebruikers in 'avant-première' de nieuwe Symfonisk-afstandbediening bestellen voor de luidsprekers die het bedrijf samen met Sonos ontwikkelde. Op 1 oktober verschijnt het apparaatje, dat 15 euro kost, in winkels in de Benelux.

De Symfonisk-afstandsbediening is bedoeld voor de tafellamp- en boekenplankspeaker die sinds kort in het IKEA-assortiment zitten, en die gebruikmaken van Sonos-technologie. Met het apparaatje kan de gebruiker nummers afspelen en pauzeren, het volgende of vorige nummer selecteren, en het volume aanpassen. De afstandsbediening werkt zowel met één speaker als met een aantal gegroepeerde luidsprekers. Overigens laten de Symfonisk-speakers zich ook gewoon bedienen met de Sonos-smartphoneapp.

Volgens IKEA kan de zwarte Symfonisk-afstandsbediening uitsluitend worden gebruikt in combinatie met een Trådfri-gateway; dat is de verbindingshub voor IKEA’s slimme producten, waaronder de Trådfri-verlichting. Op de Franse website van de interieurketen kunnen de afstandsbediening en de gateway ook als bundel worden aangeschaft voor 48 euro. De Symfonisk-afstandsbediening wordt geleverd met een magnetische wandhouder.

De Franse website van IKEA lijkt voorlopig de enige plek te zijn waar gebruikers de Symfonisk-afstandsbediening kunnen aanschaffen. IKEA liet Tweakers weten dat de afstandsbediening op 1 oktober naar de Benelux komt en zowel in de winkels als online kan worden aangeschaft. Op diezelfde dag verschijnt er ook een update van de IKEA Home smart-app. De verwachting is dat gebruikers hun slimme speakers daarna ook met deze app kunnen bedienen.