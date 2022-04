IKEA kondigt Symfonisk-schilderijspeaker voor 179 euro aan

IKEA en Sonos hebben een nieuwe Symfonisk-wifi-speaker aangekondigd. Het nieuwe model is een schilderij dat aan de muur gehangen kan worden of op een vlakke ondergrond geplaatst kan worden. De speaker krijgt daarnaast verwisselbare panelen.

De IKEA Symfonisk-schilderijspeaker bestaat uit twee luidsprekers, een woofer en een tweeter, waarbij voor die tweeter een speciale waveguide is geplaatst om de hoge tonen beter te kunnen spreiden. De speaker kan via wifi verbonden worden aan een smartphone, die met de Sonos S2-app de speaker kan aansturen. De speaker kan alleen werken, of samen met andere Sonos- of Symfonisk-speakers. Stereo pairing is alleen mogelijk met een andere Symfonisk-schilderijspeaker. IKEA levert een 3,5 meter lange stroomkabel mee en via daisy chaining kan de andere schilderijspeaker van stroom voorzien worden. Ook zijn de speakers als surroundspeakers voor Sonos ARC in te zetten. Op de achterzijde van de speaker zijn er twee volumeknoppen en een pauzeerknop.

Het schilderij verschijnt in de kleuren zwart of wit en kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Na introductie moeten er twaalf extra verwisselbare platen komen, zodat kopers kunnen kiezen voor een ander kunstwerk. Het gaat bijvoorbeeld om een vinylplaat, verfspetters, een foto van een stad of een hert.

De schilderijspeaker is 57x41x6cm groot en hangt op 6cm afstand van de muur. IKEA schreef eerder op een webpagina die inmiddels offline is gehaald dat de speaker Apple Airplay 2-ondersteuning zou krijgen. Dat bevestigde IKEA in een livestream; vorige Symfonisk-speakers hadden deze ondersteuning ook. Bluetooth-ondersteuning is er niet, De Symfonisk-schilderijspeaker kost 179 euro en is vanaf 15 juli te koop. Daarbij krijgen klanten één schilderijpaneel. Extra panelen zijn vanaf 1 september te koop en kosten 15 tot 30 euro. IKEA zegt samen met Sonos meer speakers uit te willen brengen.