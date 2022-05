Niemand had tien jaar geleden kunnen vermoeden dat IKEA nog eens luidsprekers op de markt zou brengen. Toch heeft de meubelketen inmiddels een aardig aanbod, inclusief een aantal slimme speakers in de Symfonisk-lijn. Daarvan is net een derde variant op de markt verschenen: de 'Symfonisk Schilderijlijst met wifi-speaker'. Een hele mond vol, die in ieder geval duidelijk maakt wat het onderscheid is met de bestaande 'Symfonisk Tafellamp met wifi-speaker' en de 'Symfonisk Wifi-boekenplankspeaker'.

Net als de overige Symfonisk-speakers is de nieuwe Schilderijlijst samen met Sonos ontworpen en past hij naadloos in het Sonos-ecosysteem. En net als zijn twee voorgangers is hij in wit en zwart verkrijgbaar. De Schilderijlijst kost 179 euro, net zoveel als de Tafellamp. Beide zijn daarmee iets goedkoper dan de One, het instapmodel van Sonos. De Schilderijlijst is echter wel een stuk duurder dan het instapmodel van IKEA zelf: de Boekenplankspeaker. Die kost net geen 100 euro.

Is het kunst?

Opvallend aan de Schilderijlijst is uiteraard dat hij zo plat is. De lijst meet 57 bij 41cm en het geheel is 5,5cm diep. Dat lijkt vrij dik, maar in de praktijk zie je daar minder van dan je zou denken. Dat komt doordat IKEA zo slim is geweest om de elektronica in een kleiner deel van de behuizing te stoppen. Dat deel is slechts 48 bij 32cm en steekt aan de achterkant iets uit. Dat wordt aan het zicht onttrokken door een dunner deel, dat slechts 1,5cm diep is. Dat is de lijst die je ziet als je de speaker ophangt of neerzet. Je ziet dus die dunne lijst, die niet dikker is dan de lijst van de gemiddelde foto, met achter de lijst dus een paar centimeter ruimte.

Het deel dat je ziet, heeft heel dunne kunststof randjes waarbinnen een doek gespannen is met een afbeelding erop. Net als bij de Boekenplankspeaker is dat paneel te vervangen. Alleen is er hier meer keuze, wat uiteraard te verwachten valt van een product dat Schilderijlijst is gedoopt. In eerste instantie is de speaker verkrijgbaar met wit of zwart doek, maar vanaf 1 september gaat IKEA drie andere panelen leveren. Het is al duidelijk dat er nog meer ontwerpen komen. Wie wat zoekt, vindt minstens twaalf ontwerpen die in de komende maanden beschikbaar zullen komen. De eerste drie panelen kosten 15 euro, de latere modellen kosten allemaal 30 euro, een wat merkwaardig prijsverschil.

De grote vraag is of IKEA de optie gaat bieden om zelf een ontwerp aan te leveren dat je op een paneel kunt laten drukken. Het bedrijf heeft daar nog niets over bekendgemaakt. Wellicht zal een derde partij die optie aanbieden. Voor de knutselaar moet het overigens niet al te moeilijk zijn om het doek van een IKEA-paneel te halen en er zelf een nieuw doek overheen te spannen. De panelen bestaan uit een kunststof frame met honingraatprofiel waarop een dun doek gelijmd is. Met wat geduld moet het mogelijk zijn het bestaande doek eraf te peuteren en er een nieuw doek op te lijmen.