In de zomer van 2019 verschenen de eerste twee producten uit de Symfonisk-lijn van IKEA op de markt. Je kon toen bij het Zweedse woonwarenhuis terecht voor een boekenplankspeaker en voor een wifispeaker verborgen in een tafellamp. Alsof dat niet genoeg was, bracht IKEA in de afgelopen zomer ook nog een schilderijlijst op de markt waarin luidsprekers verscholen zijn. Kennelijk was IKEA tevreden met de boekenplankspeaker en de schilderijlijst, maar niet met de tafellamp, want daarvan is sinds kort een nieuwe versie op de markt, die opnieuw 'Symfonisk Tafellamp met wifi-speaker' gedoopt is.

Uiteraard is ook de nieuwe tafellamp weer samen met Sonos ontwikkeld en daarmee is het net zo vanzelfsprekend dat je de lamp kunt opnemen in je Sonos-configuratie. Dat is geen vereiste; je kunt de tafellamp ook gebruiken zonder dat je andere Sonos-producten in huis hebt. De nieuwe tafellamp is in wit en zwart verkrijgbaar. Dat niet alleen, bij de voorganger bestond de lamp uit een geheel; de nieuwe bestaat uit een losse voet en kap. De voet is er in één model, waarbij je kunt kiezen uit zwart en wit, van de kap zijn twee verschillende modellen leverbaar. Er is een glazen model, dat in zwart en wit leverbaar is, en een kap die van stof is gemaakt. Ook daar zijn twee varianten van. Een met een witte kern en een zwart omhulsel en een tweede variant die geheel wit is.

Losse kap

In de winkel koop je voet en kap los, online kun je ze ook als een geheel bestellen. De voet kost 129 euro, de stoffen kap 20 euro en de glazen kap 30 euro. Een set met stoffen kap kost dus 149 euro en een set met glazen kap 159 euro. De nieuwe tafellamp is daarmee ongeveer even duur als zijn voorganger. Die werd voor 179 euro geïntroduceerd, maar later afgeprijsd naar 155 euro. De lamp is goedkoper dan de schilderijlijst, die 179 euro kost. IKEA heeft ook de wifiboekenplankspeaker nog in het assortiment; die kost 100 euro. De speakers van IKEA zijn daarmee nog steeds iets goedkoper dan de One, het instapmodel van Sonos zelf, die een straatprijs van 200 euro heeft.

Dat IKEA twee verschillende modellen van de kap levert, is uiteraard slim. Zo biedt de keten meer variatie. Sinds de komst van de schilderijlijst lijkt dat het thema bij de Symfonisk-producten. Bij beide varianten moet je de kap dus op de voet monteren. Bij de stoffen kap draai je daarvoor een ring los die rond de fitting is geschroefd. Je draait de kap vervolgens vast door de ring weer om de fitting te schroeven. Dat zit lekker stevig.

Bij de glazen kap werkt het iets anders. Daar kun je de ring rond de fitting laten zitten. In plaats daarvan klik je de onderkant van de glazen kap vast in een uitsparing in de voet. Helaas is die verbinding veel minder stevig. Het deel van de kap dat je vastklikt, is namelijk van een vrij dun kunststof en doordat zowel de voet als het glazen deel van de kap best zwaar is, voelt het kunststof verbindingsstuk wat fragiel aan. Het geheel optillen aan de kap lijkt geen goed idee. Gelukkig is een dergelijke lamp ook geen meubelstuk dat je vaak zult verplaatsen.

Nu wel E27

Het is wel heel prettig dat IKEA de nieuwe tafellamp van een grotere fitting heeft voorzien. De eerste editie had een kleine E14-fitting, de nieuwe heeft de grote E27-fitting, wat maakt dat je meer keuze hebt uit lampen die je in de fitting kunt schroeven. IKEA heeft overigens voor de verlichting nog steeds geen slimme functionaliteit ingebouwd. Je kunt uiteraard wel zelf een slimme lamp in de fitting schroeven en wat ons betreft is dat prima. Zo heb je de keuze.

De twee varianten van het nieuwe model in het zwart met het oude model in het wit