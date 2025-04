IKEA introduceert waterbestendige bluetoothspeaker met accuduur tot 80 uur

IKEA komt met een waterbestendige bluetoothspeaker. De speaker komt beschikbaar in de Vappeby-serie en krijgt volgens de fabrikant een IP67-certificering. De Vappeby-speaker komt in april uit in 'alle markten' en gaat in de VS 15 dollar kosten.

IKEA claimt dat de Vappeby een accuduur tot 80 uur haalt. Volgens IKEA is dat haalbaar op 50 procent volume. De speaker wordt opgeladen via USB-C, maar IKEA levert geen USB-C-kabel of -oplader mee. De speaker is daarnaast voorzien van een IP67-certificering voor stof- en waterbestendigheid. Daarmee is de Vappeby tot 30 minuten lang waterbestendig op een meter diepte. Gebruikers kunnen verder twee Vappeby-speakers combineren voor stereogeluid.

De Vappeby-bluetoothspeaker staat op de Amerikaanse IKEA-website voor 15 dollar. Het bedrijf noemt nog geen europrijs. Wel zegt IKEA dat de speaker in april uitkomt in 'alle markten', maar de winkel noemt geen concrete releasedatum. IKEA bracht eerder al een speaker met geïntegreerde lamp uit in de Vappeby-serie, naast een nachtlampje voor kinderen. Die kosten respectievelijk 50 en 40 euro in Nederland.