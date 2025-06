IKEA brengt Dirigera-smarthomehub voor 60 euro uit in Nederland en België

De IKEA Dirigera-smarthomehub is vanaf nu leverbaar in Europa. De hub is onder meer verschenen op de Nederlandse en Belgische IKEA-websites. Hij kost 60 euro en is op voorraad in verschillende vestigingen. Ook de vernieuwde Home Smart-app is inmiddels uit.

IKEA bevestigt tegenover Tweakers dat de verkoop van de Dirigera-hub op maandag is begonnen. De productpagina van de Dirigera-hub werd afgelopen weekend al gepubliceerd op de Nederlandse IKEA-website, hoewel hij toen nog niet leverbaar was, merkten Reddit-gebruikers op. Inmiddels is de smarthomehub wel op voorraad in verschillende Nederlandse filialen; bij enkele andere IKEA-winkels wordt hij op dinsdag 25 oktober verwacht. De Dirigera-hub is ook verkrijgbaar in een aantal Belgische winkels. De IKEA Digera kost in Nederland 59,95 euro; in België wordt een prijs van 60 euro vermeld. De huidige Trådfri-smarthomehub van IKEA kost 30 euro.

IKEA heeft in mei al bevestigd dat het werkte aan de Dirigera-hub. Het bedrijf zei toen al dat hij in oktober zou verschijnen, maar gaf nog geen precieze releasedatum. De nieuwe hub kan verbinding maken met meer verschillende producten dan de bestaande IKEA Trådfri-hub en werkt in combinatie met een vernieuwde IKEA Home Smart-app, die inmiddels ook beschikbaar is voor Android en iOS.

De nieuwe Dirigera-hub krijgt onder meer ondersteuning voor de Matter-standaard, die compatibiliteit tussen iot-apparaten van verschillende bedrijven mogelijk moet maken. Deze ondersteuning is echter nog niet beschikbaar. Volgens The Verge wordt Matter 'in de komende maanden' via een software-update toegevoegd aan de Dirigera. In de eerste helft van 2023 voegt IKEA daarnaast de optie toe waarmee gebruikers hun smarthomeapparatuur kunnen bedienen als ze niet thuis zijn.

De IKEA Dirigera-hub