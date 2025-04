IKEA introduceert platenspeler in samenwerking met Swedish House Mafia

IKEA kondigt aan dat vanaf oktober de nieuwe productlijn Obegränsad verkrijgbaar is, waarmee het bedrijf onder meer met een platenspeler komt. Het bedrijf maakt dit in samenwerking met de Zweedse muziekgroep Swedish House Mafia.

IKEA's Obegränsad-platenspeler krijgt stroom via een USB-C-aansluiting en speakers kunnen via tulpstekkers worden verbonden. IKEA levert het apparaat met een verwisselbare naald en cartridge. Het bedrijf deelt verder weinig technische details over de platenspeler. Het is ook nog niet bekend wat deze gaat kosten. IKEA maakt bekend dat de platenspeler vanaf oktober wereldwijd beschikbaar is.

Tegelijkertijd komt het bedrijf met andere producten in dezelfde collectie. Het gaat om ongeveer twintig nieuwe producten die zijn gericht op muziekliefhebbers. De productlijn bevat onder andere een kast, bureaulamp en stoel. Onder meer een bekend IKEA-meubelstuk, de Kallax-kast, krijgt een nieuw ontwerp, zodat deze meer opbergruimte heeft voor lp's en muziekaccessoires.

Voor de Obegränsad-collectie werd samengewerkt met Swedish House Mafia. De drie leden van de groep zijn bekende muziekproducenten. Samen met de muzikanten heeft IKEA nieuwe meubels ontworpen die gericht zijn op het produceren of luisteren van muziek.