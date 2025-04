Renders tonen OnePlus 11 Pro met alertslider

Bekende leaker OnLeaks heeft renders van de vermeende OnePlus 11 Pro-smartphone gepubliceerd. De telefoon krijgt een rond camera-eiland met drie sensoren. De renders tonen ook een alertslider, die in de OnePlus 10T voor het eerst ontbrak.

De OnePlus 11 Pro met alertslider is te zien op renders van OnLeaks, die de leaker publiceerde in samenwerking met techwebsite Smartpix. Met die slider kan de telefoon gemakkelijk op stil gezet worden. OnePlus voorzag voorgaande telefoons ook van een dergelijke slider, maar deed dat met de recentste 10T niet. Smartpix schrijft dat alleen de OnePlus 11 Pro-smartphone een alertslider krijgt; de andere OnePlus 11-modellen zouden geen alertslider krijgen.

Daarnaast krijgt het toestel een camera-eiland met drie sensoren en een flitser. Voor de camera's werkt OnePlus opnieuw samen met Hasselblad. De smartphonefabrikant werkte de afgelopen generaties al vaker samen met het camerabedrijf. De selfiecamera zit in een gat linksboven in het scherm verwerkt. Dat scherm krijgt daarnaast gebogen schermranden. Smartpix en OnLeaks zeggen niet wat de schermdiagonaal wordt.

Verdere specificaties en details over de smartphone zijn nog niet bekend. Smartpix speculeert dat het toestel een Snapdragon 8 Gen 2-soc krijgt, maar dat is niet bevestigd. Het is niet bekend wanneer OnePlus de telefoon uitbrengt.