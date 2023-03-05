Door Donovan Kerssenberg

Redacteur

Feedback • 05-03-2023 06:00 161

OnePlus 11 Review

Korting komt met compromissen

05-03-2023 • 06:00

161

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Inleiding

Samengevat

De OnePlus 11 is een fijn, snel toestel om mee te werken, al zijn er wel wat concessies gedaan ten opzichte van het vorige model om de prijs te drukken en zo een gulden middenweg te creëren. Hierdoor heeft deze smartphone in tegenstelling tot zijn voorlopers niet alleen wat upgrades, maar ook wat downgrades gekregen. Zo heeft het toestel betere camera’s dan zijn voorganger en een krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc. De accu hoeft maar een half uurtje aan de lader om volledig te worden opgeladen. De concessies die zijn gedaan, zie je terug in waterdichtheid (IP64), een tragere USB-poort, niet draadloos kunnen opladen en minder camerafuncties. Voor de rest is het toestel een mooie middenmoter als we kijken naar het scherm. Als de concessies voor jou geen dealbreakers zijn, heb je voor 819 euro een mooie, krachtige smartphone.

Pluspunten

Minpunten

Getest

OnePlus 11, 16GB ram, 256GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 819,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 647,50

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OnePlus is nu al een aantal jaar bezig met het wedden op meerdere paarden. Het bedrijf heeft enkele jaren geleden de smartphones die het met een scherpe prijs moesten opnemen tegen de vlaggenschepen, laten varen en zich gericht op echte vlaggenschepen. Daarnaast zette OnePlus in op de midrangemarkt met de Nord- en Nord CE-toestellen. Ook in het low-end segment heeft de fabrikant een gok gewaagd met de Nord N-toestellen. Kortom, OnePlus had in elk segment wel een groepje toestellen om maar zoveel mogelijk mensen te plezieren. De fabrikant lijkt daar nu een beetje op terug te komen. Tenminste, dat is het geval in het high-end segment waar vorig jaar nog een OnePlus 10 Pro en OnePlus 10T op de markt kwamen.

OnePlus 11 Product shot

OnePlus heeft nu dus maar één model voor de Benelux die het bedrijf gewoon de OnePlus 11 noemt. Dit toestel moet het beste van alle drie de vorige modellen combineren. En tegelijkertijd goedkoper zijn dan de vlaggenschepen van de gevestigde orde. Dat betekent echter wel dat sommige onderdelen dus iets minder krachtig zijn dan die op de modellen die vorig jaar zijn uitgekomen. Dat zie je dan wel terug in de prijs. Het nieuwe toestel is met 819 euro goedkoper dan high-end vlaggenschepen als de iPhone 14- en Samsung Galaxy S23-toestellen. Nu is de vraag of de concessies die OnePlus heeft gedaan het toestel weer tot een ware ‘flagshipkiller’ kunnen maken. Je leest het in deze review.

Behuizing: korrelig is het nieuwe glad

Vorig jaar schreven we nog dat OnePlus leek te experimenteren met het uiterlijk van hun toestellen. Dit jaar lijkt het erop dat het bedrijf een keuze heeft gemaakt over het gebruikte materiaal. De OnePlus 11 heeft aan de voorkant Gorilla Glass Victus en aan de achterkant Gorilla Glass 5. Deze achterkant heeft dezelfde matte afwerking als de OnePlus 10 Pro en toestellen van andere fabrikanten zoals de Edge 30 Ultra en Razr (2022) van Motorola. De afwerking van het matglas voelt anders aan: wat korreliger dan standaard matglas, maar niet ruw of antislip. Het toestel ligt in elk geval lekker in de hand en voelt luxe aan. Je hoeft niet bang te zijn dat er vingerafdrukken te zien zijn. Het frame is van aluminium en loopt een beetje bol rondom het toestel, behalve aan de bovenkant, waar het frame helemaal vlak is.

Het camera-eiland is wel veranderd. Deze is een slagje groter dan die van de OnePlus 10 Pro en rond. Ook bij dit toestel steekt het eiland niet zo ver uit als bij de concurrentie en de grootte zorgt ervoor dat de smartphone weinig wiebelt als deze plat op tafel ligt, met uitzondering als je iets in de linkerbovenhoek indrukt.

OnePlus 11 Camera-eiland

Met de stevigheid van de OnePlus 11 zit het wel goed. Als we de smartphone torderen geeft deze op geen enkele manier mee en kraakt ook niet. Het scherm heeft dezelfde kromming aan weerszijden als de OnePlus 10 Pro en wij hebben deze keer geen last van onbedoelde aanrakingen die worden gedetecteerd aan de zijkanten. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de smartphone iets groter is geworden. We praten wel over verschillen achter de komma, maar het is blijkbaar genoeg om het scherm, die nog steeds even groot is, wat meer ruimte te geven. De screen-to-bodyratio is daardoor iets kleiner geworden: 89,7 procent ten opzichte van de 90 procent op de 10 Pro.

Aan de linkerkant van het toestel zit de volumeknop, aan de onderkant de simkaarttray die plaats heeft voor twee simkaarten. Ondersteuning voor een microSD-kaart is helaas niet aanwezig. Verder zit aan die kant ook de USB-C-poort, het microfoongaatje en een van de twee stereospeakers. Een koptelefoonaansluiting is niet aanwezig, wat in dit prijssegment tegenwoordig eerder regel dan uitzondering is. Rechts zitten de powerknop en de switch, ofwel alertslider, waarmee het toestel in trilmodus of in de volledig stille modus gezet kan worden. Deze knop moest bij enkele modellen van vorig jaar het veld ruimen, maar is gelukkig weer aanwezig. Het is een van de elementen die de OnePlus-smartphones onderscheidt van andere smartphones en vanuit de community was er ook veel teleurstelling toen de iconische knop werd weggelaten.

De afgeplatte bovenkant heeft ook een microfoongaatje. Aan de voorzijde net boven het scherm zit de tweede speaker die ook dienstdoet als luidspreker voor het oor. Een opvallende downgrade is de IP-certificering. De OnePlus 10 Pro kon een stuk beter tegen water en had dan ook een IP68-certificaat, tenminste, het internationale model. De versie die in de Benelux uitkwam had geen enkele certificering. Zo'n IP68-rating is vaak iets waarop bespaard wordt bij de 'flagshipkillers'. De OnePlus 11 heeft een IP64-certificaat en is daarmee dus slechts spatwaterdicht.

OnePlus 11 Close-upsOnePlus 11 Close-upsOnePlus 11 Close-ups

De volume- en powerknoppen voelen stevig aan en hebben een goede travel en feedback. De alertslider heeft stevige ribbels en ook bij deze knop is de feedback goed aanwezig. Het voelt allemaal zeer solide aan en doordat je een beetje kracht moet zetten om van de ene naar de andere modus te gaan, de knop heeft drie standen, ben je ervan verzekerd dat je niet per ongeluk van modus wisselt als het toestel in je broekzak zit.

OnePlus 11 OnePlus 10 Pro
Hoogte (mm) 163,1 163
Breedte (mm) 74,1 73,9
Dikte (mm) 8,5 8,6
Gewicht 205g 201g
Schermdiagonaal 6,7'' 6,7"

Scherm

Op andere gebieden zijn de specificaties van de OnePlus 11 net wat minder dan de gekende topmodellen, maar het scherm is toch wel high-end, tenminste, afgaande op de specificaties. De OnePlus 11 heeft een LTPO 3-amoledscherm aan boord met een resolutie van 3216x1440 pixels en een variabele refreshrate van maximaal 120Hz en minimaal 1Hz. Het scherm heeft een diagonaal van 6,7 inch met een schermverhouding van 20:9 en een hoge pixeldichtheid van 525ppi. De display is compatibel met HDR 10, HDR 10+ en HLG. Het toestel heeft daarnaast een kleurtemperatuursensor om niet alleen de helderheid, maar ook de kleurtemperatuur van het scherm automatisch te regelen. Op papier lijken dit exact dezelfde specificaties als bij de OnePlus 10 Pro, behalve dan dat het nu om een LTPO 3 in plaats van een LTPO 2-scherm gaat en er ondersteuning voor Dolby Vision is toegevoegd. Dit scherm heeft zelfs dezelfde Gorilla Glass Victus-beschermlaag.

Er zijn op papier zoveel overeenkomsten dat je zou denken dat de meetresultaten ook dichtbij elkaar zouden liggen, maar toen we aan de slag gingen met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware, zagen we al gauw verschillen. Met ingang van dit jaar meten we niet alleen de weergave van grijstinten en verzadigde kleuren, maar ook de weergave van een aantal veelvoorkomende kleurtinten op de colorcheckertestkaart.

  • Piekhelderheid wit (33%)
  • Piekhelderheid wit (100%)
  • Minimale helderheid
  • Kleurtemperatuur
  • Gemiddelde grijswaardenfout
  • Gemiddelde kleurfout
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 6,1"
2.148
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 6,7"
2.119
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 6,8"
1.529
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 6,8"
1.495
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
1.485
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 6,6"
1.457
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 6,6"
1.405
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 6,7"
1.330
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
1.212
Samsung Galaxy S21 Ultra 3200x1440 6,8"
1.203
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 7,6"
1.127
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
1.126
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
1.123
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 6,7"
1.096
Samsung Galaxy S21 2400x1080 6,2"
1.045
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 6,7"
1.036
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 6,73"
983
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 2176x1812 7,6"
962
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
936
ASUS Zenfone 9 2400x1080 5,9"
933
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 6,1"
888
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 6,5"
873
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
848
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 6,78"
837
OnePlus 10 Pro 3216x1440 6,7"
822
Apple iPhone 14 2532x1170 6,1"
813
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 6,7"
792
OnePlus 11 3216x1440 6,7"
774
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
743
Planet Computers Astro Slide 5G 2340x1080 6,39"
358
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 6,7"
1.395
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 6,8"
1.223
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
1.096
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 6,6"
1.086
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 6,8"
1.052
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 6,6"
1.040
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 6,1"
1.031
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
1.021
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 6,7"
998
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
905
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 7,6"
902
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 6,5"
894
Samsung Galaxy S21 Ultra 3200x1440 6,8"
886
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 6,73"
884
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 6,1"
872
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
835
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 6,7"
828
Apple iPhone 14 2532x1170 6,1"
817
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 6,7"
808
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 6,7"
794
Samsung Galaxy S21 2400x1080 6,2"
786
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
770
OnePlus 11 3216x1440 6,7"
765
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 6,78"
763
OnePlus 10 Pro 3216x1440 6,7"
763
ASUS Zenfone 9 2400x1080 5,9"
740
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
738
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
724
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 2176x1812 7,6"
719
Planet Computers Astro Slide 5G 2340x1080 6,39"
386
Minimale helderheid
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 7,6"
1,47
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
1,62
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 6,6"
1,66
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 6,7"
1,66
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 6,7"
1,68
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 6,5"
1,72
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 6,1"
1,74
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
1,75
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 6,8"
1,78
Samsung Galaxy S21 2400x1080 6,2"
1,80
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 6,73"
1,81
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 6,6"
1,83
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
1,87
OnePlus 10 Pro 3216x1440 6,7"
1,88
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
1,89
Samsung Galaxy S21 Ultra 3200x1440 6,8"
1,90
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
1,91
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 6,7"
1,92
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 6,1"
1,93
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 6,7"
1,93
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 6,7"
1,94
Apple iPhone 14 2532x1170 6,1"
1,96
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 6,8"
1,97
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 6,78"
1,97
OnePlus 11 3216x1440 6,7"
1,98
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
2,03
ASUS Zenfone 9 2400x1080 5,9"
2,11
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
4,33
Planet Computers Astro Slide 5G 2340x1080 6,39"
4,39
Kleurtemperatuur wit
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde graden in kelvin (lager is beter)
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
6.194
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
6.260
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
6.291
OnePlus 11 3216x1440 6,7"
6.292
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 6,7"
6.345
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 6,73"
6.377
OnePlus 10 Pro 3216x1440 6,7"
6.455
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 6,8"
6.475
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 2176x1812 7,6"
6.486
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
6.537
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 6,6"
6.582
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 6,78"
6.588
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 6,7"
6.591
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
6.591
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 6,6"
6.595
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 6,7"
6.617
Apple iPhone 14 2532x1170 6,1"
6.626
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 6,1"
6.641
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
6.644
ASUS Zenfone 9 2400x1080 5,9"
6.647
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 7,6"
6.705
Samsung Galaxy S21 2400x1080 6,2"
6.715
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 6,8"
6.717
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 6,7"
6.744
Samsung Galaxy S21 Ultra 3200x1440 6,8"
6.760
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 6,5"
6.761
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 6,7"
6.836
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
6.980
Planet Computers Astro Slide 5G 2340x1080 6,39"
7.148
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 6,1"
7.317
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 6,78"
0,80
OnePlus 10 Pro 3216x1440 6,7"
1,20
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 6,1"
1,30
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
1,30
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 6,7"
1,40
Apple iPhone 14 2532x1170 6,1"
1,40
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 6,8"
1,50
Samsung Galaxy S21 Ultra 3200x1440 6,8"
1,50
Samsung Galaxy S21 2400x1080 6,2"
1,52
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
1,54
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 6,8"
1,81
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 6,73"
2,00
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
2,10
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
2,10
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 6,5"
2,11
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
2,28
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 6,6"
2,44
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 6,7"
2,50
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
2,80
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 6,7"
2,93
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 6,6"
2,95
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 6,7"
3,00
OnePlus 11 3216x1440 6,7"
3,38
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
3,40
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 2176x1812 7,6"
3,90
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 6,7"
3,90
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 7,6"
4,70
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 6,1"
5,10
ASUS Zenfone 9 2400x1080 5,9"
5,90
Planet Computers Astro Slide 5G 2340x1080 6,39"
6,10
Gemiddelde kleurafwijking (excl wit)
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
0,40
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 6,73"
0,60
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
0,70
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 6,7"
0,80
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 6,1"
0,80
Apple iPhone 14 2532x1170 6,1"
0,90
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 6,7"
1,00
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 6,6"
1,00
OnePlus 10 Pro 3216x1440 6,7"
1,20
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
1,20
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
1,30
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 6,7"
1,40
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 6,5"
1,40
Samsung Galaxy S21 2400x1080 6,2"
1,40
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 6,78"
1,40
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 6,8"
1,50
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 6,7"
1,50
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
1,70
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 7,6"
1,80
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 6,7"
1,90
Samsung Galaxy S21 Ultra 3200x1440 6,8"
2,00
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 2176x1812 7,6"
2,44
ASUS Zenfone 9 2400x1080 5,9"
2,60
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
2,70
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 6,1"
4,10
Planet Computers Astro Slide 5G 2340x1080 6,39"
7,38

Het eerste dat opvalt, is dat het scherm van de OnePlus 11 minder goed presteert dan die van de OnePlus 10 Pro. De maximale helderheid ligt in sommige gevallen 100cd/m² onder die van het vorige model en als we kijken naar de maximale helderheid als het scherm helemaal wit is, is het verschil verwaarloosbaar klein. Het zijn geen slechte waarden, maar het lijkt er een beetje op alsof OnePlus stil is blijven staan, terwijl andere fabrikanten er elk jaar een schepje bovenop doen. Hierdoor bevindt de OnePlus 11 zich in de onderste regionen van de grafiek, maar het scherm is toch goed afleesbaar in de volle zon.

As we kijken naar de minimale helderheid, bungelt de nieuwe OnePlus bijna helemaal onderaan. Ook hier is het zeker geen slechte waarde en de verschillen met andere smartphones is verwaarloosbaar klein. Dat betekent dat je gerust in het pikdonker naar het toestel kunt staren zonder met je ogen te moeten knijpen. De OnePlus 10 Pro deed het wel beter.

De kleurweergave van het scherm is goed, maar ook hier moet de OnePlus 11 in zijn voorganger zijn meerdere erkennen. De kleurtemperatuur van 6292K wijkt wat meer af van de ideale 6500K, terwijl de OnePlus 10 Pro met 6455K een stuk dichterbij zit. Het zijn weer geen enorme verschillen, maar het is wel opvallend dat het nieuwe toestel het net wat minder doet dan zijn voorganger.

OnePlus 11 SchermtestenOnePlus 11 SchermtestenOnePlus 11 SchermtestenOnePlus 11 SchermtestenOnePlus 11 SchermtestenOnePlus 11 SchermtestenOnePlus 11 SchermtestenOnePlus 11 Schermtesten

Camerafeatures en praktijktest

OnePlus heeft op cameragebied ook wat stappen gezet, zowel vooruit als achteruit. Zo is de hoofdcamera voorzien van een 50-megapixelsensor, de Sony IMX890. De laserautofocus heeft wel het veld moeten ruimen. De telecamera heeft daarentegen een flinke upgrade gekregen en heeft nu een 32-megapixelsensor, de IMX709. De camera zoomt wel minder ver, 2x optisch in tegenstelling tot de 3,3x van het vorige model. De ultragroothoekcamera is uitgerust met de IMX581, een 48-megapixelsensor. Deze camera heeft een kleinere beeldhoek dan die van de OnePlus 10 Pro, 115 graden tegenover 150. Deze camera heeft verder de mogelijkheid om te autofocussen en kan ook gebruikt worden als macrocamera. Blijkbaar was de ultrabrede ultrawide niet zo succesvol. Verder zit aan de achterzijde nog een spectralimagingsensor naast de flitsled voor de witbalans. Deze sensor kan 13 verschillende kleurkanalen detecteren. Deze Hasselblad Color Calibration-module wordt ingezet om de witbalans accurater te laten verlopen. Aan de voorkant zit een camera met een 16-megapixelsensor, de Isocell 3P9. Deze sensor heeft een lagere resolutie dan de 32-megapixelversie van de OnePlus 10, maar de nieuwe sensor heeft wel grotere pixels.

Toestel OnePlus 11 OnePlus 10 Pro
Primaire camera

Sony IMX890,
1/1.56'', 50 megapixel,
f/1.8, PDAF, ois

 Sony IMX789,
1/1.4”, 48 megapixel,
f/1.8, PDAF, ois
Ultragroothoekcamera

Sony IMX581,
1/2.0'', 48 megapixel f/2.2 AF,
Beeldhoek 115 graden

 Samsung Isocell JN1
1/2.76", 50 megapixel,
f/2.2, AF
Beeldhoek 150/110 graden (fisheye/normaal)
Telecamera/macrocamera Sony IMX709,
f/2.0, PDAF
2x zoom		 8 megapixel,
f/2.4, AF, ois
3.3x 'zoom'
Frontcamera

Samsung Isocell 3P9
f/2.5, 16 megapixel,
gyro-EIS

 1/2.74", 32 megapixel,
f/2.45, vaste focus
Video 8k 24fps, 4k 60fps 8k 24fps, 4k 120fps

Aan de camera-app van de OnePlus 11 lijkt niet zoveel te zijn veranderd en deze heeft dezelfde functies als die van het vorige model. Ook de samenwerking met Hasselblad is weer duidelijk te zien aan de Hasselblad-functies en de Hasselblad Pro-modus. Het is nog steeds mogelijk om raw foto’s te schieten in combinatie met hdr-verwerking door het samenvoegen van verschillende opnamen in één bestand, via de Raw+-optie.

OnePlus 11 Screenshot camera-app

Praktijktest camera's

Wij gingen met de OnePlus 11 op pad en vergeleken deze met de Samsung Galaxy S23 Ultra en de Google Pixel 7 Pro. Omdat deze twee concurrerende toestellen bekendstaan als goede camerasmartphones, leek het ons gepast om die tegenover het toestel van OnePlus te zetten. De derde generatie Hasselbladcamera's en software zouden ervoor moeten zorgen dat het toestel nu wel goed mee kan komen met de grote jongens en de beeldverwerking van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zou ook moeten helpen. Als er meer dan genoeg licht voorhanden is, maakt de OnePlus 11 mooie foto’s. Er wordt veel detail vastgelegd en de verschillen met de Galaxy S23 Ultra zijn klein. Alleen in de hoeken van de foto’s is er een duidelijker verschil te zien tussen de S23 Ultra en de OnePlus 11. De Samsung legt dan toch wat meer detail vast. Dit is zeker goed te zien bij grind, straatstenen, bakstenen en gras. Daarnaast schiet de OnePlus 11 iets helderdere foto’s en schaduwrijke delen worden iets beter naar voren gebracht. De foto’s die gemaakt zijn met de Pixel 7 Pro bevatten net iets minder detail en zijn op sommige plekken net iets waziger.

OnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Dagfoto's

Dit geldt ook als we gebruikmaken van de telecamera. Behalve dan dat de Galaxy S23 Ultra de donkere elementen dan weer wat verder verheldert dan de OnePlus 11. Wat het vastleggen van details betreft wint de Galaxy S23 Ultra het bijna alle keren, maar de OnePlus 11 komt dichtbij.

OnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Dagfoto's

De groothoekcamera van de OnePlus 11 doet het iets minder dan de concurrentie. Het toestel legt net wat minder detail vast en de foto’s zijn over het algemeen wat waziger. Het is zeker niet slecht, maar de Pixel 7 Pro en Galaxy S23 Ultra doen het gewoonweg beter. Dit geldt ook voor de contrastverhouding; die ligt dichtbij de afbeeldingen die met de Pixel 7 Pro worden geschoten, maar er is net iets minder doortekening te zien.

OnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Dagfoto's

Camerapraktijktest: nachtfoto's, frontcamera en macrofunctie

Als er minder licht voorhanden is, weet de OnePlus 11 nog steeds prachtige foto’s te schieten. In vergelijking met de Galaxy S23 Ultra doet de OnePlus 11 het in sommige gevallen iets beter. De S23 Ultra heeft soms last van kleine kleurartefacten, maar over het algemeen legt het toestel van Samsung toch net wat meer detail vast. Schaduwrijke plekken worden door de OnePlus 11 wat meer verhelderd, maar dat resulteert niet altijd in het vastleggen van meer detail. Op dat gebied doet ook de Pixel 7 Pro het soms beter. Het valt ons op dat als er meer dan genoeg straatverlichting aanwezig is, de OnePlus 11 juist weer iets conservatiever wordt met het verhelderen van donkere elementen. Dat is bijvoorbeeld goed te zien op de foto van het weeshuis en de Mariakapel. De beelden op de gevels worden helderder weergegeven op de foto’s die met de Samsung zijn gemaakt, terwijl op de foto van de donkere steeg de takken er juist weer lichter uitzien op de afbeeldingen gemaakt met de OnePlus.

OnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Hoofdcamera - Nachtfoto's

Als er weinig licht aanwezig is, schiet de OnePlus 11 de helderste plaatjes. De schaduwrijke gedeeltes worden bijna volledig naar voren getrokken en in veel gevallen is er dan ook meer doortekening te zien in de schaduwen. Het komt zo nu en dan wel voor dat de naar voren getrokken donkere gedeeltes niet meer detail bevatten dan op de foto’s van de andere toestellen die deze delen wat donkerder laten. Als we kijken naar het geheel, zien we dat de Galaxy S23 Ultra net wat meer detail vastlegt. Het verschil met de OnePlus 11 is wel heel klein en wij denken dat het vooral het gladstrijkalgoritme van de OnePlus is dat ervoor zorgt dat er wat detail verloren gaat om de ruis te onderdrukken. De Pixel 7 Pro heeft wat meer moeite om genoeg detail vast te leggen in deze situaties. De foto’s zijn helder, maar er wordt een stuk minder detail vastgelegd in vergelijking met de andere toestellen.

We zien hetzelfde als we met de telecamera van de OnePlus 11 aan de slag gaan. Als er weinig licht voorhanden is, legt het toestel de helderste plaatjes vast, waarbij de schaduwrijke delen flink naar voren worden gehaald en de meeste doortekening te zien is. Ook hier worden de foto’s wat agressiever gladgestreken dan bij de S23 Ultra, waardoor je minder ruis ziet, maar er ook op minimaal niveau wat detail verloren gaat. De verschillen zijn echter praktisch verwaarloosbaar en afhankelijk van of je het mooi vindt dat de schaduwrijke delen wat lichter zijn op de OnePlus zou je kunnen zeggen dat de telecamera van de OnePlus 11 hier als beste uit de test komt. De telecamera van de Pixel 7 Pro heeft duidelijk een stuk meer moeite om details vast te leggen. Als er meer licht van straatlantaarns aanwezig is, liggen de verschillen dichter bij elkaar. In veel gevallen zijn de OnePlus 11 en Samsung Galaxy S23 Ultra aan elkaar gewaagd en moet je met je neus bovenop het scherm zitten om de minieme verschillen te kunnen zien. Als we dat doen, zien we dat de Samsung nipt meer details weet vast te leggen, al hebben we wel een paar situaties meegemaakt waarin de Pixel 7 en Galaxy S23 Ultra het wat beter doen dan de OnePlus. Ook met deze camera is het toestel van OnePlus iets behoudender als het gaat om het verhelderen van donkere elementen.

OnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Telecamera - Nachtfoto's

Ook de groothoekcamera van de OnePlus 11 is verrassend goed in het donker. Hier zijn de verschillen wat duidelijker te zien, al is het wel stuivertje wisselen met de Samsung Galaxy S23 Ultra. De OnePlus 11 schiet over het algemeen een helderder plaatje en de donkere delen worden weer wat harder naar voren gehaald. In donkere situaties zie je dan ook wat meer doortekening in de schaduwrijke elementen dan bij de foto’s die zijn gemaakt met de S23 Ultra. Op de plekken waar meer licht valt, weet de S23 Ultra weer net iets meer detail vast te leggen dan de OnePlus 11. Net als bij de hoofdcamera zijn de verschillen wat kleiner als er meer straatverlichting voorhanden is. En ook dan is te zien dat sommige elementen gedetailleerder worden vastgelegd door de OnePlus 11 dan door de Galaxy S23 Ultra en dat het bij andere elementen op dezelfde foto’s weer andersom is. Het lijkt erop dat de achterliggende algoritmes van beide toestellen zich op andere elementen focussen. Ook hier komt de Google Pixel 7 goed mee, vooral wat helderheid en contrast betreft, maar er wordt minder detail vastgelegd en de foto’s zijn soms wat waziger.

OnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto'sOnePlus 11 Cameratest - Ultragroothoekcamera - Nachtfoto's

De frontcamera van de OnePlus 11 komt aardig mee, maar is niet zo goed als die van de Samsung Galaxy S23 Ultra. Het toestel van Samsung legt meer detail vast, al is de foto van de OnePlus 11 wat helderder. De Google Pixel 7 Pro heeft ook met selfies wat moeite om veel detail vast te leggen.

OnePlus 11 Cameratest - Frontcamera - SelfiesOnePlus 11 Cameratest - Frontcamera - SelfiesOnePlus 11 Cameratest - Frontcamera - SelfiesOnePlus 11 Cameratest - Frontcamera - SelfiesOnePlus 11 Cameratest - Frontcamera - SelfiesOnePlus 11 Cameratest - Frontcamera - Selfies

De macrofoto’s die de OnePlus 11 schiet, zijn matig. Het toestel heeft wat moeite met het scherpstellen op het onderwerp als we de smartphone net zo dichtbij houden als de concurrenten.

OnePlus 11 Cameratest - Macrofoto'sOnePlus 11 Cameratest - Macrofoto'sOnePlus 11 Cameratest - Macrofoto'sOnePlus 11 Cameratest - Macrofoto'sOnePlus 11 Cameratest - Macrofoto'sOnePlus 11 Cameratest - Macrofoto's

Het is duidelijk te zien dat OnePlus grote stappen heeft gemaakt wat camerakwaliteit betreft, zeker in vergelijking met de OnePlus 10 Pro van vorig jaar. Het is een hele prestatie om de high-end toestellen van Samsung en Google bij te kunnen benen en in sommige gevallen zelfs te kunnen overstijgen. Er zijn echter ook duidelijk momenten waarop het toestel van OnePlus niet goed meekomt, dus het is zaak te kijken waar je de smartphone het vaakst gebruikt. Het is in elk geval verrassend om te zien dat de OnePlus 11 in slechtere lichtsituaties beter meekomt dan overdag, dat maken we niet vaak mee.

Hardware en accuduur

Zoals we al eerder schreven, heeft OnePlus dit jaar wat toestellen samengevoegd. Er is geen OnePlus 11 Pro of OnePlus 11T, alleen een OnePlus 11. Wat hardwaresamenstelling betreft lijkt de OnePlus 11 nog het meeste op de bijgewerkte versie van de OnePlus 10, al zijn er hier en daar wat componenten te vinden die je eerder vond op de goedkopere modellen. De belangrijkste onderdelen hebben een upgrade gehad naar de nieuwste versies. Zo heeft de nieuwe OnePlus een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 aan boord en maximaal 16GB ram. Dit is dan weer gemiddeld wat meer dan de 12GB die de meeste vlaggenschepen aan boord hebben. De maximale hoeveelheid opslagruimte is 256GB, maar de snelheid daarvan is wel hoger omdat er nu gebruik wordt gemaakt van UFS 4.0. Dit geldt niet voor het model met 128GB opslaggeheugen; die heeft nog het tragere UFS 3.1 aan boord. Dit is waarschijnlijk gedaan omdat UFS 4.0 niet beschikbaar is in capaciteiten kleiner dan 256GB. Het apparaat kan verder overweg met Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.3. Dit was bij de 10 Pro Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2.

Er zijn helaas ook een paar onderdelen die een 'downgrade' hebben gehad. Zo is de USB-C-poort een 2.0-exemplaar, waar dat bij de OnePlus 10 Pro nog een 3.1-versie was. De barometer heeft het veld moeten ruimen en het toestel heeft een IP64-classificering. In de onderstaande tabel zetten we de belangrijkste specificaties van de verschillende uitvoeringen naast elkaar.

Product OnePlus 11 OnePlus 10 Pro
Schermdiagonaal 6,7'' 6,7"
Resolutie 1440x3216 pixels 1440x3216 pixels
Schermtype Oled Oled
Cpu/soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Aantal cpu-cores 8 8
Werkgeheugen 8GB of 16GB 8GB of 12GB
Opslagcapaciteit 128GB (UFS 3.1) of 256GB
UFS 4.0		 128GB, 256GB of 512GB
UFS 3.1
Accucapaciteit (mAh) 5000mAh 5000mAh
Verbinding (wlan) 802.11ac (Wi-Fi 7) 802.11ac (Wi-Fi 5)
5GHz-ondersteuning Ja Ja
Verbinding (bluetooth) Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.2
Kleur Zwart, groen Zwart, groen, wit (extreme edition)

De Snapdragon 8 Gen 2 die in deze smartphone zit, is snel. De chip heeft geen enkel probleem met de krachtigste apps en in tegenstelling tot de Snapdragon 8 Gen 1 wordt deze niet zo heet. Helaas throttlet deze processor wel een stuk sneller dan zijn voorgangers en wordt deze een stuk verder teruggeklokt dan andere smartphones met de Snapdragon 8 Gen 2-soc. Dit gebeurt tijdens onze throttletest al na slechts vijf minuten. Het maakt niet uit of we dit in de normale stand doen of de speciale prestatiemodus.

3DMark Wild Life Unlimited Stress Test - Stabiliteit
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter)
Samsung Galaxy S23+ Snapdragon 8 Gen 2
76,5
Google Pixel 7 Tensor G2
75,1
Apple iPhone 14 A15 Bionic
71,8
Apple iPhone 14 Pro Max A16 Bionic
71,2
Samsung Galaxy S22 Exynos 2200
68,8
Samsung Galaxy S23 Ultra Snapdragon 8 Gen 2
67,0
Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2
63,5
Motorola Edge 30 Ultra Snapdragon 8+ Gen 1
61,9
Samsung Galaxy S22+ Exynos 2200
55,0
Samsung Galaxy S22 Ultra Exynos 2200
53,1
OnePlus 11 Snapdragon 8 Gen 2
44,0

Als er een game gestart wordt, springt het toestel automatisch in de prestatiemodus, die door OxygenOS de kampioenschapsmodus wordt genoemd. Deze modus kan net als de prestatiemodi van andere toestellen de kloksnelheid van de soc verhogen, extra opties voor het opnemen van gamefootage naar voren halen, notificaties blokkeren, de verversingssnelheid verhogen en telefoontjes niet doorlaten. Wij merkten weinig verschil tijdens het gebruik van deze modus, maar dat komt wellicht omdat high-end socs al geruime tijd krachtig genoeg zijn om de zwaarste games op de hoogste instellingen te spelen.

OnePlus 11 screenshot prestatiemodusOnePlus 11 screenshot prestatiemodus

Bij algemeen gebruik presteert het toestel zeer goed. Het wisselen tussen apps, het laden en starten van apps en het scrollen door apps gaat snel. Wij hebben op geen enkel moment last gehad van haperingen. Ook zware games als Call of Duty en Genshin Impact zijn geen enkel probleem voor de smartphone. Van haperingen was ook daar helemaal geen sprake.

OnePlus 11 Genshin Impact Screenshot

Vingerafdrukscanner, haptiek en geluid

De OnePlus 11 is voorzien van een optische vingerafdrukscanner om het toestel te ontgrendelen. Het toestel is hierdoor makkelijk en snel te ontgrendelen. We hadden geen enkele keer last van valspositieven. De trilmotor werkt goed. De tikjes die deze motor maakt, voelen fijn aan. De feedback is duidelijk, maar wij hebben andere smartphones in onze handen gehad die intensievere haptische feedback hebben, zoals de Pixel 7 Pro en de Galaxy S23 Ultra. Toch is de feedback van de OnePlus 11 krachtig genoeg om niet te missen.

Ook het geluid dat de Dolby Atmos-speakers in deze smartphone produceren, is goed. Het toestel kan hard worden gezet en vervormt niet als deze op maximaal volume geluiden afspeelt. De hoge tonen komen zeer helder en strak door en ook lage tonen zijn redelijk te horen.

Accuduur en opladen

De OnePlus 11 heeft net als zijn voorganger een accu met een capaciteit van 5000mAh. Op dat gebied is er dus niets veranderd. Wat wel een upgrade heeft gekregen, is de SuperVOOC-snellaadtechnologie. Terwijl de OnePlus 10 Pro nog met 80W kon worden opgeladen, is dat maar liefst 100W bij de OnePlus 11. Hier heb je uiteraard wel een lader voor nodig die overweg kan met SuperVOOC, maar die krijg je erbij. De draadlozelaadfuncties zijn weggelaten bij dit toestel. Het kan dus alleen maar bedraad worden opgeladen. Hier kijken wij niet van op, omdat dat vaker wordt weggelaten in het net-niettopsegment.

  • Browsetest wifi
  • Browsetest 4G
  • Videotest
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 6,7"
18u53m
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 6,6"
17u52m
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 6,8"
17u31m
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 6,1"
17u1m
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 6,7"
16u49m
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 6,1"
15u52m
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 6,7"
15u34m
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 2176x1812 7,6"
15u11m
Apple iPhone 14 2532x1170 6,1"
14u54m
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
14u52m
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
13u54m
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 7,6"
13u28m
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 6,8"
13u13m
Samsung Galaxy S21 Ultra 3200x1440 6,8"
12u49m
OnePlus 11 3216x1440 6,7"
12u46m
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 6,6"
12u44m
ASUS Zenfone 9 2400x1080 5,9"
12u43m
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 6,7"
12u10m
OnePlus 10 Pro 3216x1440 6,7"
12u3m
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
11u54m
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
11u52m
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
11u18m
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 6,78"
11u9m
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
10u56m
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 6,7"
10u48m
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
10u26m
Samsung Galaxy S21 Ultra (60Hz) 3200x1440 6,8"
10u26m
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 6,73"
10u20m
Samsung Galaxy S21 2400x1080 6,2"
10u2m
Planet Computers Astro Slide 5G 2340x1080 6,39"
9u26m
Samsung Galaxy S21 (60Hz) 2400x1080 6,2"
9u5m
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 6,5"
8u52m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 6,7"
16u27m
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 6,1"
15u56m
Apple iPhone 14 2532x1170 6,1"
15u51m
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 6,6"
14u41m
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 6,7"
13u46m
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 6,8"
13u41m
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 2176x1812 7,6"
13u34m
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
12u54m
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
12u49m
ASUS Zenfone 9 2400x1080 5,9"
12u36m
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 6,73"
12u36m
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 6,8"
12u
OnePlus 11 3216x1440 6,7"
11u56m
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
11u52m
OnePlus 10 Pro 3216x1440 6,7"
11u33m
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 7,6"
11u30m
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 6,1"
11u21m
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 6,7"
11u18m
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
11u12m
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 6,7"
11u11m
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 6,6"
11u4m
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 6,78"
10u29m
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
9u53m
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
9u48m
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
9u35m
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 6,7"
9u29m
Samsung Galaxy S21 Ultra 3200x1440 6,8"
9u29m
Planet Computers Astro Slide 5G 2340x1080 6,39"
9u3m
Samsung Galaxy S21 2400x1080 6,2"
8u29m
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 6,5"
8u5m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 6,7"
1d7u24m
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 6,8"
1d6u36m
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 6,6"
1d4u25m
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 6,1"
1d3u46m
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 6,7"
1d3u34m
OnePlus 11 3216x1440 6,7"
1d3u11m
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 6,1"
1d1u41m
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
1d30m
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
1d20m
Samsung Galaxy S21 Ultra 3200x1440 6,8"
23u12m
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
22u36m
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 6,7"
22u13m
Apple iPhone 14 2532x1170 6,1"
21u51m
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 6,78"
21u4m
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
20u7m
ASUS Zenfone 9 2400x1080 5,9"
19u36m
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 7,6"
19u27m
Samsung Galaxy S21 2400x1080 6,2"
18u51m
OnePlus 10 Pro 3216x1440 6,7"
18u42m
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 6,8"
18u40m
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 6,7"
18u31m
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 6,6"
18u19m
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 6,7"
17u14m
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
16u58m
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
16u27m
Planet Computers Astro Slide 5G 2340x1080 6,39"
16u16m
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
15u55m
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 6,73"
13u35m
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 6,5"
12u30m

We draaien standaard drie accutests. Bij de browsetest met wifi en 4G laten we Android-smartphones in de Chrome-browser over webpagina's scrollen die op onze lokale server staan. We noteren na hoeveel minuten de telefoon uitvalt. In de videotest zetten we smartphones ook op vliegtuigmodus bij dezelfde helderheid en laten we ze een specifieke video herhaaldelijk afspelen. Toestellen met oledscherm zijn hierbij in het voordeel, want een video bevat vaak veel donkere delen en de pixels kunnen op een oledscherm uitgezet worden.

De OnePlus 11 scoort gemiddeld bij de browsetest en houdt het een klein uurtje langer vol dan zijn voorganger. Ook als we de browsetest uitvoeren op het 4G-netwerk presteert het toestel gemiddeld. Met 11 uur en 56 minuten houdt de OnePlus 11 het ongeveer een half uurtje langer uit dan de OnePlus 10 Pro. De grootste verbetering ten opzichte van het vorige model is toch wel de videotest. Het apparaat houdt het bovengemiddeld lang vol en komt in de buurt van de Samsung Galaxy S23 Ultra en iPhone 14-toestellen met 1 dag en 3 uur.

  • Laadtijd
  • Procent vol na 30 minuten
  • Browsetijd na half uur laden
Laadtijd
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
27m
OnePlus 11 3216x1440 6,7"
30m
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
31m
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 6,73"
32m
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
48m
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 6,78"
54m
OnePlus 10 Pro 3216x1440 6,7"
57m
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 6,6"
1u3m
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 7,6"
1u24m
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
1u25m
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 6,8"
1u25m
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 6,6"
1u26m
Samsung Galaxy S21 2400x1080 6,2"
1u26m
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 6,8"
1u29m
ASUS Zenfone 9 2400x1080 5,9"
1u30m
Samsung Galaxy S21 Ultra 3200x1440 6,8"
1u30m
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 6,7"
1u36m
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
1u40m
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 6,5"
1u41m
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
1u42m
Apple iPhone 14 2532x1170 6,1"
1u45m
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 6,1"
1u49m
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
1u56m
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 6,7"
2u2m
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 6,7"
2u5m
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 6,1"
2u8m
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 6,7"
2u16m
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 6,7"
2u21m
Planet Computers Astro Slide 5G 2340x1080 6,39"
2u22m
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
100
OnePlus 11 3216x1440 6,7"
100
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
99
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 6,73"
99
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
84
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 6,78"
83
OnePlus 10 Pro 3216x1440 6,7"
82
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 6,6"
71
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 6,8"
66
Samsung Galaxy S21 2400x1080 6,2"
64
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 6,8"
55
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 6,7"
54
ASUS Zenfone 9 2400x1080 5,9"
54
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 6,1"
53
Apple iPhone 14 2532x1170 6,1"
53
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 6,6"
53
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 7,6"
53
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
53
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 6,7"
53
Samsung Galaxy S21 Ultra 3200x1440 6,8"
53
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
52
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 6,7"
51
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
48
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
46
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 6,5"
45
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 6,1"
43
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 6,7"
41
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 6,7"
38
Planet Computers Astro Slide 5G 2340x1080 6,39"
29
Browsetijd na half uur laden
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
OnePlus 11 3216x1440 6,7"
12u46m
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
11u52m
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 6,73"
10u14m
OnePlus 10 Pro 3216x1440 6,7"
9u53m
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 6,8"
9u38m
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
9u29m
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 6,6"
9u28m
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 6,78"
9u15m
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 6,7"
9u4m
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
8u34m
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 6,1"
8u24m
Apple iPhone 14 2532x1170 6,1"
7u53m
Samsung Galaxy S23 2340x1080 6,1"
7u43m
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 6,1"
7u19m
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 6,7"
7u10m
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 7,6"
7u8m
ASUS Zenfone 9 2400x1080 5,9"
6u52m
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 6,7"
6u27m
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 6,7"
6u8m
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
5u47m
Samsung Galaxy S21 2400x1080 6,2"
5u16m
Samsung Galaxy S21 Ultra 3200x1440 6,8"
5u15m
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
5u2m
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
5u
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 6,7"
4u24m
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 6,5"
3u59m
Planet Computers Astro Slide 5G 2340x1080 6,39"
2u44m

De 100W-snellaadmogelijkheid van de OnePlus 11 duwt het toestel naar de bovenste regionen van onze grafiek. De smartphone hoeft maar een half uur aan de lader te hangen om volledig te worden opgeladen en laat daarmee praktisch alle andere toestellen achter zich.

Software

De OnePlus 11 draait op een aangepaste versie van Android 13, OxygenOS. Dit besturingssysteem staat bekend om de eenvoudige, schone interface die ook nog eens licht en snel was. Het OS werd op handen gedragen door de OnePlus-community. Sinds OnePlus onderdeel is geworden van OPPO zijn er wat onderdelen veranderd. Vorig jaar schreven we al dat OxygenOS steeds meer eigenschappen kreeg van het systeem van OPPO, ColorOS. Dit jaar lijkt OnePlus daar een schepje bovenop te hebben gedaan door nog meer elementen en uiterlijke kenmerken te hebben overgeheveld naar OxygenOS. OnePlus heeft wel moeite gestoken om elementen van OxygenOS in het systeem te laten, tot de naam aan toe, maar als je even met het besturingssysteem aan de slag gaat, zie je dat het toch eigenlijk vooral ColorOS is met een OxygenOS-sausje.

Hoewel wij daar geen problemen mee hebben, horen wij nog steeds van OnePlus-fans dat zij hier niet blij mee zijn: alle mooie extra’s maken de interface minder licht en 'schoon' en de OnePlus-identiteit lijkt te verdwijnen. De uiterlijke kenmerken, waaraan je kunt zien met OxygenOS te werken, zoals het rode cijfer '1' in de klokwidget, zijn nog wel aanwezig, maar de typische ronde iconen van het oude OxygenOS zijn er niet meer en kunnen ook niet gekozen worden in de instellingen.

OnePlis 11 ScreenshotsOnePlis 11 ScreenshotsOnePlis 11 ScreenshotsOnePlis 11 ScreenshotsOnePlis 11 ScreenshotsOnePlis 11 ScreenshotsOnePlis 11 ScreenshotsOnePlis 11 ScreenshotsOnePlis 11 ScreenshotsOnePlis 11 ScreenshotsOnePlis 11 ScreenshotsOnePlis 11 Screenshots

Wat gelukkig nog wel onveranderd is gebleven, is de weinige hoeveelheid bloatware die wordt meegeleverd. BBK heeft er nogal een handje van de toestellen van de dochterbedrijven te voorzien van aardig wat apps van derden. Bij OnePlus-smartphones viel dat altijd mee en ook in dit geval is er maar één thirdpartyapp die je op het toestel zult vinden: Netflix. Deze kan gelukkig ook nog eens makkelijk worden verwijderd. Daarnaast zijn er nog wat specifieke OnePlus-apps zoals de Store- en Community-app. Verder zijn er wat standaard Android-apps vervangen door eigen versies zoals een berichtenapp, bestandsbeheerapp, gamesapp, weerapp en galerijapp. Het zijn dezelfde apps die ook op andere BBK-toestellen te vinden zijn, maar dan met een OnePlus-sausje. Deze apps werken goed, maar veel van deze apps vragen om akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden. Er wordt niet altijd gezegd wat voor data er wordt verzameld en een deel daarvan werkt als je deze voorwaarden niet accepteert, maar er zijn dus ook apps die je niet kunt gebruiken zonder deze voorwaarden te accepteren.

OnePlus 11 Screenshots, voorwaardenOnePlus 11 Screenshots, voorwaardenOnePlus 11 Screenshots, voorwaardenOnePlus 11 Screenshots, voorwaarden

We weten niet waarom BBK het ene toestel uitrust met meer bloatware dan het andere, maar we zijn blij dat dit toestel in vergelijking met de realme- en OPPO-smartphones weinig extra apps aan boord heeft. De fabrikant heeft beloofd de smartphone vijf jaar lang te voorzien van beveiligingsupdates en vier OS-upgrades. In een tijd dat steeds meer fabrikanten drie tot vijf jaar aan updates beloven, is dat netjes. En hoewel er op het moment van schrijven nog geen customroms beschikbaar zijn voor dit toestel, ziet het ernaar uit dat deze er op korte termijn zullen komen als we de XDA-community moeten geloven.

Conclusie

De OnePlus 11 lijkt in veel opzichten op de 10 Pro met hier en daar wat up- en downgrades. OnePlus heeft hiervoor gekozen om weer een flagshipkiller te maken. Hoewel we de smartphone prijstechnisch nog geen flagshipkiller kunnen noemen, is deze wel goedkoper dan het gemiddelde andere vlaggenschip. De concessies die het bedrijf hiervoor heeft moeten doen, zijn in onze ogen geen grote aderlatingen die ervoor zorgen dat je het toestel links moet laten liggen, maar we weten dat er gebruikers zijn die deze onderdelen en functies belangrijk vinden en daarom zouden kunnen kijken naar een ander toestel. Zo kan de OnePlus 11 minder goed tegen water dan de OnePlus 10 Pro en hebben sommige camera’s een kleine downgrade gehad. De USB-C-poort is nu een 2.0-exemplaar in plaats van een 3.1-exemplaar die op de 10 Pro te vinden was en draadloos laden is niet langer aanwezig.

Uiteraard zijn er ook elementen en functies die de (gebruikelijke) verbetering hebben gekregen ten opzichte van het vorige model. De OnePlus 11 is uitgerust met de zeer krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Deze zeer rappe processor maakt het toestel supersnel, al viel het ons wel op dat de smartphone vrij snel throttlet. Daarnaast maakt het toestel een stuk betere foto’s dan het model van vorig jaar. Was het bij de OnePlus 10 Pro nog zo dat alleen de hoofdcamera de moeite waard was, nu kunnen alle camera’s goed mee. Al is het nog steeds de hoofdcamera die de show steelt en in veel gevallen op gelijke voet is met de Samsung Galaxy S23 Ultra. Dit geldt ook voor de telecamera. De andere camera’s doen wel onder voor de S23 Ultra en Pixel 7, al zijn de verschillen niet zo groot als vorig jaar. Daarnaast kan de smartphone nog sneller opladen dan het model van vorig jaar. Binnen een half uur is de accu weer volledig voorzien van energie.

Dan zijn er ook nog wat onderdelen waar niet veel aan veranderd is, zoals het scherm. Die presteert ongeveer even goed als het scherm op de OnePlus 10 Pro. Aan de software is ook niet al te veel gesleuteld en dat is in onze ogen niet erg, al kunnen we ons wel voorstellen dat de hardcore OnePlus-veteranen onder ons nog steeds niet blij zijn met de ruk naar ColorOS.

Onderaan de streep is de OnePlus 11 net als zijn voorganger geen uitblinker, maar het toestel komt nog steeds goed mee met de rest voor een scherpere prijs. Als de concessies die het bedrijf gedaan heeft jou niet in de weg zitten, is de OnePlus 11 een erg fijn toestel.

Pluspunten

Minpunten

Getest

OnePlus 11, 16GB ram, 256GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 819,-

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OnePlus 11

vanaf € 647,50

4.5 van 5 sterren

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Reacties (161)

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reablom 5 maart 2023 07:23
819 euro en dan nog concessies moeten doen... Ben ik de enige die de prijzen voor de high end modellen belachelijk vindt?
Verwijderd @reablom5 maart 2023 07:41
Nope, ik las de intro tekst ook en dacht dat ze eerder richting de 300-400 zouden gaan met de prijs, terug naar waar ze ooit goed in waren. Top telefoon voor scherpe prijs. Want concessies.
Als je dan de uiteindelijke prijs leest... Laat maar voor dat bedrag.
Kevinp @Verwijderd5 maart 2023 09:08
ik had gehoopt op 600 euro. Net onder de lang levende flag ship prijs.

Dit is gewoon flagship prijs. Al het andere is simpel weg te duur. En zou (bijna) niemand moeten kopen.
WillySis @Kevinp5 maart 2023 10:20
De flagships kosten inmiddels allemaal rond de € 1200,- Voor € 600 kan je tegenwoordig geen flagship of flagship killer meer in elkaar zetten. Dat bedrag ben je al kwijt aan de CPU, camera's, scherm en accu. Daar komen nog de kosten voor de ontwikkeling en kleine onderdelen bij. Tenslotte komt daar nog eens de BTW overheen. Alles bij elkaar maakt dat een flagship nu rond de € 1000,- moet kosten. Een flagship-killer kan met wat compromissen voor zo'n € 800,- in de winkel liggen.
Als je een telefoon voor € 600,- wilt kopen, dan zit je tegenwoordig echt bij de mid-range telefoons. Je zal dan niet meer de snelste processor en beste camera's kunnen krijgen.

Toevoeging: Alleen al de Snapdragon 875 kost al zo'n $ 250,- De beste camera van Sony kost € 180,-

[Reactie gewijzigd door WillySis op 22 juli 2024 14:50]

killerfreak @WillySis5 maart 2023 11:28
Voor een geschatte bill of material cost van 464 dollar heb je een iphone 14 pro max.

Bron: https://9to5mac.com/2023/...ne-14-cost-apple-to-make/
kiang @killerfreak5 maart 2023 15:28
Plus manufacturing, verpakking, en shipping wordt dat makkelijk 600 dollar, plus btw is dat 720 euro.
En dan nog de software maken en het updatebeleid bekostigen.

Enkel de BOM zegt dus helemaal niets.

Apple verdient genoeg aan de iPhone hoor, hun winstmarge is volgens hun eigen kwartaalcijfers rond de 40%, een iPhone van 1400 euro kost hem dus, all in, ongeveer 840€.
n4m3l355 @kiang6 maart 2023 00:56
Je kunt de winstcijfers niet zomaar omslaan. Apple released de winst niet per categorie. Zo zit hier bijvoorbeeld ook iTunes tussen, daar zijn de marges gigantisch hoger.

De vraag is, how komt dat een flagship 1000+ euro kost. Als je kijkt jaar op jaar zie je dat een iPhone BOM niet verandert is maar de vraagprijs specifiek voor Europa wel. Het lijkt er dan ook eerder op dat bedrijven hun ingezakte sales proberen te compenseren door simpel de winst te vergroten. Hier is niet alleen apple schuldig aan maar dit zie je ook bij Nvidia of Appie Hein.

Zelf vind ik het erg veel geld, men kan wel stellen dat nieuwere mobieltjes complexer zijn maar zoals aangegeven de BOM is niet echt verandert. 1200 euro voor een flagship terwijl menig salaris door de jaren niet verdubbelt is staat in geen verhouding met de inkomsten van de consument.
Sankara @n4m3l3557 maart 2023 17:53
Vergeleken met enkele jaren geleden is een hedendaagse midrange tot zelfs budget telefoons ook prima. Xiaomi telefoontje van 180 euro is stiekem al een uitstekende smart phone dat alles relatief goed doet. Wil je ook een goede camera erbij, Pixel 6a voor minder dan 400 euro.

Het kan dus wel, en je hoeft niet de nieuwste van de nieuwste te hebben. Infact, tenzij je het van je werk krijgt, zou ik iedereen afraden een huidige flagship te kopen. Kijk liever naar de flagship van vorig jaar of een leuke midrange toestel.
Thomas18GT @killerfreak5 maart 2023 12:38
Met als bron een link naar een homepage.. Ik zou dat niet zomaar als waar aannemen.
killerfreak @Thomas18GT5 maart 2023 16:35
https://www.counterpointr...ne-costs-apple-up-to-474/

Is de bron van het 9to5mac artikel, maar de pagina lijkt bij mij niet te laden.

Deze bron werkt bij mij wel en komt met 500 dollar iets hoger uit:

https://asia.nikkei.com/B...tlier-than-previous-model
Thomas18GT @killerfreak5 maart 2023 19:22
Precies mijn punt. Dat is alweer bijna 10% meer. En dan hebben we het nog steeds over een schatting.
Earth_Apple @killerfreak5 maart 2023 13:11
Maar daar zit dus de prijs van de ontwikkeling van de hardware én software nog niet bij in, waar zeker bij Apple veel geld in gaat zitten, en natuurlijk een grote Apple tax.
killerfreak @Earth_Apple5 maart 2023 16:27
Dat klopt, maar het was bedoeld als context voor de uitspraak dat een CPU, camera's, scherm en accu al 600euro kosten. Datzelfde geldt voor @Naafkap en @kiang
Naafkap @killerfreak5 maart 2023 13:14
Dat is totaal irrelevant. Een toestel moet ontworpen worden, de componenten moeten ontworpen worden, de software moet ontworpen worden en er moet nog een beetje geld verdiend worden.
jongetje @Naafkap5 maart 2023 13:58
Maar dat is met de aantallen die Apple in dit geval verkoopt natuurlijk peanuts. Zoveel valt er echt niet meer aan de hardware te ontwerpen als je een nieuw modeljaar maakt. Dat is hoogstens een nieuwe cpu een camera en dan wat drivers ervoor maken simpel gezegd. Het hoeft echt niet elke keer vanaf 0.
pepsiblik @killerfreak5 maart 2023 13:24
Precies. Dan kost ie in de VS exclusief Sales Tax (BTW) een lieve $1100.00. In vergelijking daarmee, valt de prijs van die OnePlus dus best mee.
BlaDeKke @killerfreak5 maart 2023 22:43
Dus jij maakt of verkoopt een iPhone 14 pro Max voor 464€? Want je hebt daar gewoon goud vast hè. Maak het en masse, verkoop het voor 700€ en je wordt zo rijk als de zee diep is.

Was maar een ander zo slim…
RuddyMysterious @WillySis5 maart 2023 22:49
Toevoeging: Alleen al de Snapdragon 875 kost al zo'n $ 250,-
De Snapdragon 875 bestaat niet. Er is de 865, 870, dan meteen 888.

[Reactie gewijzigd door RuddyMysterious op 22 juli 2024 14:50]

WillySis @RuddyMysterious5 maart 2023 23:19
De Snapdragon 875 heeft inderdaad alleen in concept bestaan en is later de 888 geworden. De 865 kost overigens $ 160,- voor bulk verkoop.
jongetje @WillySis5 maart 2023 11:08
Leuk de prijzen als je er 1 koopt, maar fabrikanten koper er niet 1 maar iets meer.

Als er concessies gedaan zijn zoals het artikel aangeeft dan zou je dat ook in de prijs moeten zien lijkt me. Ik hoef persoonlijk niet de snelste van de snelste CPU en beste camera te hebben. Daarom ga ik ook niet meer voor een "flagship" telefoon. Wanneer heb je die processorkracht nodig? Netzoals de camera, ik vraag me serieus af hoeveel procent van de mensen het verschil in fotokwaliteit nu nog ziet. Toen de Galaxy S2 uitkwam was het al een enorm fantastische camera en elk jaar hoor ik dat weer over de nieuwe telefoons dat het nog beter is. Vervolgens gooit 99procent van de mensen die foto's in een app. (hoppa compressie) of ergens in een cloud en kijkt er nooit meer naar omdat het een enorme brij aan data is geworden en niet meer terug te kijken is. Wat dat betreft zou ik wat betreft foto;s gewoon terug willen naar een ouderwets fotoboek. Die analoge kwaliteit van een compact camera was veel minder dat de digitale foto's van een budget telefoon maar zo'n album keek je wel af en toe in dus de waarde is daarmee veel groter.
WillySis @jongetje5 maart 2023 13:29
Die prijzen zijn voor bulk inkopen.
GekkePrutser @WillySis5 maart 2023 15:05
Dat bedrag ben je al kwijt aan de CPU, camera's, scherm en accu.
Nouja, dat is het 'm juist... Dat is niet zo.

Scherm van mijn 300-euro A52s is hetzelfde als in de S23+, resolutie, 120Hz, amoled.. De S23+ heeft zelfs vertikaal 60 minder pixels. De accu scheelt 200mA.

Blijft over de CPU + camera's (de laatste geef ik niet eens om), maar zijn die echt een prijsverschil van 750 euro waard? Dan zit er toch echt wat scheef.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:50]

WillySis @GekkePrutser5 maart 2023 17:14
Van Samsung kan ik redelijk gemakkelijk achter de inkoopsprijzen komen.
Samsung betaalt $ 235,- voor de Qalcom 875 en die koopt toch behoorlijk grote hoeveelheden in. De hoofdcamera van de S23 kost $ 180,- Daarmee zit je al boven € 500,- aan onderdelen. Dit zijn wel veruit de duurste onderdelen, maar er komt nog $ 35,- voor de overige camera's, $ 30,- voor het scherm en het en der nog een paar centen tot dollars voor de overige onderdelen. De S23 heeft daarom al een onderdelenprijs van bijna $ 800,- Daar moeten de productie en transportkosten nog bij, Op een telefoon zit een winstmarge van 5 tot 30% (van goedkope tot flag-ship) en daarbovenop komt nog eens 21% btw.
Zo zie je dan een flag-ship tegenwoordig al snel € 1200,- moet kosten.

De grootste winstmaker is overigens niet Samsung, maar Qualcom. De prijzen voor de CPU's zijn de laatste drie jaar werkelijk belachelijk snel gestegen. De Qualcom 680 kost nu bijvoorbeeld slechts $ 16,-
De prijsstijgingen van Qualcom zijn voor veel smartphone fabrikanten ook de rede geweest om zelf processoren te ontwikkelen.
Sando @WillySis6 maart 2023 00:53
De flagships kosten inmiddels allemaal rond de € 1200,- Voor € 600 kan je tegenwoordig geen flagship of flagship killer meer in elkaar zetten.
Is dat inflatie of vooral aanzienlijke verbeteringen? Ik meen dat je 4 jaar geleden een Xiaomi flagship kon kopen rond de €300.
WillySis @Sando6 maart 2023 10:35
Die Xiaomi was een goede telefoon, met veel waar voor je geld, maar stond nog wel ver van de echte flagships af. Men had vooral geïnvesteerd in een snel toestel, maar met matige camera's en slechts een redelijk scherm.
De prijsstijging wordt vooral veroorzaakt door de kosten van de processor. Waar een complete chipset tot $ 8,- tot $ 13,- kostte, moet men nu $ 250 dollar voor een top processor neerleggen, $ 160,- voor een generatie ouder. Dit wordt vooral veroorzaakt door de macht van Qualcom. Ook de race om betere camera's en lenzen geeft een forse prijsverhoging. Daar zijn meerdere aanbieders en de prijsstijging is ook minder sterk.
Verder willen we nog steeds snellere, betere en mooiere telefoons, waardoor de R&D afdelingen naar verhouding tot andere sectoren groot zijn. Die kosten worden vooral op de high-end en flagship toestellen neergelegd.
Nas T @Kevinp5 maart 2023 10:27
... En zou (bijna) niemand moeten kopen.
Niemand wordt verplicht om een toptoestel te kopen, je komt echt niet zoveel tekort als je niet het duurste/beste toestel koopt wat er is.
Ik gebruik nu een Samsung Galaxy S20 FE, tweedehands gekocht. Prima toestel. Snel (genoeg), vingerafdrukscanner in scherm, werkt ideaal, maakt hele nette foto's, kan filmen in 4K60p. Kan het beter? Ja.
Maar dat kan ook met mijn auto. Die zit denk ik <8 seconden op de 100km/uur. Dat kan veel beter. Heb ik dat nodig? Niet echt. Verschil is dat mijn auto nieuw rond de €35.000 gekost heeft en er ook genoeg auto's zijn die tien keer zoveel kosten. En in de extreemste gevallen zelfs honderd keer zoveel.
Maar daar is het al wel algemeen geaccepteerd dat er ook producten bestaan die veel duurder zijn.

Ik vind het een kwestie van wennen. Ik kocht zo'n tien, vijftien jaar terug ook toptoestellen van €600. Die stegen destijds ook wel boven de rest uit en was alles een stuk trager. Nu zitten er veel toestellen boven de €600 en ja die zijn (over het algemeen) beter, maar dat is meer het verschil tussen heel goed en uitstekend, maar niet het verschil tussen ok en goed.
WillySis @Nas T5 maart 2023 14:27
Ik heb ook gewoon een middenklasser (Samsung A53) in gebruik. Ik gebruik hem wel voornamelijk als fietscomputer, maar eigenlijk kan je er gewoon alles mee. Je merkt wel dat hij tov de Fold4 minder krachtig is en de foto's wat minder mooi zijn, maar zo'n middenklasser is gewoon een bruikbare telefoon waarmee je in principe alles wel kan doen.
Of een middenklasser uit het lagere segment na vijf jaar nog goed mee kan komen is maar de vraag. Je moet er niet op rekenen dat je zo'n toestel na drie jaar nog voor een goede prijs kan verkopen. Een High-end (zoals deze OnePlus) of een flag-ship toestel kan na drie jaar nog best mee en zal een beetje gelijk zijn aan de betere middenklassers van dan. Je kan er dan tweede hands nog best een redelijke prijs voor krijgen.
Met een flagship ben je zeker van een uitstekend toestel, maar wel voor een hoge prijs. Met een betere middenklasse (rond de € 500,-) heb je ook een prima toestel, maar naar verhouding krijg je veel meer waar voor je geld.
jongetje @WillySis5 maart 2023 22:22
Je koopt toch geen dure telefoon omdat deze 2e hands meer oplevert? Oftewel, je gaat toch geen 500 euro duurdere telefoon kopen omdat je er 200 euro meer voor krijgt op marktplaats?
Nas T @jongetje6 maart 2023 11:02
Ik hou zelf wel rekening met afschrijving. Misschien ben ik niet bereid €500 meer te betalen voor een bepaalde telefoon, maar €300 wel. En afschrijvingen zijn de kosten op langere termijn en (dus) belangrijker dan prijs.
jongetje @Nas T6 maart 2023 11:44
De afschrijving is altijd hoger hoe duurder de telefoon is. Als je 300euro meer betaald en na 2 jaar er voor euro meer voor krijgt 2e hands, dan heb je nog steeds 200euro meer betaald. Als de telefoon na 2 jaar om wat voor reden stuk gaat dan krijg je niets...
Nas T @jongetje6 maart 2023 13:07
Klopt. Maar als het een betere telefoon is "kost" deze €200 meer en niet €500 meer. Dan kun je zelf bepalen of je het €200 meer waard vindt.

Zo reed ik ooit een ~14 jaar oud barrel voor €1.500 en kocht ik daarna een 4 jaar oude auto voor €10.000.
Reden: ik was met oude barrels standaard elk jaar €750 aan onkosten kwijt en na een paar jaar was die toch afgeschreven wegens roest. De "nieuwe" schreef harder af, maar had hopelijk minder onkosten. Het was natuurlijk wel een gok, maar uiteindelijk heb ik misschien €100 onkosten per jaar gehad (naast normaal onderhoud, over zo'n 8 jaar gebruik). Uiteindelijk denk ik dat het een prima keuze was, financieel gezien, plus ik reed een stuk jongere en betere auto (luxer, stiller).
WillySis @jongetje5 maart 2023 23:22
Ik niet, maar er zijn mensen die dat wel als excuus gebruiken om toch een duurdere telefoon te kopen. Zeker iPhones brengen 2e hands nog best redelijk wat op.
pepsiblik @Nas T5 maart 2023 13:28
Mee eens. En vroeger ging de evolutie ook razend snel. Dat is nu een stuk incrementeler en meer evolutionair geworden. Doordat alles langzaam aan ook in de middenklasse beschikbaar komt en omdat het gat tussen middenklasse en top kleiner is, is het niveau voor "goed genoeg" lager komen te liggen.
HollowGamer @Nas T5 maart 2023 14:43
Ja, zeker leuk en prima toestel.

Het enige is en blijft, software updates. Gelukkig gaat Samsung meer security updates pushen en trekt ook Google dat meer los van de ROM, maar het blijft maar beperkt in ondersteuning.

Soms is er LineageOS ondersteuning, maar dat is niet altijd beter, dat heb ik zelf gemerkt met mijn S9. In de ROM zaten te veel bugs, mede door driver issues. Het toestel was nog altijd snel genoeg voor mij, maar geen (major) upgrades meer, dat is toch wel een killer.

Het zou zoveel beter zijn als meer Android drivers worden opgenomen in de kernel of gewoon opensource beschikbaar komen. Dan hoeven er ook niet zoveel telefoons worden weggegooid. Dat geld vrijwel voor elk merk, dus ook OP.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 22 juli 2024 14:50]

rodgaa @Nas T5 maart 2023 14:55
Nou heb je mij wel beniewd gemaakt, welke auto van nieuw 35k kan onder 8 seconden naar de 100? Of was het nieuw in 2001 35k?
Ward5x5 @rodgaa5 maart 2023 21:09
Ik wilde een Polo GTI voorstellen maar die krengen beginnen tegenwoordig ook al bij 40k.
Nas T @rodgaa6 maart 2023 11:09
Ik heb zelf een Škoda Octavia 1.4TSI uit 2014, gechipt. Die doet standaard 8,4 sec, maar na het chippen waarschijnlijk <8 (niet gemeten). Als je denkt: ja maar niet standaard, dat telt niet, de 1.8 TSI doet dat standaard wel. Ik heb zelf de station, de hatchback zal vast nog iets sneller gaan.
deniz280 @Kevinp6 maart 2023 23:23
Ik ga dan liever voor een echte flagship toestel van bekende merken die het al langer goed doen en niet al die concessies heeft zoals dit toestel. Prijs is gewoon schandalig hoog voor wat je ervoor terug krijgt als je ook ziet wat er nog meer te koop is.
GekkePrutser @Verwijderd5 maart 2023 14:59
Ja dat dacht ik precies ook.. Gaat OnePlus weer terug naar hun kern? Nope. -O-

900 euro is gewoon teveel.

Overigens: "Korrelig is het nieuwe glad" - OnePlus is juist begonnen met korrelig "sandstone".

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:50]

Vlizzjeffrey @Verwijderd5 maart 2023 16:30
Hoe kan je erbij komen dat ze richting de 300 euro zouden gaan, dat koste de eerste one+ bijna 10 jaar geleden, en toen zelfs was het voor de meeste mensen duidelijk dat dat niets meer was dan een tactiek om marktaandeel te pakken, ze zijn geen sinterklaas.
theduke1989 @reablom5 maart 2023 08:19
Je bent niet de enige.

Xiaomi doet ook zulke domme dingen.
Chinese merken denken dat ze nu kunnen meeliften met de premium prijs
naaitsab @theduke19895 maart 2023 08:45
Dat gaat ze nog lukken ook, ze blijven als warme broodjes verkopen. Zo lang men het kan en wil betalen gaat deze prijsstandaard niet minder worden. In tegendeel, hij zal steeds hoger gaan liggen. Zo lang masa's mensen nog steeds denken dat ze een toestel gratis krijgen bij een abonnement blijf je dit koopgedrag in stand houden. "Vote with your wallet", iets wat we bij dingen als games voor €70+ en videokaarten om wat te noemen ook veel meer moeten doen.

Zou voor de bewustwording gunstig zijn als het "gratis toestel" systeem wordt afgeschaft. Vermoed dat een groot deel flink schikt als ze 800+ af moeten tikken voor een vrij basaal toestel en waarschijnlijk voor een simpeler toestel gaan of refurbished. Als de budget modellen goed gaan verkopen zal de fabrikant hier ook meer mee gaan doen.

Want waarom tijd en moeite investeren als je overpriced 'flagship' niet aan te slepen is? Denk dat daar de trend ook een beetje aan verbonden is waarom sommige fabrikanten de flagship modellen een beetje verknallen of laten verslonzen de laatste jaren. Zo ook het geval is bij dit toestel.
WouterL @naaitsab5 maart 2023 09:47
Het “gratis toestel” systeem is wel degelijk afgeschaft, jaren terug. Het is nu heel transparant en duidelijk wat je voor een toestel neerlegt tov het abonnement. Ik snap je punt hier dus niet helemaal. Vaak krijg je voor dit soort toestellen daarnaast gewoon een behoorlijke korting icm abonnement.
WayLikeMark @WouterL5 maart 2023 12:14
Hoewel dat natuurlijk absoluut waar is, is dat echter voor een hele grote groep van de bevolking nog altijd niet heel transparant en duidelijk. Zo ben ik zelf werkzaam in de telecom en ik denk dat 80% van de klanten het besef nog altijd niet heeft en het nog niet snapt. Het mag dan op papier afgeschaft zijn maar als de consument er niet naar kijkt :? . Zo stappen mensen de winkel in om “even een nieuw toestel uit te zoeken”, “ik heb recht op een nieuwe telefoon”, “de telefoon zit toch gewoon bij mijn abonnement”. Zodra er bijbetaald moet worden omdat telefoons duurder zijn dan de grens van €1000 snappen mensen er al helemaal niets meer van dan krijg je opmerkingen als “voorheen waren telefoons altijd gratis bij het verlengen”, “wat belachelijk en dat als vaste klant”. Zolang er geen bijbetaling op zit maakt het maandbedrag voor veel mensen ook niet meer uit. De groep die het maandbedrag dan toch te hoog vind levert vaak niet in op het toestel maar pakt domweg een lagere bundel om het toestel alsnog te (kunnen) kopen. Dit zijn vaak ook de mensen die vragen naar de nieuwste iPhone/ Samsung maar als je vraagt welke dan precies (+, Pro (Max), Ultra) geen flauw benul hebben waar je het over hebt en maar zeggen “de beste”.

Uiteraard zijn er mensen die weten hoe het systeem werkt en hier bewust mee bezig zijn. Tuurlijk zijn er steeds meer mensen die een goedkoper toestel neemt of bijbetaald maar in de winkel is dat een kleine groep mensen.

Wat mij betreft moet het helemaal uit elkaar getrokken worden en blijft er enkel sim only over en dien je een telefoon gewoon zo te kopen.

[Reactie gewijzigd door WayLikeMark op 22 juli 2024 14:50]

Thekilldevilhil @WayLikeMark5 maart 2023 13:10
Hoewel dat natuurlijk absoluut waar is, is dat echter voor een hele grote groep van de bevolking nog altijd niet heel transparant en duidelijk.
Als ik bij KPN of Tmobile een abo+telefoon selecteer, staat onderaan de pagina de exacte prijs van de telefoon, als getal. Je hoeft letterlijk niets uit te rekenen en alleen een enkel getal lezen. Wat vind je dan dat er daar onduidelijk aan is?
Xfade @Thekilldevilhil5 maart 2023 13:16
Lees zijn bericht nog even verder. Er is een groep die een winkel instapt en niet op een website gaat kijken.
Thekilldevilhil @Xfade5 maart 2023 13:59
"Wat mij betreft moet het helemaal uit elkaar getrokken worden en blijft er enkel sim only over en dien je een telefoon gewoon zo te kopen. "

Ja dit is de laatste zin en hier reageer ik dus ook op. Het is online al een hele tijd zo dat het bedrag uit elkaar is gehaald, vandaar even mijn voorbeeld. De groep die je in winkel treft kun je letterlijk zeggen hoe duur een toestel is en dat hangt dus helemaal van de verkoper af. Ik snap dat heel veel mensen met de bundel gaat prutsen om op een bepaald maandbedrag te kopen. Maar de opmerking "deze telefoon kost 1200 euro" is vrij duidelijk dus nogmaals welk deel moet er exact duidelijker. Dus ik vraag de persoon die dit werk doet naar wat er exact nog duidelijker moet. En de persoon waar op gereageerd wordt door Mark specificeert helemaal niet of het om winkel verkoop of online verkoop gaat. Ik heb "verder gelezen".

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 14:50]

WayLikeMark @Thekilldevilhil6 maart 2023 09:15
Uiteraard is het getal wat een telefoon kost duidelijk aangegeven op de site en is het aan de verkoper om dit helder te maken in de winkel. Wat ik bedoelde is dat het op papier wel duidelijk is maar het besef er niet is. Hoezeer je ook het getal (want voor die groep is het niet meer dan een getal, waar ze vaak niet eens naar luisteren) benoemd en het uitlegt voor hen betaal je deze nog altijd tegelijk met je abonnementsgeld en is deze dus “gratis”. Gisteren nog iemand in de winkel gehad die letterlijk zei “het maakt me niet uit wat de telefoon kost, als ik maar niet meer ga betalen dan nu”. Ik denk niet dat het duidelijker kan maar dat het besef er gewoon niet is en misschien ook wel nooit komt. Dat is meteen de reden dat ik zeg splitsen die handel.

[Reactie gewijzigd door WayLikeMark op 22 juli 2024 14:50]

WouterL @WayLikeMark5 maart 2023 12:24
Dat is misschien ook de doelgroep die het wel weet, maar niet wil weten. Er bestaat nu eenmaal een grote “koop op afbetalen” markt. Dat probleem beperkt zich zeker niet alleen tot de telecom markt.
n4m3l355 @WayLikeMark5 maart 2023 17:20
Want? Stukje financiële verantwoordelijkheid kunnen we niet verlangen van volwassenen? Ik snap dat een groep mensen misschien onverstandige financiële keuzes maakt, maar moeten we alles verkinderlijken omdat niet iedereen het trekt of omdat mensen gewoon 'het beste' willen terwijl ze de centjes niet hebben? Dit soort types vermoed ik worden overal gestrikt.

Zelf heb ik hier geen moeite mee dat sommige mensen niet zo slim met alles omgaan, maar ik zie niet in waarom alles maar gereguleerd dient te worden. Dit is niet eens een geval van de zwakke in de maatschappij maar de domme in de maatschappij.
dartbord @naaitsab5 maart 2023 09:14
"Vote with your wallet", iets wat we bij dingen als games voor €70+ en videokaarten om wat te noemen ook veel meer moeten doen.
Ik doe mee hoor! Ruim 2 jaar terug een mooie 2e hands P20 Pro op de kop getikt voor €175 en die gebruik ik nog steeds naar volle tevredenheid en mijn pc/ps spellen komen voor 95% uit een 70%+ sale 😁
Alles is al duur genoeg, ik ga geen volle mep betalen voor dit soort zaken.
Frame164 @theduke19895 maart 2023 08:49
En waarom zouden ze dat niet kunnen? Als de spullen net zo goed of beter zijn kan dat gewoon. In China zitten ook hele competente ingenieurs en ontwerpers. De tijd dat ze slecht productie deden ligt al lang achter ons. En vergeet niet datSamsung ook pas relatief kort als a-merk wordt gezien.

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 22 juli 2024 14:50]

Dom @Frame1645 maart 2023 11:39
relatief kort als A merk ben ik het niet mee eens. de eerste smartphone van bijvoorbeeld apple kwam in 2008 in nederland beschikbaar en de eerste samsung galaxy in 2009. vervolgens waren ze vanaf de galaxy s2 marktleider in 2011 en zijn ze dat nog steeds.

Wat betreft smartphones behoort samsung zeker vanaf het begin bij de a-merken.
Qua telefonie in het algemeen niet, maar die markt heeft in mijn ogen weinig vergelijk met de huidige smartphonemarkt.

[Reactie gewijzigd door Dom op 22 juli 2024 14:50]

Vlizzjeffrey @theduke19895 maart 2023 16:28
Premium prijs ligt tegenwoordig al boven de 1200 euro, dit zijn de nieuwe prijzen voor de '' flagship killers''
Miglow @Vlizzjeffrey5 maart 2023 23:37
Kun je dat betalen, lekker doen. Kun je dat niet, dan kan een €900 dus al snel te duur zijn en is een ander mid-end toestel wellicht goedkoper.
JorritCraw @reablom5 maart 2023 09:55
Ik begrijp wat je zegt, maar al neem je de kortingen mee is de prijs wel een stuk aantrekkelijker. Via Coolblue krijg je €200 cashback bij inlevering van een oude telefoon (kan zelfs een defect toestel zijn). Daarbij kreeg je tot 16 februari ook nog de OnePlus buds pro 2 erbij.

Stel je verkoopt de oortjes voor €75 dan kom je ruim onder de 600 uit bij de goedkoopste uitvoering. €829-€200-€75=€554. En dan kan dan kan je ook nog je oude toestel verkopen, waardoor je nog lager uitkomt.
Infinnity @JorritCraw5 maart 2023 15:29
Die oordopjes krijg je nooit verkocht. Iedereen krijgt ze gratis dus die markt is dan verzadigd.
Cyaankali @reablom5 maart 2023 09:04
Neen jij bent zeker niet de enige. Men mag vragen wat men wil qua prijs maar het is aan de consument om zijn of haar logisch verstand te gebruiken en daar gedisciplineerd mee om te gaan.
k995 @reablom5 maart 2023 13:06
Deze telefoon is grotendeels functioneel gelijk aan een iphone 14 pro max van 1300 euro, dan vind ik voor die 500 euro er erg weinig concessies gedaan zijn.

Bedoel elke smartphone moet wel iets laten tov anderen.
kondamin @reablom5 maart 2023 13:10
Ja, ons geld is geen r*** meer waard
voor 400 heb je nu een toestel van de zelfde klasse waar je een paar jaar geleden 200 voor betaalde.

En als je denkt nou dan koop ik er eentje van 2 jaar geleden, dan kan je updates steken waar de zon niet steekt en is de batterij door stil te zitten in de verpakking ook al half dood.
DavidM @reablom5 maart 2023 09:10
Zeker niet de enige. Voor deze prijs verwacht ik het beste van het beste.
En daarnaast is de repareerbaarheid van hun toestellen dramatische, vermijden die Chinese troep mijn huis komt het niet meer in.
Dom @DavidM5 maart 2023 11:47
dus voor 819 euro verwacht je het beste van het beste. wat verwacht je dan van de telefoons die voor 1200+ euro over de toonbank gaan?
Fant @Dom5 maart 2023 12:41
Heel veel winst voor de fabrikant.
Miglow @Dom5 maart 2023 23:41
Geen idee. Die €1200 kan ik gewoon niet betalen en koop ik dus niet. Als je uitgeeft wat je uit kunt geven of voor gespaard hebt en dan in de grootorde van een maand inkomen iets koopt, verwacht toch iedereen een mooi apparaat en niet een goedkoop prul omdat niet iedereen een hoog salaris heeft?
k995 @DavidM5 maart 2023 15:40
Zelfs met de 1400 euro iphone pro max moet apple no concessies doen .
motoruud @DavidM12 maart 2023 14:54
Je mag natuurlijk best denken dat je het beste in huis hebt staan als het niet uit China komt maar dat is meer jezelf voor de gek houden en de fabrikanten "hier" dikke winsten maken.
DavidM @motoruud16 maart 2023 07:20
Gaat 100% niet om het beste, geen slaven arbeid door de Oeigoeren, en kindervingertjes die de boel in elkaar gezet hebben. Ook fijn als het geld niet naar die overheid gaat waar ze het gebruiken voor wapens en ellende richting het westen in cahoots met de Russen.
motoruud @DavidM23 maart 2023 11:55
Haha,bijna alles komt daar vandaan,ook de hele dure merken .Maar als je denkt dat een duurder product geen slavenarbeid toepast is moet je dat vooral blijven denken ,de producent is u dankbaar.
SilentF0rce @reablom5 maart 2023 09:28
€819 is echt belachelijk voor een midrange smartphone. Ze hebben de prijs omlaag weten te krijgen door downgrades te doen, die er, zo lijkt het, enkel voor zorgen dat hun marge groter is.
MartinPRO @SilentF0rce5 maart 2023 10:46
In welke opzicht is dit een mid range telefoon? Omdat er wat concessie gemaakt zijn? Er zit hier alsnog super snelle soc in. Goede camera etc.
motoruud @SilentF0rce5 maart 2023 11:00
Deze foon heeft dus niet de spc van een midrange maar blijft niet ver achter bij toestellen van 1300 euro of meer.
Humbatiki @reablom5 maart 2023 10:23
Ik had net hetzelfde:
"Onderaan de streep is de OnePlus 11 net als zijn voorganger geen uitblinker, maar het toestel komt nog steeds goed mee met de rest voor een scherpere prijs."
Sorry maar is 1000 euro dan standaard, <1000 scherp geprijsd en wat is dan duur? >1500?
Dit gaat toch nergens over, een smartphone die scherp geprijsd is, kost toch geen 819 euro...
k995 @Humbatiki5 maart 2023 15:41
Jawal afhankelijk van wat die kan en wat de rest geprijsd is.
Als de rest van de smartphones die gelijkaardig zijn allemaal 1000+ euro zijn dan is 800 idd scherp geprijsd.
MoonRaven 5 maart 2023 06:12
Het verwijderen van draadloos laden vind ik hier toch echt bijzonder. Zeker omdat ze lange tijd hun eigen (dure) draadloze laders hadden, die nu nutteloos zijn. Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die een OnePlus 8/9 Pro hebben die nu over willen stappen, een draadloze lader hebben en dit toch echt als een probleem zien.

Aan de andere kant ben ik van de 8 pro naar de Pixel 7 pro gegaan en ik heb daar geen spijt van, thermal throtteling (waar de 11 blijkbaar nog last van heeft) was voor mij een groot probleem en de software was, in mijn ogen, steeds slechter. In mijn ogen is OnePlus niet meer interessant voor de tweakers, maar goed, ze hebben nu een andere markt.
Bomberman71 @MoonRaven5 maart 2023 11:14
Oneplus is nogal van het consessies doen ..
Hun slogan is echter " Never Settle"

Laat ik de waarheid eens op tafel gooien: OnePlus is al een tijdje dood !
Ascathon @Bomberman715 maart 2023 11:20
En luisteren naar de community ... Honderden en honderden onbeantwoorde vragen op topics. Er is een beetje interesse zodra er een nieuw toestel is maar zodra er een andere uit welk segment uit komt is die interesse helemaal weg.
Bij mijn 3T aankoop had ik dat helemaal nog niet.
Wellicht hetzelfde bij vele andere fabrikanten maar pretendeer dan niet te luisteren naar de community en hef dat forum sowieso maar op.
Ik stoor me tegenwoordig vaak aan de oneffenheden en onlogische dingen in de software. Misschien met een Chinese mindset gemaakt maar voor een westerling zitten daar vreemde keuzes in. Kan ze niet echt noemen, het is ook deels onbewust.
Bomberman71 @Ascathon5 maart 2023 11:44
OnePlus is een marketings merk.
Gebaseerd op niks anders dan een Rebels imago dat destijds het gevecht aan ging met flagships voor de helft van de prijs.
Een beetje mysterieus ook met hun invite only systeem destijds en hun snelle skin terwijl de rest nog veel bloathware had.
Mega community support en feedback en gaven de klanten het idee dat ze deel uit maakten van een familie en dat ze ertoe deden.

Top of the Bill zijn ze NOOIT geweest, maar ze boden in het begin erg veel voor het geld.
Het was een No nonsense merk en de nadelen werden snel vergeven. Heel aantrekkelijk voor mensen die geen grijze muizen merk wilden hebben.

Toen werden ze steeds duurder, en werden ook de nadelen steeds meer zichtbaar.
Vooral qua camera bleef het achter en als dan de prijzen oplopen dan ga je uit de pas lopen.

Never settle werd snel een farce nadat ze snel zelf gingen settlen met de headphonejack nadat ze anderen belachelijk maakten en de CEO zelf vroeg aan hun klanten via polls hoe belangerijk die was (uitslag 75% VOOR behoud van jack) en om die vervolgens weg te halen.

Koppel dat aan design die vrijwel constant achter liep sinds de 7Pro en uiteindelijk het Oxygen OS te laten versloffen en je hebt het drama compleet.

Tevens waren er veel hardware issues met vooral de displays.

Resumé, OP was ooit hip, nu is het, min of meer, een merk voor sukkels geworden.
Casejunkie @Bomberman716 maart 2023 10:51
Ik heb een Oneplus 3 en een Oneplus 6 gehad daarna raakte ik teleur gesteld in wat je kreeg voor het stijgende bedrag van de toestellen.
Bomberman71 @Casejunkie6 maart 2023 12:18
Heel begrijpelijk ....
darkpluisje @Bomberman714 april 2023 13:11
Ik zou zeggen na de 7Pro. Met zijn inschuivende camera waardoor je geen notch of holepunch had was de 7Pro nog best unieke verschijning. Ook vandaag de dag zijn er nog steeds mensen verbaasd als ze het zien. Het is jammer dat die manier van je front camera verstoppen niet meer als relevant wordt gezien.
Bomberman71 @darkpluisje4 april 2023 13:16
Ja, ik had hem ook bij a gekocht.
Enige wat mij weerhield was altijd de camera ... Die was gewoon nooit top tier zeg maar en dat vond ik erg belangrijk.
Ook het gebrek aan grote opslag vond ik niet fijn en SD card support was er sowieso niet.

En nee, 256GB opslag vond ik toen al niet genoeg.
Anonymoussaurus
@MoonRaven5 maart 2023 11:22
Hoezo verwijderen? De 8, 9 en 10T hadden toch ook geen draadloos laden? :)
Richo999 @Anonymoussaurus5 maart 2023 12:46
mijn regulieren OP 9 deed laats bij mijn zusje op een random draadloze oplader gewoon zijn ding (was ff een test) maar tijdsduur voor het opladen weet ik niet.
RepareerDroid @Anonymoussaurus5 maart 2023 12:50
Maar de Pro versies wel en die is er nu niet meer, dus je krijgt niet meer de optie om er wel voor de kiezen. Het is dus wel verwijderd uit de reeks (de 11R heeft het ook niet).
Een goed mid-range toestel heeft tegenwoordig al draadloos laden en een snelle USB 3+ poort (met HDMI out), dus eigenlijk heeft de 1+11 flagship features met budget kenmerken.
Xfade @RepareerDroid5 maart 2023 13:20
HDMI zie je anders bijzonder weinig op een mid-range. Je moet echt zoeken.
motoruud @RepareerDroid5 maart 2023 13:47
Dat is maar jouw mening,een telefoon die bedraad in een half uur volledig vol is waarom moet die draadloos kunnen laden
Luchtbakker 5 maart 2023 07:14
Geen draadloos laden terwijl wireless Android auto steeds vaker gebruikt begint te worden. Ik snap die logica niet.

Sowieso sla ik persoonlijk Oneplus over. Want ondanks de prijs is OnePlus niet meer zo foutloos als vroeger. Er is altijd wel iets aan de hand met het toestel.
Ducky @Luchtbakker5 maart 2023 08:23
Sluit ik me bij aan, voorheen kocht ik elk jaar een nieuwe telefoon omdat nieuwe features. Ik heb jaren one plus gehad, maar stap daar nu vanaf; geen nieuwe features, te duur, op sommige aspecten zelfs een achteruitgang.

Iets snellere CPU?, swa, vorige was snel genoeg...
Verwijderd @Ducky5 maart 2023 08:47
Dat je niet elk jaar meer een nieuwe nodig hebt geldt toch al heel lang en bovendien voor elk merk? Ik zie niet hoe dat argument per se raakt met oneplus.

Ik ben wel heel benieuwd waar jij uiteindelijk voor gegaan bent. Ik heb na bijna 4 jaar laatst een nieuwe gekocht en ben toen toch weer bij oneplus, namelijk de 10t, aangekomen. Het voornaamste alternatief dat ik bekeken heb was de pixel, maar de 32% meer 4g accuduur en het veel snellere laden hebben mij over de streep getrokken. Maar nogmaals benieuwd wat dan het alternatief is want ik kwam er niet echt uit een paar maanden geleden.
Frame164 @Ducky5 maart 2023 08:48
Dat laatste geldt toch voor vrijwel alle hardware tegenwoordig?
Bomberman71 @Ducky5 maart 2023 11:18
OnePlus is al een tijdje dood.
De laatste echte OnePlus device was de 7Pro.
H1MSELF1SH @Luchtbakker5 maart 2023 07:22
Het draadloos laden staat los van Android Auto. Zelf heb ik een iPhone en maak ik gebruik van wireless CarPlay in mijn auto. Dat is gewoon een wifi + bluetooth communicatie met de auto. Dat heeft niks met draadloos (QI) laden te maken. Mijn auto heeft ook geen QI lader.

Ik vermoed dat het bij Android Auto ook gewoon wifi en bluetooth gebruikt.

[Reactie gewijzigd door H1MSELF1SH op 22 juli 2024 14:50]

Luchtbakker @H1MSELF1SH5 maart 2023 07:35
Het hele gemak van draadloos android is omdat het draadloos is. Daarom wil je juist draadloos kunnen laden (indien de auto dit heeft) zodat je snoer uit je auto kan.

Vandaar dat ik het onbegrijpelijk vind dat een simpele techniek als dit ontbreekt in een premium sigment toestel.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 14:50]

SirLenncelot @Luchtbakker5 maart 2023 07:47
Ik hoor momenteel wel veel klachten dat de combi van wireless CarPlay/AndroidAuto icm draadloos laden tot oververhitting van het toestel kan leiden. Met als gevolg dat deze uitvalt en je je navigatie opeens kwijt bent.
MaDLiVe @SirLenncelot5 maart 2023 08:47
Met name bij snapdragon 8 gen 1 devices. Die worden nogal warm.

[Reactie gewijzigd door MaDLiVe op 22 juli 2024 14:50]

Frame164 @SirLenncelot5 maart 2023 08:47
Heb je een bron daarvan?
SirLenncelot @Frame1645 maart 2023 09:26
Ik weet het vooral uit eerste hand van collega’s met nieuwe auto’s. Maar als je googled op wireless CarPlay / android auto dan kom je op legio fora van telefoonfabrikanten, auto enthousiastelingen of tech nerd waar dit issue besproken en bevestigd wordt door andere gebruikers.
motoruud @Luchtbakker5 maart 2023 11:06
Waarschijnlijk omdat het te weinig mensen er gebruik van maken.
Zeker met de toestellen die nu op de markt verschijnen met oplaad tijden van een half uurtje ,waarna je weer ruim een dag vooruit kunt.
unreal0 @H1MSELF1SH5 maart 2023 09:35
Dit is juist helemaal verbonden. Draadloos naar je audiosysteem streamen zonder je batterij op te laden, dan is je telefoon leeg aan het einde van de rit..

Dan kun je het net zo goed niet draadloos gebruiken en gewoon de kabel inpluggen
ZwolschBalletje @unreal05 maart 2023 10:05
Draadloos laden weglaten, dat deed mij ook de wenkbrauwen fronsen. Maar…
OnePlus heeft bij dit toestel juist geïnvesteerd in bedraad laden. Welk ander toestel is in een half uur weer helemaal vol geladen?

Dan snap ik de logica wel dat je als producent de gebruiker pusht naar bedraad opladen toe. En, in tijden van energie-kritisch denken, dat is nog een stuk efficiënter ook.
Bomberman71 @ZwolschBalletje5 maart 2023 11:18
Mensen die 900 euro betalen voor een toestel zijn echt niet bezig met hier en daar een paar Watt te besparen met het opladen.
H1MSELF1SH @unreal05 maart 2023 11:36
Ik weet niet welke smartphone jij hebt en hoe lang jouw ritten zijn, maar een rit van 1u in mijn auto met Spotify voor muziek en Apple Maps als navigatie kost 6-7% batterij, gebruikmakend van wireless CarPlay.

[Reactie gewijzigd door H1MSELF1SH op 22 juli 2024 14:50]

darkpluisje @unreal04 april 2023 13:27
Dit is juist helemaal verbonden. Draadloos naar je audiosysteem streamen zonder je batterij op te laden, dan is je telefoon leeg aan het einde van de rit..
Wellicht op je vakantie naar spanje, maar anders moet ik zeggen dat ik mijn telefoon zelden door de dag heen op moet laden. Ik heb een (al oude) 7Pro en kan toch echt moeiteloos een uur of 2 navigeren, nog wat reddit of insta kijken ondertussen een paar uur muziek luisteren en dan haal ik nog het einde van de dag. Niet op de hoogste helderheid en met batterbijsparing aan, maar dat laatste merk je niks van in hoe snappy de telefoon reageert.
riyakuya 5 maart 2023 07:45
Ik zie niet echt een reden meer om een Oneplus toestel te kiezen boven de concurrent. Via mijn provider heb ik de Galaxy s23 voor 100 euro minder gekregen dan dit toestel terwijl het in alle opzichten beter is.
Frame164 @riyakuya5 maart 2023 08:53
En als je dat dan doortrekt: waarom zou de verkoper schap ruimte gaan besteden als een merk niets toevoegt. En zo krijg je een neerwaartse spiraal voor een merk.
NeverSettle @riyakuya5 maart 2023 13:08
Het enige nadeel van Samsung is dat ze achterlopen met opladen vind ik. Persoonlijk laad ik mijn smartphone alleen op wanneer ik aanwezig ben. Dus in de ochtend of 's avonds voor het slapen gaan, dan is zo'n 100W SuperVOOC toch handig.
riyakuya @NeverSettle5 maart 2023 21:09
Heb daar persoonlijk niet echt last van. Met een Standaard Samsung lader is het toestel binnen pakweg een uur vol. Die tijd kun je hem toch vast wel ergens door de dag heen aan de stroom hangen lijkt me?
DieMitchell @riyakuya7 maart 2023 09:56
accu?
wifi 7?
laad snelheid?
Muddy 5 maart 2023 07:49
Het is bijzonder hoe OnePlus het over de jaren voor elkaar gekregen heeft om zo'n fanbase op te bouwen.

Maar ik vind het helemaal bijzonder dat ze mij in de laatste jaren juist het gevoel geven dat ik is een iPhone moet proberen of een compleet ander Android toestel moet aanschaffen. OP9pro user.
innerlanscape 5 maart 2023 08:41
Ik heb het toestel gekocht meteen na lancering. Dit is mijn eerste Oneplus model en het is dankzij de specs, dat ik uiteindelijk de knoop heb doorgehakt. Ik wilde en moest een 8 gen2 hebben, met een QuadHD+, en 16gig ram(overkill), etc...
Het ontbreken van draadloos laden is een punt, maar dat ding laadt zo snel,.. ik mis het eigenlijk niet want de accu gaat erg lang mee.
Wat de camera betreft. Topnotch! Alleen jammer van de zoom, maar 2x
Ja, de prijs. Dit is de eerste keer dat ik 900 euro voor een telefoon heb uitgegeven, maar heb er wel een B&O bluetooth speaker A1gen2 bij gekregen (waarde 255 euro).
Is dit een flagshipkiller ? Jazeker,... in een bepaalde prijscategorie !
De Iphone's 14 Pro(Max) en de S22-23 ultra's horen hier niet thuis in het lijstje.
Die kosten het dubbele !
Nevertheless, heb het toestel nu bijna een maand in gebruik en heb er geen seconde spijt van.
Probook8979 @innerlanscape5 maart 2023 12:54
Hoe houdt dit toestel tegenover de Xiaomi 13 pro?
GoeniGoeGoe 5 maart 2023 08:50
Ik ben lang fan geweest van oneplus, met de one, de 6 en nu de 9 pro in bezit, maar mijn volgende telefoon wordt echt geen oneplus meer. Over de jaren heen is de kwaliteit van de software en de updates zo enorm achteruit gegaan.... met de voorlaatste update was de batterij drain zelfs zo groot geworden dat de batterij aan de lader nog leegliep met android auto aan.
dartbord @GoeniGoeGoe5 maart 2023 09:18
Super off topic, maar wat een geniale gebruikersnaam 😁
GoeniGoeGoe @dartbord7 maart 2023 20:35
:) :).Eddie Murphy
dartbord @GoeniGoeGoe7 maart 2023 21:13
I know 😉
Puddi Puddin @GoeniGoeGoe5 maart 2023 09:55
Want de zogenaamde battery drain is het probleem van het toestel en niet de apps die erop zitten?
Xfade @Puddi Puddin5 maart 2023 13:24
Aangezien het bij de laatste 2-3 generaties van Oneplus steeds weer dezelfde apps zijn ligt het misschien niet aan de phone maar wel wat Oneplus met die telefoons uitvreet.
Puddi Puddin @Xfade5 maart 2023 17:25
Hoezo? Als een app zich misdraagt en de accu leeg trekt dan kan een telefoon daar vrij weinig aan doen zonder andere problemen te creëren. Ik heb de OnePlus 3, 6T, 8 en nu de 11 gehad en sommige apps zijn zeker problematisch maar als je de achtergrond rechten beperkt dan verdwijnt dit vrijwel geheel. Je moet dan wel genoegen nemen met het feit dat deze apps later de notificaties ontvangen dan dat je misschien wilt.
GoeniGoeGoe @Puddi Puddin7 maart 2023 20:33
Ik vergelijk het met de situatie van voor de update toen ik de batterydrain niet had
neso1977 5 maart 2023 10:43
Ook dit toestel aangeschaft, met 200 euro geld terug van Coolblue. Dus voor 699 iclusief een lader en airbuds2 (179) vond ik dit een goede koop. Ook gekeken naar Samsung, maar daar ben je echt wel veel meer geld kwijt.
Willywortel @neso197721 maart 2023 15:09
Hoi man. Die 200 cashback vind ik terug. Maar hoe heb je dat met je buds gefixt. :*)
BounceMeister 5 maart 2023 23:46
Er gaat ergens wel iets mis als een middenmoter meer dan 800 euro kost. Dit is qua prijs toch wel het high end segment.
Probook8979 @BounceMeister6 maart 2023 07:39
Waarom is het een midsegment?
mausiemausie78 @BounceMeister6 maart 2023 23:23
Op basis waarvan vind je 800 euro een high end prijs? Want dan zou je moeten kijken hoeveel andere fabrikanten vragen voor hun high end toestellen en als je kijkt naar de grote fabrikanten als Samsung en Apple dan betaal je meer dan 1000 euro. Dat zal ook het geval zijn als Oppo de Findx6 pro introduceert en dan hebben we het nog niet eens over Xiaomi. Los van of je 800 euro veel vind of niet maar hedendaags is dat geen high end prijs.
0xrubennft 6 maart 2023 17:00
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