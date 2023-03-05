Inleiding

Samengevat De OnePlus 11 is een fijn, snel toestel om mee te werken, al zijn er wel wat concessies gedaan ten opzichte van het vorige model om de prijs te drukken en zo een gulden middenweg te creëren. Hierdoor heeft deze smartphone in tegenstelling tot zijn voorlopers niet alleen wat upgrades, maar ook wat downgrades gekregen. Zo heeft het toestel betere camera’s dan zijn voorganger en een krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc. De accu hoeft maar een half uurtje aan de lader om volledig te worden opgeladen. De concessies die zijn gedaan, zie je terug in waterdichtheid (IP64), een tragere USB-poort, niet draadloos kunnen opladen en minder camerafuncties. Voor de rest is het toestel een mooie middenmoter als we kijken naar het scherm. Als de concessies voor jou geen dealbreakers zijn, heb je voor 819 euro een mooie, krachtige smartphone. Pluspunten Krachtige processor

Krachtige processor Supersnelle, meegeleverde oplader

Supersnelle, meegeleverde oplader Goede hoofd- en telecamera Minpunten Matige ultragroothoek en selfiecamera

Matige ultragroothoek en selfiecamera Helderheid scherm loopt achter op concurrentie

Helderheid scherm loopt achter op concurrentie Krachtige soc throttlet snel Getest OnePlus 11, 16GB ram, 256GB opslag Zwart Prijs bij publicatie: € 819,- Vergelijk prijzen Vanaf € 647,50 Bekijk alle uitvoeringen (4) OnePlus is nu al een aantal jaar bezig met het wedden op meerdere paarden. Het bedrijf heeft enkele jaren geleden de smartphones die het met een scherpe prijs moesten opnemen tegen de vlaggenschepen, laten varen en zich gericht op echte vlaggenschepen. Daarnaast zette OnePlus in op de midrangemarkt met de Nord- en Nord CE-toestellen. Ook in het low-end segment heeft de fabrikant een gok gewaagd met de Nord N-toestellen. Kortom, OnePlus had in elk segment wel een groepje toestellen om maar zoveel mogelijk mensen te plezieren. De fabrikant lijkt daar nu een beetje op terug te komen. Tenminste, dat is het geval in het high-end segment waar vorig jaar nog een OnePlus 10 Pro en OnePlus 10T op de markt kwamen. OnePlus heeft nu dus maar één model voor de Benelux die het bedrijf gewoon de OnePlus 11 noemt. Dit toestel moet het beste van alle drie de vorige modellen combineren. En tegelijkertijd goedkoper zijn dan de vlaggenschepen van de gevestigde orde. Dat betekent echter wel dat sommige onderdelen dus iets minder krachtig zijn dan die op de modellen die vorig jaar zijn uitgekomen. Dat zie je dan wel terug in de prijs. Het nieuwe toestel is met 819 euro goedkoper dan high-end vlaggenschepen als de iPhone 14- en Samsung Galaxy S23-toestellen. Nu is de vraag of de concessies die OnePlus heeft gedaan het toestel weer tot een ware ‘flagshipkiller’ kunnen maken. Je leest het in deze review.

Behuizing: korrelig is het nieuwe glad

Vorig jaar schreven we nog dat OnePlus leek te experimenteren met het uiterlijk van hun toestellen. Dit jaar lijkt het erop dat het bedrijf een keuze heeft gemaakt over het gebruikte materiaal. De OnePlus 11 heeft aan de voorkant Gorilla Glass Victus en aan de achterkant Gorilla Glass 5. Deze achterkant heeft dezelfde matte afwerking als de OnePlus 10 Pro en toestellen van andere fabrikanten zoals de Edge 30 Ultra en Razr (2022) van Motorola. De afwerking van het matglas voelt anders aan: wat korreliger dan standaard matglas, maar niet ruw of antislip. Het toestel ligt in elk geval lekker in de hand en voelt luxe aan. Je hoeft niet bang te zijn dat er vingerafdrukken te zien zijn. Het frame is van aluminium en loopt een beetje bol rondom het toestel, behalve aan de bovenkant, waar het frame helemaal vlak is. Het camera-eiland is wel veranderd. Deze is een slagje groter dan die van de OnePlus 10 Pro en rond. Ook bij dit toestel steekt het eiland niet zo ver uit als bij de concurrentie en de grootte zorgt ervoor dat de smartphone weinig wiebelt als deze plat op tafel ligt, met uitzondering als je iets in de linkerbovenhoek indrukt. Met de stevigheid van de OnePlus 11 zit het wel goed. Als we de smartphone torderen geeft deze op geen enkele manier mee en kraakt ook niet. Het scherm heeft dezelfde kromming aan weerszijden als de OnePlus 10 Pro en wij hebben deze keer geen last van onbedoelde aanrakingen die worden gedetecteerd aan de zijkanten. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de smartphone iets groter is geworden. We praten wel over verschillen achter de komma, maar het is blijkbaar genoeg om het scherm, die nog steeds even groot is, wat meer ruimte te geven. De screen-to-bodyratio is daardoor iets kleiner geworden: 89,7 procent ten opzichte van de 90 procent op de 10 Pro. Aan de linkerkant van het toestel zit de volumeknop, aan de onderkant de simkaarttray die plaats heeft voor twee simkaarten. Ondersteuning voor een microSD-kaart is helaas niet aanwezig. Verder zit aan die kant ook de USB-C-poort, het microfoongaatje en een van de twee stereospeakers. Een koptelefoonaansluiting is niet aanwezig, wat in dit prijssegment tegenwoordig eerder regel dan uitzondering is. Rechts zitten de powerknop en de switch, ofwel alertslider, waarmee het toestel in trilmodus of in de volledig stille modus gezet kan worden. Deze knop moest bij enkele modellen van vorig jaar het veld ruimen, maar is gelukkig weer aanwezig. Het is een van de elementen die de OnePlus-smartphones onderscheidt van andere smartphones en vanuit de community was er ook veel teleurstelling toen de iconische knop werd weggelaten. De afgeplatte bovenkant heeft ook een microfoongaatje. Aan de voorzijde net boven het scherm zit de tweede speaker die ook dienstdoet als luidspreker voor het oor. Een opvallende downgrade is de IP-certificering. De OnePlus 10 Pro kon een stuk beter tegen water en had dan ook een IP68-certificaat, tenminste, het internationale model. De versie die in de Benelux uitkwam had geen enkele certificering. Zo'n IP68-rating is vaak iets waarop bespaard wordt bij de 'flagshipkillers'. De OnePlus 11 heeft een IP64-certificaat en is daarmee dus slechts spatwaterdicht. De volume- en powerknoppen voelen stevig aan en hebben een goede travel en feedback. De alertslider heeft stevige ribbels en ook bij deze knop is de feedback goed aanwezig. Het voelt allemaal zeer solide aan en doordat je een beetje kracht moet zetten om van de ene naar de andere modus te gaan, de knop heeft drie standen, ben je ervan verzekerd dat je niet per ongeluk van modus wisselt als het toestel in je broekzak zit. OnePlus 11 OnePlus 10 Pro Hoogte (mm) 163,1 163 Breedte (mm) 74,1 73,9 Dikte (mm) 8,5 8,6 Gewicht 205g 201g Schermdiagonaal 6,7'' 6,7"

Scherm

Op andere gebieden zijn de specificaties van de OnePlus 11 net wat minder dan de gekende topmodellen, maar het scherm is toch wel high-end, tenminste, afgaande op de specificaties. De OnePlus 11 heeft een LTPO 3-amoledscherm aan boord met een resolutie van 3216x1440 pixels en een variabele refreshrate van maximaal 120Hz en minimaal 1Hz. Het scherm heeft een diagonaal van 6,7 inch met een schermverhouding van 20:9 en een hoge pixeldichtheid van 525ppi. De display is compatibel met HDR 10, HDR 10+ en HLG. Het toestel heeft daarnaast een kleurtemperatuursensor om niet alleen de helderheid, maar ook de kleurtemperatuur van het scherm automatisch te regelen. Op papier lijken dit exact dezelfde specificaties als bij de OnePlus 10 Pro, behalve dan dat het nu om een LTPO 3 in plaats van een LTPO 2-scherm gaat en er ondersteuning voor Dolby Vision is toegevoegd. Dit scherm heeft zelfs dezelfde Gorilla Glass Victus-beschermlaag. Er zijn op papier zoveel overeenkomsten dat je zou denken dat de meetresultaten ook dichtbij elkaar zouden liggen, maar toen we aan de slag gingen met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware, zagen we al gauw verschillen. Met ingang van dit jaar meten we niet alleen de weergave van grijstinten en verzadigde kleuren, maar ook de weergave van een aantal veelvoorkomende kleurtinten op de colorcheckertestkaart. Het eerste dat opvalt, is dat het scherm van de OnePlus 11 minder goed presteert dan die van de OnePlus 10 Pro. De maximale helderheid ligt in sommige gevallen 100cd/m² onder die van het vorige model en als we kijken naar de maximale helderheid als het scherm helemaal wit is, is het verschil verwaarloosbaar klein. Het zijn geen slechte waarden, maar het lijkt er een beetje op alsof OnePlus stil is blijven staan, terwijl andere fabrikanten er elk jaar een schepje bovenop doen. Hierdoor bevindt de OnePlus 11 zich in de onderste regionen van de grafiek, maar het scherm is toch goed afleesbaar in de volle zon. As we kijken naar de minimale helderheid, bungelt de nieuwe OnePlus bijna helemaal onderaan. Ook hier is het zeker geen slechte waarde en de verschillen met andere smartphones is verwaarloosbaar klein. Dat betekent dat je gerust in het pikdonker naar het toestel kunt staren zonder met je ogen te moeten knijpen. De OnePlus 10 Pro deed het wel beter. De kleurweergave van het scherm is goed, maar ook hier moet de OnePlus 11 in zijn voorganger zijn meerdere erkennen. De kleurtemperatuur van 6292K wijkt wat meer af van de ideale 6500K, terwijl de OnePlus 10 Pro met 6455K een stuk dichterbij zit. Het zijn weer geen enorme verschillen, maar het is wel opvallend dat het nieuwe toestel het net wat minder doet dan zijn voorganger.

Camerafeatures en praktijktest

OnePlus heeft op cameragebied ook wat stappen gezet, zowel vooruit als achteruit. Zo is de hoofdcamera voorzien van een 50-megapixelsensor, de Sony IMX890. De laserautofocus heeft wel het veld moeten ruimen. De telecamera heeft daarentegen een flinke upgrade gekregen en heeft nu een 32-megapixelsensor, de IMX709. De camera zoomt wel minder ver, 2x optisch in tegenstelling tot de 3,3x van het vorige model. De ultragroothoekcamera is uitgerust met de IMX581, een 48-megapixelsensor. Deze camera heeft een kleinere beeldhoek dan die van de OnePlus 10 Pro, 115 graden tegenover 150. Deze camera heeft verder de mogelijkheid om te autofocussen en kan ook gebruikt worden als macrocamera. Blijkbaar was de ultrabrede ultrawide niet zo succesvol. Verder zit aan de achterzijde nog een spectralimagingsensor naast de flitsled voor de witbalans. Deze sensor kan 13 verschillende kleurkanalen detecteren. Deze Hasselblad Color Calibration-module wordt ingezet om de witbalans accurater te laten verlopen. Aan de voorkant zit een camera met een 16-megapixelsensor, de Isocell 3P9. Deze sensor heeft een lagere resolutie dan de 32-megapixelversie van de OnePlus 10, maar de nieuwe sensor heeft wel grotere pixels. Toestel OnePlus 11 OnePlus 10 Pro Primaire camera Sony IMX890,

1/1.56'', 50 megapixel,

f/1.8, PDAF, ois Sony IMX789,

1/1.4”, 48 megapixel,

f/1.8, PDAF, ois Ultragroothoekcamera Sony IMX581,

1/2.0'', 48 megapixel f/2.2 AF,

Beeldhoek 115 graden Samsung Isocell JN1

1/2.76", 50 megapixel,

f/2.2, AF

Beeldhoek 150/110 graden (fisheye/normaal) Telecamera/macrocamera Sony IMX709,

f/2.0, PDAF

2x zoom 8 megapixel,

f/2.4, AF, ois

3.3x 'zoom' Frontcamera Samsung Isocell 3P9

f/2.5, 16 megapixel,

gyro-EIS 1/2.74", 32 megapixel,

f/2.45, vaste focus Video 8k 24fps, 4k 60fps 8k 24fps, 4k 120fps Aan de camera-app van de OnePlus 11 lijkt niet zoveel te zijn veranderd en deze heeft dezelfde functies als die van het vorige model. Ook de samenwerking met Hasselblad is weer duidelijk te zien aan de Hasselblad-functies en de Hasselblad Pro-modus. Het is nog steeds mogelijk om raw foto’s te schieten in combinatie met hdr-verwerking door het samenvoegen van verschillende opnamen in één bestand, via de Raw+-optie. Praktijktest camera's Wij gingen met de OnePlus 11 op pad en vergeleken deze met de Samsung Galaxy S23 Ultra en de Google Pixel 7 Pro. Omdat deze twee concurrerende toestellen bekendstaan als goede camerasmartphones, leek het ons gepast om die tegenover het toestel van OnePlus te zetten. De derde generatie Hasselbladcamera's en software zouden ervoor moeten zorgen dat het toestel nu wel goed mee kan komen met de grote jongens en de beeldverwerking van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zou ook moeten helpen. Als er meer dan genoeg licht voorhanden is, maakt de OnePlus 11 mooie foto’s. Er wordt veel detail vastgelegd en de verschillen met de Galaxy S23 Ultra zijn klein. Alleen in de hoeken van de foto’s is er een duidelijker verschil te zien tussen de S23 Ultra en de OnePlus 11. De Samsung legt dan toch wat meer detail vast. Dit is zeker goed te zien bij grind, straatstenen, bakstenen en gras. Daarnaast schiet de OnePlus 11 iets helderdere foto’s en schaduwrijke delen worden iets beter naar voren gebracht. De foto’s die gemaakt zijn met de Pixel 7 Pro bevatten net iets minder detail en zijn op sommige plekken net iets waziger. Dit geldt ook als we gebruikmaken van de telecamera. Behalve dan dat de Galaxy S23 Ultra de donkere elementen dan weer wat verder verheldert dan de OnePlus 11. Wat het vastleggen van details betreft wint de Galaxy S23 Ultra het bijna alle keren, maar de OnePlus 11 komt dichtbij. De groothoekcamera van de OnePlus 11 doet het iets minder dan de concurrentie. Het toestel legt net wat minder detail vast en de foto’s zijn over het algemeen wat waziger. Het is zeker niet slecht, maar de Pixel 7 Pro en Galaxy S23 Ultra doen het gewoonweg beter. Dit geldt ook voor de contrastverhouding; die ligt dichtbij de afbeeldingen die met de Pixel 7 Pro worden geschoten, maar er is net iets minder doortekening te zien.

Camerapraktijktest: nachtfoto's, frontcamera en macrofunctie

Als er minder licht voorhanden is, weet de OnePlus 11 nog steeds prachtige foto’s te schieten. In vergelijking met de Galaxy S23 Ultra doet de OnePlus 11 het in sommige gevallen iets beter. De S23 Ultra heeft soms last van kleine kleurartefacten, maar over het algemeen legt het toestel van Samsung toch net wat meer detail vast. Schaduwrijke plekken worden door de OnePlus 11 wat meer verhelderd, maar dat resulteert niet altijd in het vastleggen van meer detail. Op dat gebied doet ook de Pixel 7 Pro het soms beter. Het valt ons op dat als er meer dan genoeg straatverlichting aanwezig is, de OnePlus 11 juist weer iets conservatiever wordt met het verhelderen van donkere elementen. Dat is bijvoorbeeld goed te zien op de foto van het weeshuis en de Mariakapel. De beelden op de gevels worden helderder weergegeven op de foto’s die met de Samsung zijn gemaakt, terwijl op de foto van de donkere steeg de takken er juist weer lichter uitzien op de afbeeldingen gemaakt met de OnePlus. Als er weinig licht aanwezig is, schiet de OnePlus 11 de helderste plaatjes. De schaduwrijke gedeeltes worden bijna volledig naar voren getrokken en in veel gevallen is er dan ook meer doortekening te zien in de schaduwen. Het komt zo nu en dan wel voor dat de naar voren getrokken donkere gedeeltes niet meer detail bevatten dan op de foto’s van de andere toestellen die deze delen wat donkerder laten. Als we kijken naar het geheel, zien we dat de Galaxy S23 Ultra net wat meer detail vastlegt. Het verschil met de OnePlus 11 is wel heel klein en wij denken dat het vooral het gladstrijkalgoritme van de OnePlus is dat ervoor zorgt dat er wat detail verloren gaat om de ruis te onderdrukken. De Pixel 7 Pro heeft wat meer moeite om genoeg detail vast te leggen in deze situaties. De foto’s zijn helder, maar er wordt een stuk minder detail vastgelegd in vergelijking met de andere toestellen. We zien hetzelfde als we met de telecamera van de OnePlus 11 aan de slag gaan. Als er weinig licht voorhanden is, legt het toestel de helderste plaatjes vast, waarbij de schaduwrijke delen flink naar voren worden gehaald en de meeste doortekening te zien is. Ook hier worden de foto’s wat agressiever gladgestreken dan bij de S23 Ultra, waardoor je minder ruis ziet, maar er ook op minimaal niveau wat detail verloren gaat. De verschillen zijn echter praktisch verwaarloosbaar en afhankelijk van of je het mooi vindt dat de schaduwrijke delen wat lichter zijn op de OnePlus zou je kunnen zeggen dat de telecamera van de OnePlus 11 hier als beste uit de test komt. De telecamera van de Pixel 7 Pro heeft duidelijk een stuk meer moeite om details vast te leggen. Als er meer licht van straatlantaarns aanwezig is, liggen de verschillen dichter bij elkaar. In veel gevallen zijn de OnePlus 11 en Samsung Galaxy S23 Ultra aan elkaar gewaagd en moet je met je neus bovenop het scherm zitten om de minieme verschillen te kunnen zien. Als we dat doen, zien we dat de Samsung nipt meer details weet vast te leggen, al hebben we wel een paar situaties meegemaakt waarin de Pixel 7 en Galaxy S23 Ultra het wat beter doen dan de OnePlus. Ook met deze camera is het toestel van OnePlus iets behoudender als het gaat om het verhelderen van donkere elementen. Ook de groothoekcamera van de OnePlus 11 is verrassend goed in het donker. Hier zijn de verschillen wat duidelijker te zien, al is het wel stuivertje wisselen met de Samsung Galaxy S23 Ultra. De OnePlus 11 schiet over het algemeen een helderder plaatje en de donkere delen worden weer wat harder naar voren gehaald. In donkere situaties zie je dan ook wat meer doortekening in de schaduwrijke elementen dan bij de foto’s die zijn gemaakt met de S23 Ultra. Op de plekken waar meer licht valt, weet de S23 Ultra weer net iets meer detail vast te leggen dan de OnePlus 11. Net als bij de hoofdcamera zijn de verschillen wat kleiner als er meer straatverlichting voorhanden is. En ook dan is te zien dat sommige elementen gedetailleerder worden vastgelegd door de OnePlus 11 dan door de Galaxy S23 Ultra en dat het bij andere elementen op dezelfde foto’s weer andersom is. Het lijkt erop dat de achterliggende algoritmes van beide toestellen zich op andere elementen focussen. Ook hier komt de Google Pixel 7 goed mee, vooral wat helderheid en contrast betreft, maar er wordt minder detail vastgelegd en de foto’s zijn soms wat waziger. De frontcamera van de OnePlus 11 komt aardig mee, maar is niet zo goed als die van de Samsung Galaxy S23 Ultra. Het toestel van Samsung legt meer detail vast, al is de foto van de OnePlus 11 wat helderder. De Google Pixel 7 Pro heeft ook met selfies wat moeite om veel detail vast te leggen. De macrofoto’s die de OnePlus 11 schiet, zijn matig. Het toestel heeft wat moeite met het scherpstellen op het onderwerp als we de smartphone net zo dichtbij houden als de concurrenten. Het is duidelijk te zien dat OnePlus grote stappen heeft gemaakt wat camerakwaliteit betreft, zeker in vergelijking met de OnePlus 10 Pro van vorig jaar. Het is een hele prestatie om de high-end toestellen van Samsung en Google bij te kunnen benen en in sommige gevallen zelfs te kunnen overstijgen. Er zijn echter ook duidelijk momenten waarop het toestel van OnePlus niet goed meekomt, dus het is zaak te kijken waar je de smartphone het vaakst gebruikt. Het is in elk geval verrassend om te zien dat de OnePlus 11 in slechtere lichtsituaties beter meekomt dan overdag, dat maken we niet vaak mee.

Hardware en accuduur

Zoals we al eerder schreven, heeft OnePlus dit jaar wat toestellen samengevoegd. Er is geen OnePlus 11 Pro of OnePlus 11T, alleen een OnePlus 11. Wat hardwaresamenstelling betreft lijkt de OnePlus 11 nog het meeste op de bijgewerkte versie van de OnePlus 10, al zijn er hier en daar wat componenten te vinden die je eerder vond op de goedkopere modellen. De belangrijkste onderdelen hebben een upgrade gehad naar de nieuwste versies. Zo heeft de nieuwe OnePlus een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 aan boord en maximaal 16GB ram. Dit is dan weer gemiddeld wat meer dan de 12GB die de meeste vlaggenschepen aan boord hebben. De maximale hoeveelheid opslagruimte is 256GB, maar de snelheid daarvan is wel hoger omdat er nu gebruik wordt gemaakt van UFS 4.0. Dit geldt niet voor het model met 128GB opslaggeheugen; die heeft nog het tragere UFS 3.1 aan boord. Dit is waarschijnlijk gedaan omdat UFS 4.0 niet beschikbaar is in capaciteiten kleiner dan 256GB. Het apparaat kan verder overweg met Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.3. Dit was bij de 10 Pro Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2. Er zijn helaas ook een paar onderdelen die een 'downgrade' hebben gehad. Zo is de USB-C-poort een 2.0-exemplaar, waar dat bij de OnePlus 10 Pro nog een 3.1-versie was. De barometer heeft het veld moeten ruimen en het toestel heeft een IP64-classificering. In de onderstaande tabel zetten we de belangrijkste specificaties van de verschillende uitvoeringen naast elkaar. Product OnePlus 11 OnePlus 10 Pro Schermdiagonaal 6,7'' 6,7" Resolutie 1440x3216 pixels 1440x3216 pixels Schermtype Oled Oled Cpu/soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Aantal cpu-cores 8 8 Werkgeheugen 8GB of 16GB 8GB of 12GB Opslagcapaciteit 128GB (UFS 3.1) of 256GB

UFS 4.0 128GB, 256GB of 512GB

UFS 3.1 Accucapaciteit (mAh) 5000mAh 5000mAh Verbinding (wlan) 802.11ac (Wi-Fi 7) 802.11ac (Wi-Fi 5) 5GHz-ondersteuning Ja Ja Verbinding (bluetooth) Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.2 Kleur Zwart, groen Zwart, groen, wit (extreme edition) De Snapdragon 8 Gen 2 die in deze smartphone zit, is snel. De chip heeft geen enkel probleem met de krachtigste apps en in tegenstelling tot de Snapdragon 8 Gen 1 wordt deze niet zo heet. Helaas throttlet deze processor wel een stuk sneller dan zijn voorgangers en wordt deze een stuk verder teruggeklokt dan andere smartphones met de Snapdragon 8 Gen 2-soc. Dit gebeurt tijdens onze throttletest al na slechts vijf minuten. Het maakt niet uit of we dit in de normale stand doen of de speciale prestatiemodus. 3DMark Wild Life Unlimited Stress Test - Stabiliteit Smartphone Cpu/soc Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter) Samsung Galaxy S23+ Snapdragon 8 Gen 2 76,5 Google Pixel 7 Tensor G2 75,1 Apple iPhone 14 A15 Bionic 71,8 Apple iPhone 14 Pro Max A16 Bionic 71,2 Samsung Galaxy S22 Exynos 2200 68,8 Samsung Galaxy S23 Ultra Snapdragon 8 Gen 2 67,0 Samsung Galaxy S23 Snapdragon 8 Gen 2 63,5 Motorola Edge 30 Ultra Snapdragon 8+ Gen 1 61,9 Samsung Galaxy S22+ Exynos 2200 55,0 Samsung Galaxy S22 Ultra Exynos 2200 53,1 OnePlus 11 Snapdragon 8 Gen 2 44,0 Als er een game gestart wordt, springt het toestel automatisch in de prestatiemodus, die door OxygenOS de kampioenschapsmodus wordt genoemd. Deze modus kan net als de prestatiemodi van andere toestellen de kloksnelheid van de soc verhogen, extra opties voor het opnemen van gamefootage naar voren halen, notificaties blokkeren, de verversingssnelheid verhogen en telefoontjes niet doorlaten. Wij merkten weinig verschil tijdens het gebruik van deze modus, maar dat komt wellicht omdat high-end socs al geruime tijd krachtig genoeg zijn om de zwaarste games op de hoogste instellingen te spelen. Bij algemeen gebruik presteert het toestel zeer goed. Het wisselen tussen apps, het laden en starten van apps en het scrollen door apps gaat snel. Wij hebben op geen enkel moment last gehad van haperingen. Ook zware games als Call of Duty en Genshin Impact zijn geen enkel probleem voor de smartphone. Van haperingen was ook daar helemaal geen sprake. Vingerafdrukscanner, haptiek en geluid De OnePlus 11 is voorzien van een optische vingerafdrukscanner om het toestel te ontgrendelen. Het toestel is hierdoor makkelijk en snel te ontgrendelen. We hadden geen enkele keer last van valspositieven. De trilmotor werkt goed. De tikjes die deze motor maakt, voelen fijn aan. De feedback is duidelijk, maar wij hebben andere smartphones in onze handen gehad die intensievere haptische feedback hebben, zoals de Pixel 7 Pro en de Galaxy S23 Ultra. Toch is de feedback van de OnePlus 11 krachtig genoeg om niet te missen. Ook het geluid dat de Dolby Atmos-speakers in deze smartphone produceren, is goed. Het toestel kan hard worden gezet en vervormt niet als deze op maximaal volume geluiden afspeelt. De hoge tonen komen zeer helder en strak door en ook lage tonen zijn redelijk te horen. Accuduur en opladen De OnePlus 11 heeft net als zijn voorganger een accu met een capaciteit van 5000mAh. Op dat gebied is er dus niets veranderd. Wat wel een upgrade heeft gekregen, is de SuperVOOC-snellaadtechnologie. Terwijl de OnePlus 10 Pro nog met 80W kon worden opgeladen, is dat maar liefst 100W bij de OnePlus 11. Hier heb je uiteraard wel een lader voor nodig die overweg kan met SuperVOOC, maar die krijg je erbij. De draadlozelaadfuncties zijn weggelaten bij dit toestel. Het kan dus alleen maar bedraad worden opgeladen. Hier kijken wij niet van op, omdat dat vaker wordt weggelaten in het net-niettopsegment. We draaien standaard drie accutests. Bij de browsetest met wifi en 4G laten we Android-smartphones in de Chrome-browser over webpagina's scrollen die op onze lokale server staan. We noteren na hoeveel minuten de telefoon uitvalt. In de videotest zetten we smartphones ook op vliegtuigmodus bij dezelfde helderheid en laten we ze een specifieke video herhaaldelijk afspelen. Toestellen met oledscherm zijn hierbij in het voordeel, want een video bevat vaak veel donkere delen en de pixels kunnen op een oledscherm uitgezet worden. De OnePlus 11 scoort gemiddeld bij de browsetest en houdt het een klein uurtje langer vol dan zijn voorganger. Ook als we de browsetest uitvoeren op het 4G-netwerk presteert het toestel gemiddeld. Met 11 uur en 56 minuten houdt de OnePlus 11 het ongeveer een half uurtje langer uit dan de OnePlus 10 Pro. De grootste verbetering ten opzichte van het vorige model is toch wel de videotest. Het apparaat houdt het bovengemiddeld lang vol en komt in de buurt van de Samsung Galaxy S23 Ultra en iPhone 14-toestellen met 1 dag en 3 uur. De 100W-snellaadmogelijkheid van de OnePlus 11 duwt het toestel naar de bovenste regionen van onze grafiek. De smartphone hoeft maar een half uur aan de lader te hangen om volledig te worden opgeladen en laat daarmee praktisch alle andere toestellen achter zich.

Software

De OnePlus 11 draait op een aangepaste versie van Android 13, OxygenOS. Dit besturingssysteem staat bekend om de eenvoudige, schone interface die ook nog eens licht en snel was. Het OS werd op handen gedragen door de OnePlus-community. Sinds OnePlus onderdeel is geworden van OPPO zijn er wat onderdelen veranderd. Vorig jaar schreven we al dat OxygenOS steeds meer eigenschappen kreeg van het systeem van OPPO, ColorOS. Dit jaar lijkt OnePlus daar een schepje bovenop te hebben gedaan door nog meer elementen en uiterlijke kenmerken te hebben overgeheveld naar OxygenOS. OnePlus heeft wel moeite gestoken om elementen van OxygenOS in het systeem te laten, tot de naam aan toe, maar als je even met het besturingssysteem aan de slag gaat, zie je dat het toch eigenlijk vooral ColorOS is met een OxygenOS-sausje. Hoewel wij daar geen problemen mee hebben, horen wij nog steeds van OnePlus-fans dat zij hier niet blij mee zijn: alle mooie extra’s maken de interface minder licht en 'schoon' en de OnePlus-identiteit lijkt te verdwijnen. De uiterlijke kenmerken, waaraan je kunt zien met OxygenOS te werken, zoals het rode cijfer '1' in de klokwidget, zijn nog wel aanwezig, maar de typische ronde iconen van het oude OxygenOS zijn er niet meer en kunnen ook niet gekozen worden in de instellingen. Wat gelukkig nog wel onveranderd is gebleven, is de weinige hoeveelheid bloatware die wordt meegeleverd. BBK heeft er nogal een handje van de toestellen van de dochterbedrijven te voorzien van aardig wat apps van derden. Bij OnePlus-smartphones viel dat altijd mee en ook in dit geval is er maar één thirdpartyapp die je op het toestel zult vinden: Netflix. Deze kan gelukkig ook nog eens makkelijk worden verwijderd. Daarnaast zijn er nog wat specifieke OnePlus-apps zoals de Store- en Community-app. Verder zijn er wat standaard Android-apps vervangen door eigen versies zoals een berichtenapp, bestandsbeheerapp, gamesapp, weerapp en galerijapp. Het zijn dezelfde apps die ook op andere BBK-toestellen te vinden zijn, maar dan met een OnePlus-sausje. Deze apps werken goed, maar veel van deze apps vragen om akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden. Er wordt niet altijd gezegd wat voor data er wordt verzameld en een deel daarvan werkt als je deze voorwaarden niet accepteert, maar er zijn dus ook apps die je niet kunt gebruiken zonder deze voorwaarden te accepteren. We weten niet waarom BBK het ene toestel uitrust met meer bloatware dan het andere, maar we zijn blij dat dit toestel in vergelijking met de realme- en OPPO-smartphones weinig extra apps aan boord heeft. De fabrikant heeft beloofd de smartphone vijf jaar lang te voorzien van beveiligingsupdates en vier OS-upgrades. In een tijd dat steeds meer fabrikanten drie tot vijf jaar aan updates beloven, is dat netjes. En hoewel er op het moment van schrijven nog geen customroms beschikbaar zijn voor dit toestel, ziet het ernaar uit dat deze er op korte termijn zullen komen als we de XDA-community moeten geloven.

Conclusie