OnePlus bevestigt dat OnePlus 12R langzamere opslag heeft dan eerder vermeld

OnePlus zegt een fout te hebben gemaakt in de communicatie over de OnePlus 12R. Sommige varianten van de smartphone zouden volgens eerdere berichtgeving UFS 4.0-opslag bevatten, maar in de praktijk bevatten alle OnePlus 12R-toestellen UFS 3.1-opslag.

Bij de release van de OnePlus 12R maakte de fabrikant bekend dat het toestel gebruikmaakt van de nieuwe feature Trinity Engine om de opslag en geheugenoverdracht softwarematig te optimaliseren. Daarbij maakte het bedrijf naar eigen zeggen de fout om te benoemen dat de 256GB-versie UFS 4.0-opslag zou bieden, wat dubbel zo snel is als UFS 3.1 en bovendien efficiënter moet zijn.

Door de aanwezigheid van de Trinity Engine moet de OnePlus 12R apps overigens alsnog sneller laden dan de OnePlus 11, die eveneens over UFS 3.1-opslag beschikt. De reguliere OnePlus 12 beschikt wel over de snellere UFS 4.0-opslag. De OnePlus 12R en OnePlus 12 zijn in januari van dit jaar uitgebracht in de Benelux. De smartphones verschenen een maand eerder voor de Chinese markt.