Chinese auto- en accugiganten gaan samen solidstateaccu's ontwikkelen

Chinese autofabrikanten en accumakers gaan samen solidstateaccu's ontwikkelen. Onder meer NIO, BYD en CATL doen mee aan het samenwerkingsverband dat de naam China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform krijgt en wordt geleid door de Chinese overheid.

De samenwerking tussen de Chinese auto- en accufabrikanten zou vorige maand zijn gestart, meldt Nikkei Asia. Het doel van de alliantie is om tegen 2030 een toeleveringsketen voor solidstateaccu's op te zetten. De inspanningen moeten de positie van China in de EV-markt nog meer versterken. Gezamenlijk beslaan de Chinese bedrijven BYD en CATL meer dan de helft van de mondiale markt van EV-accu's. De accu's worden onder meer gebruikt in Tesla's, BMW's, Kia's en andere auto's van elektrischeautofabrikanten.



Solidstateaccu's worden gezien als een van de belangrijkste batterijtechnologieën met een veelbelovende toekomst. Ze zijn veiliger in gebruik vanwege het ontbreken van het ontvlambare vloeibare elektrolyt, en via innovatieve hoogspanningsmaterialen is er sprake van een hogere energie-efficiëntie en een verminderde zelfontlading. De technologie kent echter nog behoorlijk wat uitdagingen, waaronder het uitbreiden van de opslagcapaciteit.