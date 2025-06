Ruim een procent van alle auto's in EU was in 2022 volledig elektrisch

In 2022 was 1,2 procent van alle geregistreerde personenauto's in de Europese Unie volledig elektrisch. Zweden, Denemarken en Nederland zijn percentueel gezien koplopers. Inwoners van Griekenland hebben net als vorig jaar relatief gezien het minste aantal EV's in gebruik.

In de Europese Unie hadden in 2022 alleen inwoners van Luxemburg, Nederland, Zweden en Denemarken tenminste in drie procent van de gevallen een volledig elektrische auto. IJsland en Noorwegen, beide geen lidstaat van de EU, hebben overigens aanzienlijk meer EV's in gebruik, zo blijkt uit cijfers van de Europese autofabrikantenvereniging ACEA. De organisatie keek hiervoor naar het aantal in ieder land geregistreerde voertuigen, niet naar het aantal verkochte auto's in het betreffende jaar.

In de EU was in 2022 dus 1,2 procent van alle auto's volledig elektrisch, wat grofweg 0,4 procent meer is dan in het jaar daarvoor. Verder was respectievelijk 1 en 3,1 procent van alle auto's in de EU plug-inhybride en hybride.

Uit de cijfers blijkt dat Cyprus het enige Europese land is waar in 2022 procentueel gezien geen groter aandeel aan EV's is gekomen. De kanttekening hierbij is dat de ACEA afrondt op één cijfer achter de komma. Verder kwam er in Griekenland, Polen, Slowakije, Tsjechië, Roemenië, Kroatië, Spanje, Italië en Estland niet meer dan 0,1 procentpunt bij het EV-percentage ten opzichte van 2021.

De organisatie deelt ook cijfers van andere voertuigcategorieën, waaronder bestelbusjes, bussen en vrachtwagens. Nederland heeft na Zweden, Duitsland en Oostenrijk het hoogste percentage wat volledig elektrische bestelbusjes betreft. Het aandeel van het aantal elektrische vrachtwagens komt in alle Europese landen vooralsnog niet boven de 0,3 procent uit en is in de meeste gevallen zelfs nihil. Op het gebied van elektrische bussen is Nederland de Europese koploper met een aandeel van bijna 16 procent. Ook Ierland en Luxemburg hebben een relatief hoog percentage van elektrische bussen.