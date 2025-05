Bijna 1 procent van alle auto's in EU was in 2021 volledig elektrisch

Van alle auto's in de Europese Unie was in 2021 0,8 procent volledig elektrisch. In drie landen, waaronder Nederland, maakten EV's meer dan 2 procent uit van alle auto's. In Nederland waren relatief gezien de meeste EV's, in Griekenland de minste.

Alleen in Nederland, Denemarken en Zweden was meer dan 2 procent van de auto's volledig elektrisch. De cijfers zijn afkomstig van de Europese autofabrikantenvereniging ACEA, die keek naar de wagenparken van EU-landen. Het gaat dus om alle auto's die in een land geregistreerd zijn, niet de auto's die in een jaar tijd zijn verkocht.

De cijfers laten zien dat het aantal EV's toeneemt. In 2020 hadden accuelektrische auto's nog een aandeel van 0,5 procent. Ook toen was Nederland koploper en overigens ook het enige EU-land waarvan het aandeel EV's destijds 2 procent of hoger was.

Andere landen waar het aantal elektrische auto's in 2021 nog laag lag, zijn Slowakije, Polen, Tsjechië en Cyprus. Hier lag het aandeel EV's op 0,1 procent. In België was 0,9 procent van alle auto's volledig elektrisch. Waterstofauto's staan niet in de cijfers, vermoedelijk omdat het aandeel te klein is. Het aandeel EV's was in 2021 wel groter dan dat van plug-inhybride auto's. In 2021 bestond het EU-wagenpark voor 0,7 procent uit phev's. 2,3 procent van alle auto's was toen hybride zonder stekker.

Van alle lichte bedrijfswagens, zoals bestelbusjes, was in 2021 0,6 procent elektrisch. Het aandeel in Nederland was relatief klein: 0,9 procent. In Duitsland, Luxemburg en Zweden waren twee jaar geleden relatief gezien meer accuelektrische lichte bedrijfswagens. Bij zwaardere bedrijfswagens is het aandeel in de EU nog kleiner: 0,1 procent. Opvallend is dat in Tsjechië 2,7 procent van alle zwaardere bedrijfswagens volledig elektrisch is, terwijl Luxemburg op de tweede plaats staat met 0,2 procent.

Bij bussen is het elektrische aandeel weer groter; 1,3 procent van alle EU-bussen was in 2021 volledig elektrisch. Nederland was met 14,5 procent veruit koploper, met Zweden op de tweede plaats met 4,9 procent. In België was 0,6 procent van alle bussen volledig elektrisch.