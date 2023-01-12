'Er zijn met spoed meer laadpalen voor elektrische vrachtwagens nodig'

De RAI Vereniging, de Nederlandse brancheorganisatie voor personen- en vrachtauto's, wil dat er snel meer laadpalen voor elektrische vrachtwagens komen. Anders zijn de milieudoelstellingen onhaalbaar. Het energienetwerk moet snel verzwaard en slimmer worden.

Frits van Bruggen, voorzitter van de RAI, zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat er snel zo'n twintig snellaadstations rondom steden moeten komen voor elektrische vracht- en bestelauto’s. Volgens hem zal dat aantal doorgroeien naar ongeveer 40 laadstations, maar hij benadrukt dat er ook onderweg meer stations nodig zijn om de trucks van stroom te kunnen voorzien. Naar verwachting rijden er in 2030 duizenden elektrische vrachtwagens rond die gezamenlijk een stroomvraag hebben die vergelijkbaar is met die van een miljoen huishoudens. Er zijn dan ook snel meer snellaadpalen speciaal voor trucks nodig, vindt de RAI-voorzitter, ook omdat door de grotere accu's en beperkte laadtijden voor zware vrachtwagens de benodigde laadvermogens veel hoger zijn dan die voor personenauto's.

"De benodigde forse investeringen voor publieke snellaadpunten voor trucks zijn nog niet vrijgemaakt, zegt Frits van Bruggen. "De snelheid van de auto-industrie, de capaciteit van het energienetwerk en de ambities van de overheid op het gebied van elektrificatie lopen steeds meer uit de pas. Als je nu naar een stad toe rijdt en we willen met elektrische vrachtauto’s en bestelauto’s erin gaan, hoeveel van die palen ziet u dan? Die zijn er überhaupt nog niet of bijna niet. Als we over willen schakelen van benzine of diesel naar batterijen, dan moet de infrastructuur veranderen. Met grote spoed, en daarom slaan we alarm."

Er zijn momenteel nog maar weinig elektrische vrachtwagens in Nederland: ongeveer 340 op 160.000 vrachtwagens. Voor de komst van meer elektrische trucks zijn meer laadvoorzieningen onontkoombaar, vindt Van Bruggen: "Het is een beetje een kip-eidiscussie. De vrachtauto’s kunnen we maken, maar ze kunnen ze niet laden en daarom worden ze niet besteld. Aan de andere kant om het te laden, moeten die vrachtauto’s er zijn. Op deze manier kunnen we nooit elektrisch de steden in. Het gaat veel te langzaam."

Er zijn wel steeds meer laadstations voor personenauto's langs de wegen, maar volgens de RAI-voorzitter kunnen vrachtwagens hier geen gebruik van maken. "Het begint hiermee: als je met zo’n vrachtwagen zo’n snellaadstation zou inrijden, is het dak eraf", zegt hij. Daarnaast kunnen volgens hem de laadstations uitgebreid worden met meer kabels, zodat elektrische vrachtwagens er ook terechtkunnen, maar dat gebeurt momenteel niet.

Daarnaast moet er gekeken worden naar het gebruik van waterstof en hybridevrachtwagens. Van Burggen stelt dat er momenteel nog 'niet of nauwelijks' wordt geïnvesteerd in waterstofinfrastructuur. Verder ziet hij met het oog op de milieudoelstellingen graag dat tijdelijk hybridevrachtwagens worden toegelaten. "Dan rij je elektrisch in de stad en buiten de stad nog op diesel en benzine. Op die manier kunnen we ook het proces versnellen." Een dergelijke uitzondering is in zijn ogen nodig, omdat er vanaf 2025 emissievrije zones in steden komen en dat betekent dat dieselvrachtwagens de stad niet meer in mogen.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 12-01-2023 07:53 344

12-01-2023 • 07:53

344

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Reacties (344)

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ApexAlpha 12 januari 2023 08:34
Ik heb ooit een systeem gezien waarbij elektrische vrachtwagens rijden met een soort tramlijn die boven de meest rechterbaan hangt van de snelweg. De hier wel bekend Tom Scott heeft er een filmpje over: klik.

Ik heb daar weinig meer van gehoord, maar dat lijkt me nu voor Nederland een perfecte oplossing. Als je al het rijden op de snelweg elektrisch doet, en ook langzaam de batterij oplaadt terwijl je rijdt dan heb je: A) véél kleinere batterij nodig en B ) veel minder supersnelladers nodig.

Daarnaast hoeft het niet eens een batterij-vrachtwagen te zijn. Een diesel-elektrische vrachtwagen die wél een elektromotor gebruikt kan zodra hij in NL de grens over komt ook gewoon elektrisch doorrijden.

Als we zo een systeem op alle grote corridors van de havens naar pakhuizen elektrificeren zouden wel een enorme slag slaan. Wellicht nog met wat extra incentive zoals voorrang bij de havens als je elektrische aandrijving hebt, minder belasting?

Zijn er mensen hier meer bekend met het systeem? Waarom komt het niet van de grond? Zijn er grote minpunten?

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 22 juli 2024 14:08]

Frij5fd @ApexAlpha12 januari 2023 20:08
Het ministerie van I&W zoekt nog wegbeheerders die willen meedenken over een pilot op dit vlak. Ze hebben een rapport laten opstellen die dit als kansrijk definieert. Als wegbeheerder hebben wij niet enthousiast gereageerd. We hebben soms last van te hoge voertuigen die schade rijden (exceptioneel transport of vrachtwagens uit de UK), waarvan de bestuurder even vergeten is dat er beperkingen zijn ....
MSalters
@Frij5fd13 januari 2023 15:55
Dit lijkt me niet zo'n groot probleem - tenminste, we weten al van tunnels hoe we het oplossen. We moeten het natuurlijk ook daadwerkelijk oplossen.

(De oplossing is twee detectie-systemen, één voor de laatse uitrit waarmee je een te hoge vrachtwagens detecteert en waarschuwt. Negeren ze de waarschuwing, dan detecteert het tweede systeem die vrachtwagen weer, en sluit de snelweg af voor vrachtwagens. Dus niet afkruisen voor alle verkeer. Plus een boete voor het bedrijf wegens het veroorzaken van die afsluiting, volgens de normale tarieven. Ik geloof dat RWS voor ongeplande afsluitingen 15K/kwartier rekent)
Frij5fd @MSalters13 januari 2023 22:11
Totdat een vrachtwagen de signaalgevers negeert en de armaturen in de tunnel eruit ragt. Gebeurde wel eens in de Thomassentunnel. Ik heb bij P&O ferries daarom een jaar of 10 geleden een additioneel hoogtemeldingsysteem laten installeren.
Ondanks alle systemen komt het soms voor dat iemand niet oplet en doorrijdt.....
MSalters
@Frij5fd16 januari 2023 10:27
Ja, op dat punt moet je naar het strafrecht. Negeren van aanwijzingen en verboden, in een groot voertuig, als beroepschauffeur? Dan ben je op z'n minst ongeschikt voor de functie.

En inderdaad, een dubbel systeem is inderdaad praktisch noodzakelijk,
chime @ApexAlpha12 januari 2023 10:24
Waarom zo een systeem niet van de grond komt:

Aanpassing nodig aan de vrachtwagens.
Zware aanpassingen nodig aan de weginfrastructuur.
Bij een ongeluk een grote risicoverhoging als de leiding naar beneden komt.
Het lijkt me ook lastig om te bepalen wie welke stroom verbruikt als je op hetzelfde stuk met 50 stroom aan het slurpen bent.

Dit is een systeem dat enkel maar op een kleine schaal te verdedigen is.
Vergeet niet dat dat echt al heel oude technologie is, in Roemenië heb ik daar oude lijnbussen mee zien rijden in de stad.

Er is een reden dat men het bij ons niet meer wordt toegepast.
En als je iets vergelijkbaars wilt dat men dan kiest voor een tram of trein.
Dykam @chime12 januari 2023 10:48
Er rijden in Arnhem trouwens ook trolleybussen, al hebben die een iets ander systeem om te verbinden met de bovenleiding.
thetakman @ApexAlpha12 januari 2023 08:45
Nou ik denk dat dit niet op grote schaal echt uit te rollen is..

Een elektrische auto gebruikt gemiddeld 5kWh per 5 kilometer.

Dus stel we gaan even uit van 5 KM snelweg, dan heb je dus een spanning van 50 kWh nodig om 10 auto's te doen. Op 5 KM kunnen wel 100'en auto's rijden/staan afhankelijk van tijd en welke snelweg. Je moet dus op een paar meter hoogte bijna hoogspanningskabel trekken. Dit is en project van gigantische omvang, en technisch veel uitdagender dan een paar miljoen laadpallen installeren.

Probleem is ook nog eens dat je niet zoveel stroom op een kabel kan zetten een paar meter boven de grond, aangezien er (Zoals bij hoogspanningskabels) uiteindelijk gewoon bliksem naar de grond krijgt omdat de lucht weerstand dan te laag is om de spanning in de kabel te houden.
youridv1 @thetakman12 januari 2023 09:06
Een elektrische auto gebruikt gemiddeld 5kWh per 5 kilometer.
Een elektrische auto of een elektrische vrachtwagen? Want een elektrische luxewagen zit eerder op 12-15 kWh per 100km op de snelweg. Dus 0,6-0,75 kWh / 5 km...

Bij een constante snelheid van 100 km/u kom je dus uit op 12-15 kW per auto als je het zo wil maken dat ze helemaal geen accu capaciteit verliezen. (wat ik overigens geen eis vind)

Ik ga uit van 5 km snelweg en ik neem per auto een lengte van 4 meter + 55 meter volg afstand (want ik doe even naief alsof iedereen zich aan de voorgeschreven 2 seconde houdt :) maar dit is allemaal toekomstmuziek, dus ik verdedig mijn aanname dan maar met een andere aanname, dat tegen de tijd dat dit systeem er is, het overwegende deel van de auto's op de snelweg op een soort autopilot of radar cruise rijdt die netjes afstand houdt)


Dan kom ik uit op 5000 m / 59 m * 15 kW = 1271 kW.

Ik wil verder niet beweren dat 1300 kW per 5 kilometer snelweg per baan geen idioot getal is, maar je berekening was niet echt zuiver, dus die heb ik even nagelopen.
In energie per kilometer gaan lopen rekenen terwijl je eigenlijk naar vermogen toe wilt, is sowieso niet echt handig. Begin gewoon met het berekenen van het vermogen voor 1 auto, dan is de rest van de berekening cake

Als je dit trouwens zou willen realiseren voor alleen de rechter baan van de A2 over de hele lengte, dan kom je uit op 55.169 kW, ofwel 55 MW. Dan moet je nog 2 kanten op kunnen, dus 110 MW
Enorm getal, maar bijvoorbeeld een kerncentrale levert meestal al meer dan 1000 MW, dus opwekken moet geen probleem zijn.

We hebben in nederland volgensmij, correct me if im wrong, 5500 km snelweg, dus dan kom ik uit op 5.500.000 m / 59 m * 15 kW * 2 richtingen = 2800 MW
Dus dan hebben we 2 flinke kerncentrales nodig om de rechter baan van ons complete snelwegennet van genoeg vermogen te voorzien binnen de aannames die ik in deze comment heb gedaan.

Dat zijn overigens nogal wat aannames, want ik vind persoonlijk bijvoorbeeld dat een EV pas aan de oplader mag op de rechterbaan als hij zijn bestemming niet gaat halen (met wat marge). Laadt hem maar lekker thuis, op werk of aan de laadpaal op. Je mag aan de bovenleiding gaan hangen tot de volgende beschikbare laadpaal als je in de penarie zit en vrachtwagens mogen dan bijvoorbeeld wel continu laden als ze nog een lange weg te gaan hebben

https://ev-database.org/
https://www.cbs.nl/nl-nl/...n-en-infrastructuur/wegen

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:08]

Steyn_E @youridv112 januari 2023 11:17
Ik zit met een E-208 ruim boven de 20kwh/100km als ik 120 rijd. Dus hoe mensen onder de 15 uitkomen op de snelweg is mij een raadsel.
youridv1 @Steyn_E12 januari 2023 11:59
Geen 120 rijden. Verbruik schaalt kwadratisch met snelheid

continu 120 rijden kost je 29% meer energie dan 105 rijden over dezelfde afstand.
En ja “maar dan ben ik er ook sneller” zit al in dat percentage verwerkt.

Laat 20 nu net een 33% toename zijn tov 15, daar is je antwoord

Echt de aller makkelijkste manier van besparen op je brandstof kosten is de cruise control lager afstellen op de snelweg. Zeker met een EV. Verbrandingsmotoren hebben nog het “voordeel” dat de warmte efficientie enigzins toeneemt met vermogen, maar EV’s hebben dat niet.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:08]

Steyn_E @youridv112 januari 2023 12:03
Dat snap ik, maar daar heb je een auto voor. Ook bij 100 rijdt dat ding niet of nauwelijks onder de 20kwh/100km. En ik ga geen 80 op de snelweg rijden uiteraard.

In ieder geval is het daadwerkelijke verbruik (verwarming aan, tegen het vriespunt buiten of juist de airco aan) flink hoger dan die 15kwh/100km waar jij het over hebt. Dat lukt echt niet op snelwegtempo.
youridv1 @Steyn_E12 januari 2023 12:05
Mijn ervaring ligt anders en ik neem ook aan dat de andere mensen die jij spreekt ook die cijfers niet uit hun kontgat trekken als ze gewoon op de tripcomputer staan en je gewoon je totale kWh geladen door je kilometers kunt delen.

Dat je stelt dat het verbruik bij 100 nauwelijks anders ligt dan bij 120, betekent dus al dat je geen letterlijke cijfers quote.
Je ontkent daar basale aerodynamica.
Bij een EV is de efficientie zo’n beetje constant, dus voor iedere toename in snelheid, neemt je verbruik toe met het kwadraat daarvan. In de praktijk valt het een procent of 2-3 lager uit dan werkelijk kwadratisch omdat de rolweerstand constant is, maar dat is het ook wel

Bij die constante efficientie ligt ook een deel van de crux. EV’s zijn niet onzuinig binnen de bebouwde kom zoals verbrandingsmotoren dat zijn. Dus mensen die zuiniger rijden dan jij, rijden gewoon minder snelwegkilometers, of gewoon rustiger in general

Er is geen verder verschil tussen jouw E208 en die van een ander, behalve de persoon achter het stuur

En 15 kWh per 100 kilometer lukt echt wel. Benzine bevat 9 kWh per liter. De efficientie van een verbrandingsmotor is 30% als je een zuinige motor hebt. Dus een benzine motor kan 2,7-3kWh uit een liter benzine halen als hij goed zn best doet.

15 kWh / 3 kWh per liter is 5 liter

Dus 5 liter per 100 kilometer. Dat is niet lastig voor een benzine peugeot 208.
Mijn opa’s toyota starlet van 26 jaar oud met meer dan anderhalve ton op de teller redt het nog om 1:17-18 te rijden. Dus zelfs die is in staat om bij 15kWh/100km in de buurt te komen.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:08]

Steyn_E @youridv112 januari 2023 12:13
Tuurlijk is het verbruik anders; ca 20kwh/100km bij 100 per uur en zo’n 25kwh/100km bij 120/130 (ik zei ook ruim boven de 20kwh/100km). Maar ook met die 100 per uur (en langzamer dan dat ga ik niet rijden en zou ik ook geen snelwegtempo noemen) kom ik dus niet in de buurt van die 15kwh/100km. Met wat voor auto lukt dat wél bij 100+ km/u (de snelwegkilometers waar jij het over had)? Ik heb het dus niet over een gemiddeld verbruik inclusief buitenwegen of stadskilometers maar 100km aan een stuk 100/110 kilometer per uur rijden op de cruise controle.

[Reactie gewijzigd door Steyn_E op 22 juli 2024 14:08]

youridv1 @Steyn_E12 januari 2023 12:15
bij strak 100 rijden kan bijna iedere auto dat.

Mijn ford mondeo haalt 5l / 100 km als je puur alleen cruise control 100 rijdt. Zoals ik hier boven heb uitgerekend voor je komt dat neer op 15 kWh / 100 km aan verbruikte energie

20 kWh / 100 km is omgerekend naar liters benzine bijna 7 liter / 100 km.
Je moet echt een flinke wagen rijden wil hij bij puur 100% snelweg verbruik zo veel verbruiken.
Dat is voor een doorsnee 10 jaar oude D segmenter zelfs haalbaar

15 kWh per 100 km is echt niet zo’n mirakel als jij schijnt te denken. Dat is echt goed te doen. Zeker voor een auto zo compact als een 208.
Als jij veel meer verbruikt dan dat, dan moet je dat echt bij je gebruikspatroon zoeken, tenzij je wil aannemen dat je 208 stuk is

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:08]

Steyn_E @youridv112 januari 2023 12:20
Dan toch maar eens uitzoeken of er geen rem blijft plakken of zo. Want hij is met geen mogelijkheid onder de 19kwh/100km te krijgen als ik 100 rijd. Netto haal ik dus nog geen 200km met dat ding op de snelweg.
youridv1 @Steyn_E12 januari 2023 12:23
Dat je hem daar met geen mogelijkheid onder krijgt is kwalijk.

Het gemiddelde verbruik op spritmonitor.de (duitse verbruikstracker met veel users) is voor de E208 namelijk 18,5 kWh op de 100 km.
Maar dat is dus algeheel verbruik inclusief de autobahn. Niet bij rustig rijden
Steyn_E @youridv112 januari 2023 12:50
Dat verbruik klinkt al een stuk schappelijker. Ik ga het nog eens een paar ritjes monitoren maar het lijkt er sterk op dat er iets niet in orde is dan.
L-VIS @Steyn_E12 januari 2023 13:37
Vergeet ook niet dat het huidige weer niet meewerkt... VB: Ioniq 5 gisteren 250 km snelweg: 18 KWh/100km. Vandaag 42 km snelweg (in storm en regen): 25 KWh/100km.
Voor een goede test moet het toch wel richting de 20 graden, droog en weinig wind zijn.
moredruid @youridv112 januari 2023 16:20
Op diezelfde site wordt voor mijn Nissan Leaf (62kWh) gemiddeld 19.07 kWh/100km opgegeven. Dus ook ruim boven jouw gestelde 15kWh/100km, net als de E208 van Steyn_E

Van het weekend naar Alkmaar geweest. Met 82% in de accu haalden we de 190km naar huis niet zonder tussentijds laden. Wel rotweer met veel wind. Cruise control op 105km/u, airco uit, verwarming lichtjes aan, 3 volwassenen in de auto en een klein rolkoffertje. En m'n telefoon aangesloten voor de Carplay, dat zal 't zijn geweest :+
youridv1 @moredruid12 januari 2023 16:33
Nogmaals, dat is gemiddeld verbruik van mensen in duitsland.

Ooit in duitsland geweest? Ik vermoed van wel. :) Hogere snelheden op de snelweg en daadwerkelijke hoogteverschillen.
Het schaalt kwadratisch met de snelheid. Duitsers hoeven maar 12% harder te rijden voor dat gebruiksverschil. Klinkt niet heel raar gezien wij hier met een max snelheid op de snelweg van 100 zitten en zij 130(+)
Dus verbruikscijfers uitgemiddeld over duitsers hoger zijn dan nederlanders is niet zo gek. Ik neem zelf ook actief deel aan spritmonitor en mijn gebruikscijfers vallen áltijd heel veel zuiniger uit dan het gemiddelde. N=1, maar ik vermoed dat dat gewoon te maken heeft met snelheid en hoogte.

Dan kom je uit op 26 kWh per 100 km voor je ritje naar alkmaar. Helemaal niet gek toch met forse wind tegen?

Dan valt je verbruik dus 37% hoger uit, wat na een wortel trekken, uitkomt op een 17% snelheids toename, wat neer komt op 122 kmu als ik van 105 uit ga.
Dat zou betekenen dat je effectief 17 kmu tegenwind hebt gehad
Klinkt aannemelijk toch?
17 kmu wind zit in de range van windkracht 3. Windkracht 3 wordt omschreven als matige wind met alleen wat wiebelende blaadjes en kleine golven. Ik denk dat als jij er achter het stuur iets van merkte, je met veel meer dan windkracht 3 te maken had

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:08]

Robbaman @youridv113 januari 2023 09:02
Op zich kan ik me (met een Model 3) wel vinden in een verbruik van 15kWh/100km bij een snelheid van 100km/u, maar dat is dan wel redelijk optimaal.

Als het regent is het meer, als het waait is het meer, als het koud is is het meer, etc. Ik denk niet dat het helemaal eerlijk is om met een gemiddelde van 15kWh/100km te rekenen.
ninteresting @youridv112 januari 2023 12:41
continu 120 rijden kost je 29% meer energie dan 105 rijden over dezelfde afstand.
En ja “maar dan ben ik er ook sneller” zit al in dat percentage verwerkt.
Kom je dan op een lange rit waarbij je meerder keren moet laden ook sneller toe op je bestemming? Welke snelheid is dan de sweetspot(afhankelijk van laadsnelheid)? Hoe zou de formule in elkaar zitten om dit te berekenen?
youridv1 @ninteresting12 januari 2023 13:08
Totale reistijd = tijd onderweg + tijd aan de laadpaal
dus
tijd bespaard = bespaarde tijd door hard te rijden - verloren tijd aan extra laad momenten

dus de sweetspot zit dan op
bespaarde tijd door hardrijden = verloren tijd aan extra laad momenten

verloren tijd door extra laad momenten = extra verbruikte energie / laadsnelheid

extra verbruikte energie is weer een functie van de extra snelheid die je maakt om de tijd te besparen

Als je al die formules in elkaar substitueert kom je op een theoretische sweetspot

Deze functionaliteit zit overigens ingebakken in de navigatie van Tesla's. Die nemen tijd aan de paal mee in hun berekening van laagst mogelijke reistijd

Wat overigens een stuk makkelijk is dan al deze wiskunde is gewoon voor de route die je wil gaan rijden voor alle snelheden uitrekenen hoeveel energie je totaal verbruikt bij die snelheid en hoe lang je erover doet om dat (- de lading bij vertrek) bij te laden.
Daar komt dan een mooie lijn uit. Computers zijn toch meer dan snel genoeg om dit na te rekenen. Zeker als je een stapgrootte pakt van 1 kmu

Edit;
Ik heb het snel even in een excelsheetje gezet.
- 15 kWh / 100 km bij 100, voor iedere hogere en lagere snelheid houd ik me aan dat kwadraat
- laden met 11 kW (publieke paal)
- 100 kilometer rijden
- vertrekken met lege tank

ik kom erop uit dat sneller rijden dan 100 altijd trager is inclusief laadtijd, maar dit is natuurlijk niet helemaal waar, gezien je de meegenome lading ook mee moet rekenen en je grenspunten hebt waar je wel of niet een extra keer naar de laadpaal moet. Ik doe in mijn berekening namelijk min of meer de aanname dat je de rit in 1 keer kan maken en daarna je accu oplaadt tot je weer terug bent waar je was toen je vertrok qua lading

Maar met deze globale berekening is 71 kmu de sweetspot
Die sweetspot hangt af van je laadsnelheid. Als ik die opschroef naar 100kW, alsof je altijd toegang hebt tot een dikke snellader, dan zit de sweetspot op 149 kmu bijvoorbeeld

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:08]

Marc1273 @Steyn_E12 januari 2023 15:03
afhankelijk van het weer zit ik met mijn e-Niro op de 17kwh/100km, het geheim is langzamer rijden.

Je mag maar 100, en met 107 op de teller is dit geen probleem. Gisteren terug had ik last van een behoorlijke tegenwind en schommelde hij met diezelfde snelheid tussen de 20 en 25. Toen ik 130 ging rijden (was na 19:00 uur) ging hij zelfs richting de 45kwh/100km.
Hvs6 @Steyn_E12 januari 2023 19:35
Wij zitten met een model 3 lr op 32000 km voornamelijk op de snelweg. Aan 5,3 Mw dat is 165 watt per km. Maar dit is inclusief de stroom vreter voor centry mode op het werk.
Bij 100km/h zit je aan 150w/km
Blockchain @youridv112 januari 2023 09:49
We hebben in nederland volgensmij, correct me if im wrong, 5500 km snelweg, dus dan kom ik uit op 5.500.000 m / 59 m * 15 kW * 2 richtingen = 2800 MW
Daarnaast zal niet van de ene op de andere dag iedere vrachtwagen hiermee overweg kunnen, dus het is prima om met een veel kleiner vermogen te beginnen en dit later uit te breiden wanneer het noodzakelijk is.
Laadt hem maar lekker thuis, op werk of aan de laadpaal op. Je mag aan de bovenleiding gaan hangen tot de volgende beschikbare laadpaal als je in de penarie zit en vrachtwagens mogen dan bijvoorbeeld wel continu laden als ze nog een lange weg te gaan hebben
Volgens mij is het grote voordeel dat je met bovenleidingen geen (grote) accu's meer nodig hebt. Moet je voorstellen hoeveel lithium er wordt bespaard door die vrachtwagens geen accu te geven, maar alleen een mechanisme voor een bovenleiding. Zo'n vrachtwagen kan dan een hybride aandrijving krijgen zodat hij op de snelweg elektrisch rijdt (zonder accu's) en daarbuiten op een verbrandingsmotor. Het is ook nog eens veel efficiënter omdat je geen energie verliest door het in een accu te stoppen.
Gwaihir @Blockchain12 januari 2023 11:19
Wat de berekening ook is, dat vermogen moet er toch komen. Wanneer het óók voor een flink deel tijdens het rijden wordt aangeleverd, is het landelijk gezien aanzienlijk makkelijker de netbelasting te spreiden en balanceren, dan wanneer bijv. elke chauffeur wonderen verwacht van de snellader tijdens dezelfde lunchpauze. (Treinen en trolleybussen zijn ook niet ligt. Dit 'probleem' is bewezen oplosbaar.)

Een bonus is dat er flink meer rechtstreeks gebruik is. Laden en ontladen van de accu hebben immers ook efficiëntie verliezen en kosten levensduur.

De accu's kunnen dan inderdaad kleiner, maar zeker niet weggelaten worden. Met hybride heb je het bepaald niet over een kleinigheidje: je wilt zo'n 'extra' motor helemaal niet! En dan nog juist in de stad aan ook |:(.

[Reactie gewijzigd door Gwaihir op 22 juli 2024 14:08]

WillySis @Blockchain12 januari 2023 12:36
De hoeveelheid energie is niet het grootse probleem. De energie om die vrachtwagens op te laden is toch nodig. Dat (nog) niet elke vrachtwagen gebruik kan maken van een bovenleiding is evenmin een probleem. Na verloop van tijd zullen steeds meer vrachtwagens compatibel worden. Naarmate de voordelen groter zijn, zal dat zelfs sneller gaan.
Het grote probleem is de kwetsbaarheid van de bovenleidingen en de hoge onderhoudskosten. Bij het spoor heeft men al veel ervaring met bovenleidingen. Beschadigingen zijn niet zeldzaam en slijtage is op sommige punten best snel. Op drukke punten gaat de rijdraad hooguit vijf jaar mee. Op een spoor rijden er maximaal 12 treinen per uur onder de draad door. Als je dat naar de weg vertaalt heb je ten eerste een dubbel systeem nodig (je kan de rails/aarde niet als nul draad gebruiken) bovendien zullen er veel meer vrachtwagens rijden. Waar treinen continu aan de draad hangen, zullen vrachtwagens regelmatig loslaten (inhalen, snelweg verlaten enz.). Dit vraagt een goede werking van de afnemers. Een storing daarin kan een draad over kilometers vernielen.

Een hybride vrachtwagen is mogelijk, maar juist in steden is de dieseluitstoot een probleem. Een hybride systeem zal juist in steden elektrisch rijden en op diesel op de snelweg.

Nog een probleem zijn de buitengewone transporten. De draden geven een maximale hoogte op elk stuk snelweg. Extra hoge transporten worden zo heel moeilijk.
Cryothic @Blockchain12 januari 2023 13:15
Daarnaast zal niet van de ene op de andere dag iedere vrachtwagen hiermee overweg kunnen, dus het is prima om met een veel kleiner vermogen te beginnen en dit later uit te breiden wanneer het noodzakelijk is.
Laat dat nou net het probleem zijn met het elektriciteitsnetwerk. Joh, dat hoeft niet veel krachtiger, zoveel stroom gebruiken we toch de komende jaren niet.

En nu zitten we hier.
youridv1 @Blockchain12 januari 2023 09:59
Daarnaast zal niet van de ene op de andere dag iedere vrachtwagen hiermee overweg kunnen, dus het is prima om met een veel kleiner vermogen te beginnen en dit later uit te breiden wanneer het noodzakelijk is.
Eens, dat gaat jaren duren als ik kijk naar de spreiding van de leeftijden van vrachtwagens.
Volgens mij is het grote voordeel dat je met bovenleidingen geen (grote) accu's meer nodig hebt. Moet je voorstellen hoeveel lithium er wordt bespaard door die vrachtwagens geen accu te geven, maar alleen een mechanisme voor een bovenleiding. Zo'n vrachtwagen kan dan een hybride aandrijving krijgen zodat hij op de snelweg elektrisch rijdt (zonder accu's) en daarbuiten op een verbrandingsmotor. Het is ook nog eens veel efficiënter omdat je geen energie verliest door het in een accu te stoppen.
Zou ook nog kunnen ja. De vraag is of de hybride aandrijving echt nodig is, omdat je daarvoor moet weten hoe groot de accu moet zijn om de vrachtwagen zijn laatste paar kilometers van de snelweg naar het pakhuis moet maken. Kan zomaar zijn dat de besparing groot genoeg is om lithium voor iedere vrachtwagen rendabel te maken.

Een verbrandingsmotor mee zeulen om mee aan te drijven weet ik zo net nog niet, want dan moet hij, afhankelijk van de vrachtwagen, alsnog enorm sterk zijn en daardoor groot en lomp. Een range extender zou kunnen.
Weinig zin dat er dan nog steeds vrachtwagens zodra ze van de snelweg af komen hun 14 liter 500 pk turbodiesel moeten opstarten omdat ze een helling op moeten kunnen

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:08]

ericpronkcom @youridv112 januari 2023 09:26
Volgens mij is dit test systeem in Duitsland (in de buurt van Frankfurt) niet voor het opladen van de batterij maar wordt het gebruikt als alternative energy bron. Dus rijdt een vrachtwagen op de accu of rijdt het voertuig op de energie via de bovenleiding. Misschien dat dit is aangepast nadat ze zijn begonnen met de test (als in ook opladen tijdens het rijden) maar ik meen te herinneren dat het bedoelt was als of rijden op de batterij of rijden op de hoogspanningskabel (als je niets oplaadt lijkt het me dat het ook minder stroom verbruikt per vrachtwagen)
youridv1 @ericpronkcom12 januari 2023 09:27
Dat kan ik me goed voorstellen ja. Ik gebruikte in mijn berekening ook een vermogen per auto wat je nodig hebt om quitte te spelen, dus niets te laden.
Skywalker27 @ericpronkcom12 januari 2023 10:00
Klopt drie maar raden welke vrachtwagens er rijden ;) De eerste snelweg is vlak bij ons hoofdkantoor. Duitsland is een stukje groter een pilot maar wel operationeel. En ook de Batterij wordt opgeladen.
Wafje @thetakman12 januari 2023 09:43
Tijd voor een les elektriciteit @thetakman, je bent zeker niet de enige, er wordt zoveel onzin uitgepraat wanneer het over elektriciteit gaat.

1. kWh is de eenheid voor Energie, niet die voor spanning.
U = Spanning (Volt - V)
I = Stroom (Ampère - A)
P = Vermogen (Watt - W)
E = Energie (Joule - J)
t = Tijd (Seconden - s)

E = U * I * t -> J = V * A * s
P = U * I -> W = V * A

J = W * s -> 1000 J = kW * s -> 3600000 J = kW * h -> 3600000 J = 1 kWh

2. Veel stroom op een kabel != hoogspanning
Hier praat je jezelf reeds voorbij.
Stroom is het transport van elektrische lading.
(hoog)Spanning is het potensiaalverschil; hoe hard wil de lading van de ene plaats naar de andere.

Het verhogen van de spanning heeft als voordeel dat de transportverliezen lager worden (P = U * I) voor een zelfde hoeveelheid vermogen. Nadeel is dat deze terug getransformeerd moet worden naar een bruikbare spanning. Deze transformatoren zijn groot en wegen veel. Treinen rijden in Belgïe op een middenspanning van 3,3 kV en in nederland 1,5 kV. Ook de doorslagspanning in lucht bedraagt ongeveer 1 kV per mm.

Dus veel stroom op de kabel kan wel, dikkere kabel en dat is opgelost. Hoge spanning op de kabel is een minder goed idee, niet door de elektrische doorslag (1m = 1 MV), maar door transformatie van hoog spanning naar een bruikbare spanning voor de elektrische wagen.

[Reactie gewijzigd door Wafje op 22 juli 2024 14:08]

terror538 @Wafje12 januari 2023 11:59
Je vergeet het verlies door weerstand en de bijbehorende opwarming van de kabel ;) Een te grote stroom bij een lage spanning en de kabel zal opwarmen en die energie gaat dan verloren.

Daarom wordt er voor grote afstanden gebruik gemaakt van hoogspanning. En ik vermoed dat de 1,5kv bij een trein een balans is tussen relatief makkelijk terug om te vormen (of direct de motor in te duwen) en het energie verlies ;)
GijsBerendsen @Wafje12 januari 2023 12:02
Dankjewel! Inderdaad zijn er vaak veel dodo's die deze lessen op de middelbare school alweer vergeten zijn.

Jouw uitleg is meer dan goed te begrijpen; Echter wil ik nog even benadrukken dat het verschil tussen kW en kWh nog vaak verward wordt.

kW is het vermogen dat iets verbruikt; Dus een vrachtwagen heeft x kW aan vermogen om 100 km/h te blijven rijden, als hij dat een half uur lang doet dan is dat x/2 kWh aan energie dat is verbruikt.

De bovenleidingen dienen dus in staat te zijn dit continu gevraagde vermogen voor x aantal vrachtwagens te kunnen leveren op dat traject. Maar dat is vast te doen.

Ik wou ook dat incapabele mensen weg te sturen waren uit je studie. Een HBO elektrotechniek student heb ik in zijn 3e leerjaar kW en kWh meermaals door elkaar zien halen. Ik moet er een beetje van huilen.
denkster @GijsBerendsen12 januari 2023 20:45
Ik moet er een beetje van huilen.
Ik ook. Om nog maar niet te spreken van de Tweakers redactie, die zelfs in kopteksten milli (m) en mega (M) door elkaar haalt en boos is als je daar over valt.
Duke-it @Wafje12 januari 2023 10:49
Dank voor je uitleg! Voor mij ook iedere keer 2 seconden nadenken...
Even aan thuis denken > 230 Volt x Ampere = Watt. Lader van laptop: output Watt = Volt x Ampere. Handig om terug te denken wat voor adapters je voor bepaalde apparatuur nodig hebt.
wildhagen
@thetakman12 januari 2023 09:06
Een elektrische auto gebruikt gemiddeld 5kWh per 5 kilometer.
Een electrische auto uit 1990 wellicht, een gemiddelde modernere EV is aanzienlijk zuiniger.
Een middenklasse elektrische auto (bijvoorbeeld de Volkswagen ID.3) verbruikt zo’n 15 kWh stroom per 100 kilometer.
Zie https://www.anwb.nl/auto/elektrisch-rijden/wat-kost-het

Of dit:
De meeste elektrische auto's verbruiken tussen de 8 kWh per 100 kilometer en 30 kWh per 100 kilometer. Om je een beeld te geven van hoeveel stroom dat is: stel dat je 10.000 kilometer per jaar rijdt, dan verbruik je met een auto die 15 kWh per 100 kilometer rijdt, 1.500 kWh per jaar.
Zie https://incharge.vattenfa...uikt-een-elektrische-auto

Dat is dus aanzienlijker zuiniger dan wat jij aangeeft.
Acteonis @wildhagen12 januari 2023 10:14
Volgens Elon Musk (https://insideevs.com/new...ss%208,(1.24%20kWh%2Fkm).) rijdt de semi 1 mijl op 1,7 kWu en dat kan 1,5 worden. Dit systeem (de 'tramlijn') ga je natuurlijk niet uitrollen voor personenvoertuigen, maar voor vrachtverkeer. Je kunt zo zorgen dat er minder vaak opgeladen hoeft te worden.
david-v
@thetakman12 januari 2023 09:08
Een elektrische auto gebruikt gemiddeld 5kWh per 5 kilometer
eerder rond de 180Wh per kilometer afhankelijk van de auto, ofwel 900Wh per 5 kilometer
!null @thetakman12 januari 2023 09:12
Je cijfers kloppen niet.

En het werkt al wel voor trolley bussen in de stad. Een vrachtwagen op de snelweg is wel een iets zwaardere belasting denk ik, maar het zou wellicht voldoende kunnen zijn om alles aan de gang te houden, met nog een relatief kleine accu aan boord.
mr_evil08 @thetakman12 januari 2023 09:42
Bij treinen kan het ook en zou bij vrachtwagens ook mogelijk moeten zijn gezien de voertuigen hoog zijn, echter de energieinfra is daar niet op berekend waardoor het niet haalbaar is voorlopig.

Je ziet ook de trolly bussen bij Arnhem bijvoorbeeld, zat voorbeelden waarbij het mogelijk is.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 14:08]

mrLE @thetakman12 januari 2023 08:51
5 kWh per 5 Km lijkt me een beetje veel, volgens mij was het eerder gem. 15kWh per 100 km. Dus dat zou een stuk gunstiger voor het scenario zijn wat je beschrijft.
ronaldmathies @mrLE12 januari 2023 09:06
15kWh per 100km zou extreem laag zijn voor een vrachtwagen. Een gemiddelde elektrische personen auto doet 14kWh per 100Km in de zomer en gemiddeld 22/23kWh per 100kM in de winter (eigen ervaring met de Kia EV6). Gemiddeld jaar rond zit ik op de 18,6kWh per 100Km tot nu toe na 15000Km rijden.
wildhagen
@ronaldmathies12 januari 2023 09:09
15kWh per 100km zou extreem laag zijn voor een vrachtwagen.
Klopt, hij had het echter over een electrische auto, geen vrachtwagen. Voor een electrische auto is 15 kWh per 100 km vrij normaal.

Een electrische vrachtwagen doet dit:
Een elektrische truck verbruikt 1,5 kWh per km**, een diesel truck ca. 0,25 liter per km. Door efficiëntieverbetering daalt het brandstofverbruik naar verwachting jaarlijks met 1,5% bij diesel en 2,5% bij elektrisch***.
Aldus deze PDF: https://www.ing.nl/media/...ekt-aan_tcm162-180450.pdf

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 14:08]

ATS @wildhagen12 januari 2023 09:34
Maar die bovenleidingsystemen zijn gericht op vrachtverkeer, niet op personenauto's.
geerttttt @ronaldmathies12 januari 2023 09:10
22/23kWh per 100km is ook wel wat ruim, het is nu dan geen -10 graden, maar momenteel haal ik ongeveer 17kWh per 100km.. En dat is met bijna alleen snelweg, wat minder efficient is voor een EV.
thetakman @mrLE12 januari 2023 09:18
Nee 5 kWh = 5.000 watt per uur. Je rijdt geen uur over 5 KM maar dit is wel het vermogen wat er op de kabel moet staan om break even te spelen.. Zelfs iets meer als je wilt dat je kan lader.

Maar ook 15 kWh per 100 km, (stel de auto rijdt gemiddeld ook 100 km/u in dat traject) zou je dus 15.000 Watt een uur lang erop moeten zetten voor 1 auto.

Voor 1 auto komt dit dus neer op ( 400Volt, 15.000 watt = 37,8 amperé)
Dus voor 10 auto's hebben we het dus over bijna 400 Amp.

Je kan dit wel verlagen, maar dan moet je dus 800 volt of meer op de leiding zetten. Dat betekent dat de verbinding van de auto naar de kabel dus hiervoor beschermd moet zijn, en dan met een weerstand of convertor plaatselijk naar 400 volt of wat hij nodig heeft moet omzetten.

Kijk naar bovenstaande problemen die al naar voren komen, en dan hebben we het nu over een stuk van 100KM voor 10 auto's.

Het is gewoon technisch niet snel haalbaar om zo maar even bovenleidingen boven de snelweg van Nederland te hangen en te zeggen.. Er is stroom, je kan laden, fijne dag nog.


Wat nog een "vergeten" voordeeltje is van de thuis laadpaal of in een wijk, is dat we dit heel goed kunnen "misbruiken" om auto's op te gaan laden en stroom kwijt te raken als we overdag veel te veel produceren en we dus PV installaties moeten afschakelen van woningen.
luxebenen @thetakman12 januari 2023 10:06
Nee 5 kWh = 5.000 watt per uur
Nee, 5 kWh = 5 * 1000 (k) * 3600 (h) Joule
Maar ook 15 kWh per 100 km, (stel de auto rijdt gemiddeld ook 100 km/u in dat traject) zou je dus 15.000 Watt een uur lang erop moeten zetten voor 1 auto.
15 kWh is een hoeveelheid energie, en zegt niets over hoe lang je moet laden. De snelladers doen tegenwoordig al 100kW (vermogen). Als je met dat vermogen zou opladen terwijl je 100km/u rijd, heb je 85kW over om de accu mee op te laden
Het is gewoon technisch niet snel haalbaar om zo maar even bovenleidingen boven de snelweg van Nederland te hangen en te zeggen.. Er is stroom, je kan laden, fijne dag nog.
Misschien is het lastig, maar niet om de redenen die jij noemt. Treinen, trolleybussen en trams bestaan al een tijdje, daar werkt het wel prima volgens mij
TheMrOcean @thetakman12 januari 2023 09:32
Ik heb even snel voor je gerekend. Meerdere reactie hieronder geven al aan dat 5kWh per 5km een erg slecht verbruik is dus zie dit als een worst case scenario.
Stel een vrachtwagen neem gemiddeld 20m wegdek in beslag. Dan passen er 50 vrachtwagens op 1km snelweg (enkele rijrichting) dus kom je uit op 50kW per "laad segment van 1 km". Dit zijn natuurlijk behoorlijke vermogens maar bedenk ook dat tegenwoordig 1 enkele snellader al meer dan 100kW van het net kan trekken.

Ik zie zelf nog best wat obstakels om te overwinnen voor dit haalbaar is. Maar het vermogen wat een bovenleiding moet kunnen leveren is denk ik best te overzien.
maarten_NL @thetakman12 januari 2023 21:50
Een zuinige electrische auto (Hyundai Kona/Tesla model 3) verbruikt 160Wh/km of een goede 6km/kwh.

Een vrachtwagen op snelweg cruise snelheid komt op 1kWh/km.
realmadridsi @ApexAlpha12 januari 2023 08:48
Klopt, dit is populairder in Scandinavië waar men erg lange uitgestrekte snelwegen heeft van het Noorden naar het Zuiden.
witchdoc @ApexAlpha12 januari 2023 08:57
Waarom? Geld @ kip/ei issue..
1) Erg zware investering om daar je wegennet mee uit te rusten. En een enkele weg doen heeft weinig zin, je moet zowat dus al je snelwegen doen. En dan liever nog Europees of nog ruimer.
2) wie gaat zo'n conversie doen voor de vrachtwagen als er geen wegen zijn waar het gebruikt kan worden?
yzf1kr @ApexAlpha12 januari 2023 10:00
Het Nederlandse snelwegen net is hier totaal ongeschikt voor.

Nederland heeft in tegenstelling tot andere Europeese landen voor letterlijk iedere scheet een op- en afrit gebouwd. Voornamelijk ook omdat een goed B-wegen net ontbreekt.

In andere landen is een beter B-Wegen net, en kan je rustig 10km of meer rijden op de Snelweg rijden zonder dat de baan weer onderbroken moet worden.
netappie @ApexAlpha12 januari 2023 12:13
Het aanleggen en onderhouden van bovenleiding is extreem duur. Het veilig krijgen op openbare wegen is ook niet bepaald gemakkelijk. Zelfs op het spoor is dit een gigantische kosfenpost ondanks dat dit in Nederland een al bestaande infrastructuur is die ooit met belastinggeld is opgezet.

Duitsland kiest er nu gewoon voor om op trajecten waar nog geen bovenleiding is met waterstoftreinen te gaan rijden om diesel te vervangen. Zelfs met de verliezen van waterstofproductie en een waterstofcel is dat stukken goedkoper dan investeren in en onderhouden van bovenleiding en het ontkoppelt vraag en aanbod zodat die trein ook in het donker met weinig wind groen kan rijden.

Natuurlijk zijn er verliezen, maar die heb je altijd. Bovendien zit de ontwikkeling van waterstof productie nu in een sneltreinvaart omdat je met accu's gewoon niet in de buurt komt van de benodigde opslag voor de energiebehoefte van vervoer.
The Zep Man
@ApexAlpha12 januari 2023 08:39
Ik heb ooit een systeem gezien waarbij elektrische vrachtwagens rijden met een soort tramlijn die boven de meest rechterbaan hangt van de snelweg. De hier wel bekend Tom Scott heeft er een filmpje over: klik.

Ik heb daar weinig meer van gehoord, maar dat lijkt me nu voor Nederland een perfecte oplossing.
Vrachtwagens in Nederland die netjes rechts blijven rijden? Dream on. :+
ApexAlpha @The Zep Man12 januari 2023 08:40
Ik denk dat als de middenbaan diesel kost en de rechterbaan niet dat dat een flinke prikkel is om lekker 80 te tuffen rechts.

Nog een voordeel wellicht voor de andere weggebruikers. :+
MrE @ApexAlpha12 januari 2023 08:47
Het vervelende is dan wel dat je bij opritten vaak geconfronteerd wordt met hele rijen vrachtwagens en je als personenauto steeds tussen de vrachtwagens uit moet naar de middenbaan.
Dat kan voor beginnende en onzekere rijders best een pittige exersitie zijn.
jules4 @MrE12 januari 2023 08:52
Er zullen niet per sé meer vrachtwagens zijn, en vrachtwagens rijden 90% van de tijd sowieso al rechts.
Marve79 @jules412 januari 2023 09:01
Maar ze rijden vaak in treintjes bumper aan bumper. Soms kom je als automobilist dan amper in of uitgevoegd.
Arrigi @Marve7912 januari 2023 09:20
Vaak zie je ook mensen gewoon veel te laat invoegen. Als het bord nog 800 meter aangeeft, er is een gat en er is voor zover je ziet alleen maar een rij vrachtwagens... dan riskeren sommigen het toch om te accelereren en te proberen ertussen te duwen. Helpt niet.
Skit3000 @ApexAlpha12 januari 2023 08:42
Plus dat vrachtwagens nu allemaal net een iets andere snelheid aanhouden omdat dat qua toeren net iets beter uit komt. Met een elektromotor heb je dat probleem ook niet meer.
jaspro @The Zep Man12 januari 2023 08:45
Deze draden hangen niet van deur tot deur, Ze hebben een kleine accu waar ze de laatste kilometers mee kunnen rijden. Dus even op de linkerbaan rijden kan daarmee ook

[Reactie gewijzigd door jaspro op 22 juli 2024 14:08]

RocketKoen @jaspro12 januari 2023 13:37
Een kleine accu is relatief. Om een beetje van 80 naar 100 te kunnen versnellen met een volle vrachtwagen heb je toch wel zo'n 400kW vermogen nodig. Als je ook wil dat die accu langer dan 3 maanden mee gaat heb je minstens 300kWh aan accu nodig.

Je bespaart dus ineens nog maar de helft van de accu die een vrachtwagen zonder panthograaf nodig heeft.
EdvanAl @ApexAlpha12 januari 2023 08:43
Ik heb ooit een systeem gezien waarbij elektrische vrachtwagens rijden met een soort tramlijn die boven de meest rechterbaan hangt van de snelweg


Dat heet een trein of tram.
Of voor de oudere onder ons een trollybus

[Reactie gewijzigd door EdvanAl op 22 juli 2024 14:08]

Blokker_1999
@EdvanAl12 januari 2023 09:16
Neen, treinen en trams rijden op sporen. In Duitsland is o.a. getest met een bovenleiding boven een stuk snelweg en batterij elektrische vrachtwagens die op dat stuk snelweg een pantograaf tegen die draad kunnen zetten om zo de batterijen op te laden tijdens het rijden. Wanneer ze dan de stad inrijden, kunnen ze dan op de batterij verder.
CH4OS @EdvanAl12 januari 2023 08:58
Alleen de trein en trolleybus zitten vast aan de stroomvoorziening en kunnen geen millimeter zónder stroom.
Tjidde @CH4OS12 januari 2023 10:22
Ik woon in Arnhem, trolleybussen kunnen zonder de leiding. Het is geen 100kilometer maar wel lang genoeg om een stuk te overbruggen als er ergens omheen moeten of om moeten rijden ingeval van een ongeluk. Volgens mij is het ~10km maar pin mij er niet op vast.

Het moet wel heel gek lopen dat een buslijn meer dan 10km van zijn route af moet wijken, zonder vooruit geplande werkzaamheden. Als dat gebeurd zetten ze in Arnhem "normale" bussen in op die route.

Sommige oudere hebben ook nog een dieselmotor achterin liggen. Om stroom op te wekken in nood.
!null @EdvanAl12 januari 2023 09:13
Nee er zijn wel degelijk systemen in Scandinavie of Duitsland getest, voor vrachtwagens op de snelweg (net als trolleybus systeem)
M14 @ApexAlpha12 januari 2023 10:07
Het is niet schaalbaar. Waar geen leiding ligt kan geen vrachtwagen rijden. En aanleggen is ontzettend duur. In vergelijking met accu-rijden en laden gaat dat niet rendabel zijn.
aap1 @M1412 januari 2023 10:35
Het idee is dat er ook een batterij in de vrachtwagen zit, om het laatste stukje van de snelweg naar de eindbestmming mee af te leggen. Deze batterij kan daardoor wel een stuk kleiner zijn dan in een volledig batterij aangedreven vrachtwagen.
M14 @aap112 januari 2023 12:03
Zelfs dan zijn de kosten gigantisch en is het systeem waarschijnlijk niet rendabel. Honderden kilometers aan snelweg moet worden voorzien van bovenleiding. Deze moet ook worden onderhouden. De belasting is waarschijnlijk veel hoger dan een spoorsysteem, per uur passeren duizenden voertuigen, veel meer dan dat er bijvoorbeeld treinen over een stuk spoor rijden. En dat terwijl een systeem voor automotive minder 'zwaar' kan worden uitgevoerd dan een spoor-systeem.

De gevolgen zijn ook direct groter bij onderhoud. Immers wordt dat wegdeel volledig afgesloten. Niet alleen de voertuigen die afhankelijk zijn van deze bovenleiding kunnen niet verder, veel kans dat ander verkeer er ook geen gebruik van kan maken (potentieel in 2 richtingen), omdat een dergelijk systeem mogelijk over het hele wegdeel wordt gespannen.

En een groot risico: Wat als een bovenleiding breekt? Bij het spoor wordt het treinverkeer stil gelegd en verblijven passagiers veilig in het rijstel totdat de situatie veilig is. Op de weg kan iedere malloot stoppen en uitstappen, met alle mogelijke hoogspanning-gerelateerde gevolgen van dien.

Bovenleidingen voor vrachtvervoer is een enorm slecht idee.
LongTimeAgo @ApexAlpha12 januari 2023 09:05
Op snelwegen is de dieselverbranding in een vrachtwagen relatief schoon.
Wellicht gewoon wanneer een vrachtwagen de stad binnenrijdt dat die dan op electrisch over moeten schakelen verplicht.
Maar ook daar zitten weer haken en ogen aan.
Tjidde @ApexAlpha12 januari 2023 10:17
Sowieso waarom hebben wij niet overal trolleybussen in de steden? Stop er een accu in voor stukjes dat de lijn niet bruikbaar is zodat die makkelijk een kilometer of 20 kan rijden zonder. Er is ooit wel eens onderhoud nodig.

Hetzelfde zou op de A2 kunnen voor vrachtwagens.
GAIAjohan @Tjidde12 januari 2023 16:25
Omdat de bovenleidingen als lelijk gezien werden (Oostblok) en het had onderhoud nodig.
Er zijn wel meer steden in Nederland met trolleybussen geweest, o.a. Groningen
litebyte @GAIAjohan17 januari 2023 15:46
Ik denk niet dat dit (alleen) het argument is. En ik kan het enigszins weten want ik woon deels in Arnhem (trolleybussenstad.)

Het vergt relatief veel onderhoud en je zit met een beperking (de bovenleiding) als een rijbaan is afgesloten of er is stremming kan de bus regelmatig moeilijk eromheen. Moet de arm worden afgekoppeld en moet het kleine vw motortje worden gestart. Schoon (voor de directe omgeving!) is het wel natuurlijk, maar dat zijn alle electrische bussen
vlaaing peerd @ApexAlpha12 januari 2023 10:34
EV bussen in het OV hebben op P+R bushaltes wel een bovenlijn waaraan ze tussentijds kunnen laden, Hele wegen met een bovenleiding lijkt me wat veel op een goederentrein met extra stappen.

Voor OV bussen (die veel stoppen en in de remise gezet kan worden) lijkt me tussentijds laden wel haalbaar, ik denk dat de toekomst voor goederenvervoer echter meer in de waterstof EV of ICE ligt.

De explosieve vraag naar waterstofvrachtwagens in Nederland, lijkt dat ook te bevestigen.
litebyte @vlaaing peerd17 januari 2023 15:47
Explosieve vraag? Werkelijk, zie ik graag gegevens van. Als de vraag van 5 naar 25 vrachtwagens per jaar gaat is de explosivieit behoorlijk relatief.
vlaaing peerd @litebyte17 januari 2023 17:21
https://www.rijksoverheid...e-en-meer-werkgelegenheid
Bedrijven in Nederland produceren momenteel jaarlijks voor zo’n 5 miljard euro aan elektrische auto’s, bussen, vrachtwagens en andere producten op gebied van elektrisch vervoer, zoals laadpalen. Dat ruim de helft meer dan in 2018 was.
...DAF staat bekend om zijn elektrische vrachtwagens. Ook VDL Groep bouwt die, net als elektrische bussen voor het openbaar vervoer. Met Ebusco kent Nederland nog een grote speler op dat gebied. Ook op gebied van waterstof kent Nederland enkele koplopers. Holthausen sleepte eerder dit jaar een order uit Nieuw-Zeeland binnen voor de productie van 1500 waterstoftrucks
flexity @ApexAlpha12 januari 2023 10:34
Het mooie is dat we dit al jaren lang doen in Arnhem met de trollybus lijn :-) dus de techniek bestaat al super lang en het zou niet gek zijn om dit te gaan doen op de snelwegen.
litebyte @flexity17 januari 2023 15:48
met een lus in de weg. De bovenleidingen hier in Arnhem zijn leuk voor een paar bussen, maar om er veel vrachtauto's op te laten rijden, zal behoorlijk investeringen vergen, naast een kostbare aanpassing van het stroomnetwerk.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 22 juli 2024 14:08]

flexity @litebyte18 januari 2023 12:49
Niks is gratis natuurlijk, dat zelfde geld voor super laad stations voor vrachtauto's.
Het zijn de smaken waar ze uit kunnen kiezen lijkt mij.
GertMenkel @ApexAlpha12 januari 2023 10:48
Als je zoveel investeert in extra elektrische infrastructuur voor vrachtwagens, waarom zet je er dan niet meteen rails onder? Kan de vracht nog een stuk sneller vervoerd worden ook.

Trolleylijnen kunnen wel handig zijn voor e-vrachtwagens maar als je je op corridors gaat richten, zit je volgens mij gewoon de trein opnieuw uit te vinden. Net als Tesla met hun vage tunnel de tram opnieuw heeft uitgevonden (maar dan met meer files) in een poging om elektrische auto's een nieuwe functie te geven.

Ik denk dat zo'n systeem zich juist buiten corridors goed kan lenen, omdat je er alleen wat aan hebt als vrachtwagens heel vaak op- en afrijden. Als iedereen ongeveer dezelfde route volgt, zijn rails een stuk makkelijker, tenzij je met heuvels te maken krijgt (Limburg, misschien?)

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 22 juli 2024 14:08]

shakemyass @ApexAlpha12 januari 2023 10:52
Strikt genomen zijn we hier al mee bezig maar omgekeerd:
Niet met een bovenleiding maar eronder.

review: Draadloos je auto opladen - Mogelijkheden, knelpunten en toekomst
RaJitsu @ApexAlpha12 januari 2023 11:02
Vergt wel een infrastructuurtechnische investering van heb ik jou daar. En dat voor iets waar commerciële bedrijven van moeten profiteren. Of wil je bijvoorbeeld transportbedrijven een bedrag laten betalen dat naast de stroom ook de kosten van de uitleg moeten compenseren?

Voor publieke voorzieningen zoals trolleybussen of trams is het wat anders.
Tintel @ApexAlpha12 januari 2023 16:58
veel minder supersnelladers nodig.
Dat klopt wel maar het vermogen wat door de bovenleiding loopt moet dan tegelijkertijd veel vrachtwagens voorzien van energie. Veel meer dan er tegelijkertijd aan treinen op 1 traject rijdt vermoed ik. Welliswaar neemt een elektrische trein nog veel meer vermogen af maar goed.

Het idee is zeker niet verkeerd aangezien de batterij capaciteit dan wel omlaag kan omdat het grootste deel van de tijd 'gekoppeld' wordt gereden. En minder capaciteit is goedkoper en lichter (qua gewicht).
dreamsharing @ApexAlpha12 januari 2023 18:26
Je vraagt naar het systeem jij bent dus niet bekend met transport.
Transport is niet alleen vervoeren van A naar B.
Wat te denken van gewicht zo'n vrachtwagen moet wel geld opbrengen hoe meer batterijen / motoren hoe zwaarder en hoe minder vracht.

Er zijn al sporen waar treinen op rijden naar havens en dergelijke.
Een vrachtwagen chauffeur heeft ook niet de luxe om even rustig zijn batterijen te kunnen gaan laden..15 uur diensttijd wordt gewoon volgepland en pauze gaat een chauffeur echt niet ergens aan een laadpaal staan maken.

Dit systeem zal nooit van de grond komen de transporteurs zullen moeten draaien op subsidie.
Hier rijdt b.v een lijndienst (personen vervoer) van RRReis toen het 10 graden vroor een poosje geleden toen konden ze de dienst niet eens uitvoeren 1 ronde is 4 uur en het betreft dus openbaar vervoer daar is geen tijd voor laden op de route.
Dus er werden weer ouderwetse diesels op de route gezet.
denkster @ApexAlpha12 januari 2023 20:59
Het lijkt mij veel aan logischer om vervoer tussen steden te doen met containers op de elektrische trein. Vraagt aanpassingen distributiecentra (aansluiten op spoor), modern treinregulatiesysteem (op korte afstanden van elkaar rijden). Kan op grotendeels bestaand spoor.
Vanaf distributie centra binnen stad met elektrische busjes. Daarvoor bij distributiecentra laadpalen.
Morress @ApexAlpha12 januari 2023 22:45
Betaling alleen al is een horde(afrekenen voor laden)
akooijman @ApexAlpha14 januari 2023 12:12
Als de a16 tussen Dordrecht en Breda 'vol' zit met vrachtwagens kan het wel eens een uitdaging worden om al die trolley-trucks van stroom te voorzien. Treinen zijn veel beter te controleren.

In theorie kun je al die vrachtwagens ook wel centraal besturen, maar dat soort centraal geregelde verkeerssystemen bestaan in theorie al zestig jaar (of langer) en komen maar slecht van de grond.

Te moeilijk te realiseren in de praktijk dus.
Bozebeer38 12 januari 2023 07:56
Zijn er überhaupt al genoeg palen voor personen auto’s? Meer natuurlijk maar dan nog.. zo standaard en veelvuldig aanwezig is het nou ook weer niet.
Woon binnenkort in een gloednieuwe woonwijk, zijn 2 parkeerplaatsen met een laadpaal.. a ruim 60 woningen.

Lekker realistisch.
MichaelG1984 @Bozebeer3812 januari 2023 07:59
De mensen die er wonen kunnen zelf een paal aanvragen via de gemeente.

[Reactie gewijzigd door MichaelG1984 op 22 juli 2024 14:08]

Jan-Will3m @MichaelG198412 januari 2023 08:33
In grote delen van Nederland zit het elektriciteitsnet al op haar maximum.
Je kan wel palen neerzetten, maar als er niet meer elektriciteit geproduceerd wordt, dan helpt het niks.
Nooit wordt in dit soort discussies iets gezegd over productie, men praat enkel over meer palen.

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
wildhagen
@Jan-Will3m12 januari 2023 08:36
Waarom denk je dat ze (TenneT) heel erg druk bezig zijn met het uitbreiden van het stroomnet? Zowel laag-, midden- als hoogspanning? Dat doen ze niet omdat ze het leuk vinden ofzo, maar juist om toekomstbestendig te worden en de broodnodige energietransitie te faciliteren en mogelijk te maken.

Alleen al hier in West-Brabant is men druk bezig met plannen voor de aanleg van 2 nieuwe 380 kV hoogspanningstrajecten.

Dat het nu nog niet voldoet, wil niet zeggen dat het nooit zal voldoen natuurlijk. Dat wordt nog wel eens 'vergeten' te melden bij dit soort opmerkingen.
eric.1 @wildhagen12 januari 2023 09:22
Nouja, zeker in de meer oudere bebouwde gebieden zullen de kabels in de grond een probleem zijn. En die allemaal vervangen, met de huidige mankrachten gaat dat niet binnen een schappelijke tijd gebeuren in ieder geval (niet zo heel lang geleden een stuk over gelezen vziw).
arbraxas @wildhagen12 januari 2023 10:29
Alleen was ze dit 15 jaar geleden ook al verteld en hadden die 2 trajecten al lang en breed in de lucht kunnen en moeten zijn. Dat het NU niet voldoet is echt een politieke keuze geweeest.
Aldy @wildhagen12 januari 2023 15:48
Denk dat ons stroomnet dit helemaal niet aan kan, nu niet en in de toekomst niet. Ik vind dat ze de waterstofmotor verder moeten ontwikkelen en dan geloof ik dat daar meer te bereiken valt, ook met het oog op internationaal transport.
david-v
@Aldy12 januari 2023 19:09
Het maken van waterstof kost dan wel 3x meer electriciteit. Je maakt het probleem alleen maar erger én duurder. De waterstof motor is niet het probleem. Het is de productie, transport, opslag en op hoge druk in tanks krijgen wat het probleem is bij waterstof. Het heeft wel zijn plek in de maatschappij, maar niet voor personenautos.
Aldy @david-v12 januari 2023 20:41
Heb begrepen dat ook de motor een probleem is omdat het rendement heel erg tegenvalt. En waterstof zie ik ook niet als de oplossing in personenauto's maar voor het wegtransport.
Naafkap @wildhagen12 januari 2023 10:21
Waarop baseer je je als je denkt dat de huidige capaciteitsuitbreidingen het probleem wel gaan oplossen? Ben erg benieuwd naar een cijfermatige onderbouwing hiervan.
arbraxas @Jan-Will3m12 januari 2023 09:30
Heeft niets met electriciteit produceren te maken, maar met de capaciteit om het te transporteren.
Is de overheid ook al jarenlang voor gewaarschuwd dat als we willen electrificeren we wat moeten doen aan onze infra. Maar luisteren, ho maar. Er zijn zelfs concrete voorstellen afgewezen omdat men bang was een paar miljoen onnodig te investeren.

Nu zitten we dus met de gebakken peren, branden de kabels de grond uit en je zonnepanelen schakelen af omdat er veel te veel op het beperkte net zit.
Jan-Will3m @arbraxas12 januari 2023 09:38
Ik zou het zo fijn vinden als er eens inzichtelijk word gemaakt wat nodig is als we van de fossiele brandstof af willen.

Welke elektriciteit centrales draaien op fossiele brandstof, kolen en gas dus.
Als die gesloten worden, hoeveel capaciteit kost dat dat, en wat zijn de alternatieven?

Als voertuigen omschakelen van fossiel brandstof naar elektriciteit, hoeveel extra energie moeten onze centrales dan leveren?

Als huizen van het gas af moeten, wat gevolg heeft dit voor de elektriciteit gebruik van woningen?

Als je al deze dingen uitrekent, wat hebben we dan nodig?
Alxndr @Jan-Will3m12 januari 2023 10:10
Die gegevens zijn allemaal beschikbaar, waarschijnlijk als je ff googled heb je binnen 5 minuten een goed overzicht, als je al geen professioneel rapport tegenkomt waar alles netjes in opgesomd staat.

En sowieso, zijn de precieze cijfers echt belangrijk als er op macro schaal /beleidsniveau zulke enorme 'fouten' gemaakt?

Of er nu 1000 of 10000 palen bij moeten komen, de capaciteit op het net moet verdubbelen of verdrievoudigen, het gaat er om dat mensen weer eens hebben zitten slapen. Deze vragen speelden 12 jaar geleden toen ik milieukunde studeerde al.

Met zoals bij de hele Groningen en kernenergie discussies, het gaat om valse zuinigheid, emotie en politieke spelletjes, terwijl het gewoon simpele rekensommen en logisch nadenken zou moeten zijn.
Tintel @Alxndr12 januari 2023 17:04
Idd - nu zie heel goed dat het korte termijn denken zich wreekt. Want men kan wel keihard roepen dat alles van de fossiele brandstof af moet maar de capaciteit van het net was jaren geleden al punt van zorg. En dat was nog voor de elektrificatie.

Om te regeren heb je visie nodig en je ziet steeds vaker dat dit ontbreekt. Bij elke crisis worden vooral crisis maatregelen genomen maar dat het structureel al veel eerder niet goed zat is wel degelijk gemeld. Maar ja, als je als een soort cententeller een land regeert (en wel vooral je eigen zak spekt) dan krijg je dit.
Iblies @Jan-Will3m12 januari 2023 11:46
Je legt de nadruk compleet verkeerd en volgt klakkeloos de media….


Je kunt geen netwerk bouwen dat gaat voldoen aan de grillen van het laden van auto’s/vrachtwagens.


Je hebt opslag nodig. Heel veel opslag dat heel snel beschikbaar is. Dat laad je 24 uur per dag op en is heel snel beschikbaar en dat kun je in kleinere ringen gebruiken zoals vb industrieterreinen.


Daarnaast opladen stimuleren op rustige momenten zoals nacht en doseren die handel. Krijg je individuele aanbiedingen om voor 50% van de prijs te laden vb.
Heel simpel, heel effectief.

Oa de Tesla Semi gaat dergelijke systemen proberen bij te verkopen (is niet nieuw maar zij pushen het marketing technisch ook).
Onno ! @Jan-Will3m12 januari 2023 14:49
Een laadpaal wordt aangesloten op een zelfde aansluiting als een woonhuis. Er zijn op dat vlak nergens beperkingen. Iedereen die een laagspanningsaansluiting aanvraagt krijgt die binnen de wettelijke termijn.
Waar het knelt zijn de middenspannings- en hoogspanningsnetten en onderstations. Als op de middenspanningsinstallatie geen vrije aansluitplekken meer vrij zijn, dan kunnen die niet even in een jaar worden bijgeplaatst. Er dient dan een bestaand onderstation te worden uitgebreid of een nieuwe geplaatst. Dit kost tijd voor grondaankoop, levertijden voor schakelinstallaties en transformatoren, nieuwe bekabeling vanuit het hoogspanningsnet, vergunningen etc.
Een laadpaal is iets anders dan een groot bedrijf / zonnepark / windpark, want die vragen een heel ander soort aansluiting aan bij de netbeheerder.
Psycho_Mantis @MichaelG198412 januari 2023 08:02
Ik had zelf een elektrische auto, netjes een paal aangevraagd die vervolgens geplaatst is.
En nu hangen er wel 10 verschillende auto's aan en is deze altijd bezet als ik uit m'n werk kom.

Waarom er geen extra palen zijn voor die andere mensen, geen idee. Maar ik rij dus weer benzine.
glaerox @Psycho_Mantis12 januari 2023 08:34
Maar die staan dus op jouw oprit te laden? Ergens inderdaad gelezen dat dat mag, maar asociaal is het wel.
The Zep Man
@glaerox12 januari 2023 08:35
Maar die staan dus op jouw oprit te laden?
Gezien hij een laadpaal vroeg aan de gemeente, lijkt het mij sterk dat die op zijn eigen oprit staat. Die zal op gemeentegrond staan, waarschijnlijk naast een openbare parkeerplek.
Ergens inderdaad gelezen dat dat mag, maar asociaal is het wel.
Van een eigen laadpaal op een eigen elektriciteitsaansluiting op eigen land mag iemand anders zonder toestemming zeker geen gebruik maken. Daar zal ook wel beveiliging tegen zijn. Een laadpaal op gemeentegrond is door iedereen te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:08]

thetakman @The Zep Man12 januari 2023 09:08
Nee het klopt wel, er was laatst iemand op het forum en die had zijn paal openbaar gezet omdat er vrienden langskwamen.

Dan kom je dus automatisch op een kaart / app (weet even niet welke) en iemand zag dat en had pontificaal z'n auto op de oprit gezet en was gaan laden.

In principe kan dit bij iedereen die er 1 krijgt vanuit een lease en /of werkgever bijvoorbeeld maar ook iemand die hem via een bedrijf aanschaft en daardoor gekoppeld wordt aan een leverancier bijv.
The Zep Man
@thetakman12 januari 2023 09:14
Nee het klopt wel, er was laatst iemand op het forum en die had zijn paal openbaar gezet omdat er vrienden langskwamen.

Dan kom je dus automatisch op een kaart / app (weet even niet welke) en iemand zag dat en had pontificaal z'n auto op de oprit gezet en was gaan laden.
Er zal wel een tussenniveau zijn tussen 'prive, alleen mijn eigen auto' en 'voor iedereen bruikbaar en openbaar gepubliceerd'. Zo niet, dan is het een brakke paal met brakke dienstverlening.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:08]

glaerox @thetakman12 januari 2023 15:02
Ja dat is inderdaad wat ik ook heb gelezen!
Psycho_Mantis @glaerox12 januari 2023 08:58
Nee, ik heb geen oprit. Niemand hier in deze wijk.
arbraxas @Psycho_Mantis12 januari 2023 09:24
Leuk he, die vooruitziende blik met autoluwe wijken met bewust te weinig parkeerplaatsen en inritten.
benji83 @arbraxas12 januari 2023 16:38
Ja, helemaal als je dan nog een zwik mensen hebt die 2 of 3 auto's voor de deur hebben, waarvan er altijd 1 of 2 stil staan.
Tintel @benji8312 januari 2023 17:11
Dat is idd een probleem in woonwijken maar eigenlijk is het niet eens zo verkeerd (wel heel kostbaar in Nederland natuurlijk). Een auto specifiek voor wat op dat moment nodig is, zou een ander gewicht / verbruik / grootte kunnen hebben.
Dus om alleen naar je werk te rijden: kleine lichte auto.
Om met het gezin naar familie te rijden: grotere gezins auto (die dan zwaarder is)
en om met je vrienden te gaan fietsen op de Veluwe: grote pickup (die heel zwaar is).

Maar ja - dat kost veel ruimte bij de woning en dat kan lang niet altijd.

Het stomme is dat ze juist middels beperkte parkeerruimte probeerden om woonwijken auto-luw te maken. Best wel zot eigenlijk. Dan heb je dus nauwelijks (parkeer-)marge als er mensen op bezoek komen.
benji83 @Tintel13 januari 2023 10:46
In het geval hier is het een gigantische werkbus, een iets minder gigantische zwartwerkbus en een personenauto. De personenauto staat zo goed als altijd voor de deur, en van de bussen staat er minimaal 1 in de straat.

Ik ben fan van autoluwe wijken, maar er moet dan inderdaad wel gezorgd worden voor voldoende parkeerruimte, desnoods in de vorm van ondergrondse garages. Hier zijn er 2 garages die alleen voor bewoners van de appartementencomplexen zijn. Hier wonen veel ouderen, die veelal geen auto (meer) hebben. Gevolg? De garages staan nog niet half vol en de straten puilen uit.
Tintel @benji8313 januari 2023 11:24
Ja - bedrijfsauto's verergeren die situatie ook nog eens idd.

En die garage zijn eigenlijk een mooie oplossing maar wel kostbaar. Dus is dat betaalt door de appartementbewoners (ook al gebruiken ze het niet eens altijd).
benji83 @Tintel13 januari 2023 11:26
In dit geval zijn het huurappartementen.
uiltje @benji8313 januari 2023 15:02
Daarom heb je bij mij een vergunning nodig en extra vergunningen kosten dan weer geld. Ook geen perfecte oplossing en geld is natuurlijk niet altijd de beste manier om onderscheid te maken, maar in ieder geval is er aan gedacht. Voor bezoek heb ik bezoekersparkeren met een maximum aantal uren (en een beetje geld). Vraag me af of de gemeente handig bezig is, een maximaal aantal auto's per woonhuis lijkt me logisch. Tijd om eens met ze te gaan praten; tegenwoordig doen mensen te vaak alsof de overheid helemaal separaat van de burgers opereert.
arbraxas @glaerox12 januari 2023 08:38
Alleen als je een paal via een leverancier hebt waar anderen ook mogen laden.
Ik heb een eigen "paal" gekocht en aan mijn eigen meterkast hangen.
Dus daar mag helemaal niemand staan en / of laden in mijn oprit zonder mijn toestemming.
borbit @arbraxas12 januari 2023 12:05
Dacht dat je iets van een hekje moet hebben en zo'n "prive terrein" bordje. Over laadpaal weet ik niet. Maar een prive oprit zonder deze zaken mag je gewoon op parkeren.
arbraxas @borbit12 januari 2023 13:00
Dat is gewoon mijn prive grond. Daar ongevraagd en zonder toestemming is zeer slecht voor je lak en blikwerk.

Buiten dat lijkt het me sterk dat je daar zomaar kan parkeren. Voor het blokkeren van diezelfde inrit zonder op mijn grond te staan krijg je een boete.
borbit @arbraxas12 januari 2023 13:07
Als je geen verboden toegang bordje hebt mag een ieder gewoon op je erf komen.
glaerox @borbit12 januari 2023 15:04
En als je een beetje fatsoen hebt doe je dat natuurlijk niet.
arbraxas @borbit12 januari 2023 20:45
Dat is wat anders als je auto in mijn inrit parkeren en te blokkeren.
Miglow @arbraxas13 januari 2023 03:04
Groep van de laadpaal uitzetten?
arbraxas @Miglow13 januari 2023 08:24
Dat is symptoom bestrijding, de eerste aso die bij mij ongevraagd en onbetaald parkeert is wel aan de beurt.
Bronaanpak.
STIMPPYYY @glaerox12 januari 2023 08:40
Wat een onzin. Een paal geplaatst door de gemeente wordt alleen onder voorwaarden neergezet. Als je er een aanvraagt, geen eigen oprit hebt en er staat er geen binnen een straal van bv 300m dan krijg je toestemming. Daarna zal de gemeente bepalen waar de situatie het toelaat om er een te plaatsen. Op gemeentegrond. Bijvoorbeeld op een P plaats waar redelijk vaak en makkelijk auto’s kunnen parkeren.

Verder kan je inderdaad zelf een laadpaal plaatsen op je terrein. Die kan je, als je je daarvoor aanmeldt, inzetten zodat andere er ook kunnen laden. Hier kan je dan wat geld aan verdienen.

[Reactie gewijzigd door STIMPPYYY op 22 juli 2024 14:08]

The Zep Man
@Psycho_Mantis12 januari 2023 08:28
Dit is een onderschat probleem. Tenzij je een eigen oprit hebt met een eigen laadpaal, ben je altijd afhankelijk van publieke beschikbaarheid (van een parkeerplaats naast je tuin of een parkeerplaats met publieke laadpaal). Thuis op een eigen parkeerplaats (=100% beschikbaarheid) laden neemt een groot deel van de 'range anxiety' weg.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:08]

SilentDecode @The Zep Man12 januari 2023 10:59
Dit is een onderschat probleem. Tenzij je een eigen oprit hebt met een eigen laadpaal, ben je al tijd afhankelijk van publieke beschikbaarheid (van een parkeerplaats naast je tuin of een parkeerplaats met publieke laadpaal)
Dit dus. Zat mensen die geen eigen oprit hebben, of zelfs niet eens een eigen plekje voor de deur. Dit is mijn wijk dus ook. Er zijn er 3 in mijn deel van de wijk die een eigen oprit hebben, en de rest moet het doen met de gezamelijke parkeerplekken in de wijk, die overigens ook altijd bomvol staat.

Ik mocht een tijdje geleden een nieuwe leaseauto uitzoeken. Ik heb lekker een benzine gekozen. Ook omdat deze problemen met laadpalen ook bij klanten op locatie aanwezig zijn. Daar staat dan 1 of 2 laadpalen voor de deur, die elke seconde van de dag in gebruik zijn. No way dat ik dan 5km verderop ga staan om m'n auto op te laden..

Dit gaat in 2025 écht verschrikkelijk worden. Dan word ik verplicht om een nieuwe EV uit te zoeken, ipv de oude vertrouwde benzine/diesel auto's. Dat ga ik haten, kan ik je wel vertellen.
calvinturbo @SilentDecode12 januari 2023 13:03
Dit gaat in 2025 écht verschrikkelijk worden. Dan word ik verplicht om een nieuwe EV uit te zoeken, ipv de oude vertrouwde benzine/diesel auto's. Dat ga ik haten, kan ik je wel vertellen.
Wat een onzin. Je gemeente moet simpelweg beter z'n best doen, in onze gemeente Zoetermeer worden in hoog tempo op verzoek van inwoners extra palen bijgeplaatst, het kan dus wel.
SilentDecode @calvinturbo12 januari 2023 13:16
Wat een onzin. Je gemeente moet simpelweg beter z'n best doen, in onze gemeente Zoetermeer worden in hoog tempo op verzoek van inwoners extra palen bijgeplaatst, het kan dus wel.
Ja leuk, maar dan blijft er geen enkele plek in de wijk meer over om je non-EV auto neer te zetten. Het is nu al elke avond zoeken naar een plekje. Als er dan normale parkeerplekken vervangen worden door EV-only plekken, word het een nóg groter probleem.
calvinturbo @SilentDecode12 januari 2023 13:37
Dat klopt, maar dat is niet per se slecht. Dat motiveert mensen alleen maar om de overstap te maken. Ik vind het persoonlijk vrij treurig als je een EV kan leasen om dan alsnog voor benzine te gaan, uitzonderingen daargelaten.
SilentDecode @calvinturbo12 januari 2023 13:39
Ik vind het persoonlijk vrij treurig als je een EV kan leasen om dan alsnog voor benzine te gaan,
Scheelt dat je dat mag vinden. Maakt mij geen bal uit. BEV's hebben nog steeds teveel nadelen, wel als je 1000km per week rijd en bijna nergens, behalve onderweg, kan laden.
Dat motiveert mensen alleen maar om de overstap te maken
Mij motiveert dat om misschien bij 2025, wel m'n privé auto te gaan gebruiken voor het werkverkeer. Lekkere benzinemotor erin. Jammer dat er wel 60k per jaar op gereden word dan. Tenzij natuurlijk de accu- en laadtechniek de komende jaren véél beter word. Dan is het niet zo'n probleem. Nu maar wachten tot ze een beetje een mooie BEV maken. Wat tot nu toe zijn ze allemaal walgelijk in uiterlijk. Gemaakt voor de 'common pleb'.
Christiano007 @calvinturbo13 januari 2023 13:55
Motiveren? Dwingen noemen we zoiets.
calvinturbo @Christiano00713 januari 2023 13:56
Onzin, iets verder weg parkeren van huis ga je niet dood van.
Christiano007 @calvinturbo13 januari 2023 14:47
Dan doe jij dat toch met je EV ?
calvinturbo @Christiano00713 januari 2023 15:09
Klopt, doe ik regelmatig, het gaat niet om het lopen, maar om voldoende laadpalen hebben voor het steeds hogere marktaandeel van EV's.
The Zep Man
@SilentDecode12 januari 2023 11:31
Dit gaat in 2025 écht verschrikkelijk worden. Dan word ik verplicht om een nieuwe EV uit te zoeken, ipv de oude vertrouwde benzine/diesel auto's. Dat ga ik haten, kan ik je wel vertellen.
Je bent verplicht om een leaseauto te nemen? Zo nee en je haat het echt, dan zijn er alternatieven.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:08]

SilentDecode @The Zep Man12 januari 2023 13:15
Nee, de overheid stelt verplicht om vanaf 2025 elektrisch te gaan rijden. Dit geldt alleen voor zakelijke rijders.
mustisen @Psycho_Mantis12 januari 2023 08:42
In mijn gemeente zijn dit de voorwaarden:
  • U bezit een elektrische bedrijfs)auto. Of u kunt aantonen dat u deze heeft besteld. Hiermee kunt u minimaal 50 kilometer (zoals bepaald in de WLTP-meetmethode) elektrisch rijden.
  • Is er op loopafstand van 300 meter al een laadpaal? We bepalen aan de hand van het gebruik van deze laadpaal of een extra laadpaal nodig is.
  • U heeft geen eigen terrein waarop u de elektrische (bedrijfs)auto met uw eigen laadvoorziening kunt laden.
Er zijn hier in de buurt een boel die wel een oprit hebben maar weigeren een laadpaal aan te schaffen.

Aan de andere kant: thuis laden is nu voor mij per kWh duurder dan via de laadpaal 400m verderop. Ik heb een variabel contact bij Vattenfall en de openbare laadpaal is ook van Vattenfall. :+

[Reactie gewijzigd door mustisen op 22 juli 2024 14:08]

The Zep Man
@mustisen12 januari 2023 08:43
Aan de andere kant: thuis laden is nu voor mij per kWh duurder dan via de laadpaal 400m verderop. Ik heb een variabel contact bij Vattenfall en de openbare laadpaal is ook van Vattenfall. :+
Zijn zonnepanelen een optie? Dat moet de kosten kunnen drukken, lijkt me. Uiteraard moet de auto daar wel overdag voor thuis staan, gezien accu's echt te duur zijn voor wat ze bieden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:08]

mustisen @The Zep Man12 januari 2023 09:19
Laadpaal ben ik van plan. Heb al een paar offertes liggen. Maar de laadpaal (ooit geïnstalleerd voor een Passat GTE PHEV met een accu van 9,9kW, kan max 5A aan) zit wel in de tuin, ver van mijn meterkast af. Mijn huis heeft ook nog eens geen kruipruimte. Dus als ik zonnepanelen aanschaf zal dat in eerste instantie niet voor het laden van mijn auto zijn.
Headshot_NL @mustisen12 januari 2023 08:57
Aan de andere kant: thuis laden is nu voor mij per kWh duurder dan via de laadpaal 400m verderop. Ik heb een variabel contact bij Vattenfall en de openbare laadpaal is ook van Vattenfall. :+
Dit zie ik bij mij in de wijk ook steeds meer voorkomen. Zelf doe ik dat ook.
Thuis is de stroom vele malen duurder dan een laadpaal.
Zijn zonnepanelen een optie? Dat moet de kosten kunnen drukken, lijkt me. Uiteraard moet de auto daar wel overdag voor thuis staan, gezien accu's echt te duur zijn voor wat ze bieden.
Ook dit stukje zorgt er niet voor dat ik thuis kan laden. Als je terugleververgoeding hoger is dan de laadprijs kan je beter je auto publiek opladen en later meer van je energieleverancier terugkrijgen.
Ntr- @Headshot_NL12 januari 2023 10:06
Ik laad ook niet meer thuis wegens de energieplafond, als ik thuis moet laden ben je zo over de energieplafond heen en moet je hoger bedrag betalen. Ik heb een lease auto en het is echt niet meer interessant om een elektrische auto te hebben

De regeltjes wordt heel goed bedacht wat altijd ten nadele komt van de burger
iketot @Psycho_Mantis12 januari 2023 09:24
Dat probleem herken ik, waarschijnlijk zijn je buren te lui om zelf een paal aan te vragen..

Toen ik merkte dat het heel druk werd bij "mijn" paal (gewoon van de gemeente, maar ik had m aangevraagd en hij staat vlak voor mijn deur), had ik de eigenaren van de autos die 3 straten verder woonden gewoon ff de tip gegeven om er zelf 1 aan te vragen.

Nu staan er veel meer laadpalen in de wijk en is het minder druk, maar er zijn wel veeeel meer elektrische autos nu in de wijk dan 4 jaar geleden toen ik de paal aanvroeg.
Aldy @Psycho_Mantis12 januari 2023 16:02
Zeker een zuinige gemeente? Onze palen bestaan in ieder geval uit twee laadpunten en door de gemeente wordt gekeken hoever palen uit elkaar staan en wordt er opgevraagd hoe groot de bezetting is. Daarnaast is het fijn als mensen ook rekening met elkaar houden. Aangezien ik gepensioneerd ben hoef ik niet in de avond of 's nachts te laden, maar doe ik dat overdag als de werkenden niet thuis zijn. En hou ik zoveel mogelijk via de app in de gaten of mijn auto is opgeladen.
akooijman @Psycho_Mantis14 januari 2023 12:15
Één laadpaal voor tien auto's is weinig, maar kan wel, twee zou ruim voldoende zijn voor tien auto's.

De oplossing: parkeren bij een laadpaal kost vijf tot tien euro per uur. Inclusief stroom.
Dan zijn de meeste laadpaalklevers snel genezen.

[Reactie gewijzigd door akooijman op 22 juli 2024 14:08]

com2,1ghz @MichaelG198412 januari 2023 08:16
Ze plaatsen niet zomaar laadpalen overal als er eentje in de buurt is. Bijvoorbeeld in haarlem als er een laadpaal binnen 300m in de buurt van je huis of werk is is dan krijg je er geen een. Ik weet niet hoe ze dat weer controleren

Blijkbaar heb je ook geen garantie dat hij ook daadwerkelijk in jouw straat komt maar binnen 300m van jou afhankeljk van andere laadpalen.

Toevallig heb ik voor mijn deur een openbare laadpaal en komen er mensen van andere straten daar laden waardoor er wel eens een file ontstaat met elektrische auto's die dan op de stoep parkeren omdat ze in de rij staan.
MichaelG1984 @com2,1ghz12 januari 2023 08:25
Hangt ook af van welke gemeente misschien.
Myquandro @MichaelG198412 januari 2023 08:36
Dat is inderdaad afhankelijk van de gemeente. In Utrecht bijvoorbeeld kun je geen laadpalen aanvragen maar monitort de gemeente de bezetting van laadpalen en als die te hoog wordt dan plaatst de gemeente nieuwe laadpalen. Ik heb een tijdje geleden ook een kaart gezien waaruit al duidelijk werd waar de volgende palen gepland waren nog voordat ze nodig waren.
OllieMongollie @com2,1ghz12 januari 2023 09:14
De meeste gemeeten hebben wel een dergelijke regelen. Maar wanneer je kan aantonen dat een laadpunt drukbezet is, dan kan er altijd een extra laadpaal worden aangevraagd is mijn ervaring.

Wel merk ik steeds vaker dat een laadpaal gedeeltelijk, of geheel defect is. Dat kan je natuurlijk niet voorkomen, maar is misschien wel iets wat gemeenten mee zouden moeten nemen in 't plaatsen van laadpalen waar men drukte verwacht.
ninjazx9r98 @com2,1ghz12 januari 2023 19:45
Die staan daar dan drie of vier uur in de rij? Lijkt me namelijk sterk dat je daar kunt snel laden dus dan heb je het over het algemeen over meerdere uren laden per auto.
LurkZ @MichaelG198412 januari 2023 08:21
Iedere gemeente is zgn lekker "pro-eco". Maar de regelgeving sluit daar vaak niet op aan.
Kennis bouwt nieuw huis en wil zonnepanelen op het dak v/d woning. GL flink vertegenwoordigd in de raad dus pro duurzame energie. Maar toch geen toestemming want wij vinden panelen niet passen in die omgeving. 3 panelen op de garage mag wel.
Ook geen vrije keus van de oriëntering v/h dak ivm maximaal zonlicht opvangen voor de panelen want, ... wij vinden dat niet passen in onze plannen voor de omgeving. De vergunning voor nieuwbouw heeft jaren geduurd. De huidige woning is heeft energielabel G ofzo.

Ja... ik weet dat een zonnepaneel geen laadpaal is, maar het punt dat ik probeer te maken dat veel gemeentes tegenstrijdige regelgeving hebben. Of ze kunnen geen overeenstemming bereiken met de uitbater v/d palen.
harrytasker @LurkZ12 januari 2023 08:32
Je mag ook niet overal zomaar een oprit aanleggen voor je huis/tuin.
Pubbert @LurkZ12 januari 2023 08:33
Dit gaat over welstandscommissie neem ik aan?
De gemeente heeft toch 0 zeggenschap als hij na oplevering van zijn woning zonder zonnepanelen, er zonnepanelen op laat leggen?
The Zep Man
@Pubbert12 januari 2023 08:47
De gemeente heeft toch 0 zeggenschap als hij na oplevering van zijn woning zonder zonnepanelen, er zonnepanelen op laat leggen?
Daarvoor moet je langs het Omgevingsloket om per gemeente en situatie die vraag te beantwoorden. Sommige gemeenten hebben andere regels, ook gebaseerd op of de zonnepanelen vlak met het dak zijn, uitsteken, of het een monumentaal pand betreft, etc.

Het kan overigens inderdaad zo zijn dat de kennis van @LurkZ na oplevering van het huis daar zonder vergunning zonnepanelen op kan laten plaatsen. Gemeenten hebben soms tegenstrijdige (en dwarse) regels.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:08]

arbraxas @Pubbert12 januari 2023 08:51
Nee, zo werkt het niet helaas. Net als met alle andere dingen is het zo ongeveer per gemeente verschillend. Of zelfs verboden.

https://www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen-vergunning/
Oekol @Bozebeer3812 januari 2023 08:00
Nee natuurlijk niet. Sterker nog, met mensen die hun auto er gewoon rustig langer dan 12 uur aanhouden is het einde zoek. Mensen zijn zo egoïstisch
anc @Oekol12 januari 2023 08:17
Correct, daar moet echt nog iets mee gebeuren. Het hele laadpalen laadpassen systeem is een wirwar van vaagheden. Bijvoorbeeld:
ParknCharge heeft een tarief dat bestaat uit twee elementen: de prijs per afgenomen kWh en de verbonden tijd: het tijdstarief.

Dit zou goed helpen want als je langer blijft dan je nodig hebt dan betaal je door.

Echter! als je bij die paal bijv je Vattenfall Incharge pas gebruikt dan heb je een starttarief en een andere prijs per afgenomen kWh. Het tijdstarief is dan verdwenen.
eham @anc12 januari 2023 08:30
Dit is relatief simpel op te lossen; kijk bijvoorbeeld naar de Tesla snelladers. Als je auto opgeladen is; betaal je daarna per minuut (idle fee) als je aan de laadpaal blijft kleven en kan flink in de papieren lopen.

https://www.tesla.com/nl_NL/support/supercharger-idle-fee
Sluuut @Oekol12 januari 2023 08:20
Zal toch een simpele regel op te verzinnen moeten zijn, maximaal X uur parkeren op zo'n publieke laadplek en anders (kans op) een bekeuring.
kruimel0 @Sluuut12 januari 2023 10:07
Wat ik nooit heb begrepen, is het technisch gezien niet mogelijk om hetvolgende te doen:
Als jouw auto volledig (of > 95%, whatever) is opgeladen, wordt het slot van de kabel losgemaakt, en kan iemand anders simpelweg de kabel uit jouw auto trekken (en er staat een bordje bij wanneer dat mogelijk is). Men maakt de kabel 10m langer en zet 4 parkeerplekken bij elke paal.
Ik rijd geen electrische auto, dus zie niet snel in wat hier de practische problemen van zijn, maar zou dit in principe niet kunnen werken als de voorzieningen en standaarden er zijn?
Asterion @kruimel012 januari 2023 10:51
Maar dan zit je nog met het probleem als er maar 2 kabels aanhangen en die zijn allebei nog aan het opladen dat je op een later tijdstip terug naar je auto moet om hem in te steken.

Zelf rij ik met een PHEV en als ik dan mijn auto zou moeten verzetten als hij volgeladen is of ik krijg een boete vind ik er dan weer gewoon los over.
Als ik uit eten ga of ik loop even rond in de stad dan heb ik geen zin om helemaal de andere kant te moeten uitlopen om mijn auto te verzetten.
Asociaal of niet, ik betaal ook gewoon overal parkeergeld als ik ergens parkeer zoals iedereen dus ik heb recht op een parkeerplek.
ICE moeten ook geen boete betalen als ze een pomp bezet houden na het tanken als ze nog even zin hebben in een koffie in de shop. (Vaak genoeg gezien!)

Akkoord dat er te weinig laadpalen zijn maar dat is niet mijn probleem maar dat van de aanbieders. Dan moeten ze maar elke parkeerplaats voorzien van laadpalen zodat iedereen er kan parkeren. Zowel ICE als EV.
Laat iedereen parkeergeld betalen naargelang de tijd dat je er parkeert.
kruimel0 @Asterion12 januari 2023 11:45
Je eerste zin klopt natuurlijk, maar het helpt wel tegen mensen die nog 8u een plek bezet houden.

Ik volg de rest van je rant niet zo. Al jouw 'argumentatie' kan je ook maken voor invalide-parkeerplekken.
Asterion @kruimel012 januari 2023 11:56
Minder valide parkeerplekken zijn imo een andere categorie.

Deze mensen hebben een beperking en mogen van mij zo dicht mogelijk tegen de ingang staan.
Dan loop ik wel even net wat verder.
Dat er misschien te weinig zijn van die plekken? Kan ik goed inkomen. Mogen er dan gerust wat meer zijn.

Maar wat is er mis met voldoende laadpalen te plaatsen op voorhand ipv achterop te huppelen afhankelijk van de "bezettingsgraad"?

Mijn werkgever biedt mij de kans om een auto te leasen. Sinds januari kunnen er enkel PHEV of EV geleased worden. Vanaf de zomer enkel maar EV.
Ze hebben sinds 2 jaar 20 laadpalen op mijn afdeling geplaatst waar 40 auto's kunnen laden.

Er rijden op mijn afdeling gemakkelijk al 100 elektrische auto's rond. (overdag, 2 ploegen, 4 ploegen).
Ik hoef er geen tekening bij te maken wat het probleem is?
Tijdens de daguren hoef je al geen plekje meer te zoeken als je de namiddag opkomt want de voormiddag en dagploeg nemen alles in.

Natuurlijk hoor ik de mensen zeggen dat je hem daarna wel even kan verplaatsen maar onze werkomstandigheden laten dat niet altijd toe.

Nu gaan ze er eindelijk enkele bijplaatsen maar dat dekt de gehele lading niet.
Dan vraag ik me af waarom niet de gehele parking vol wordt gepropt met laadpalen en dat iedereen gewoon kan parkeren waar hij wil. De parking staat nooit 100% vol dus je hebt altijd wel een plekje.

Kosten?
Die haal je er op korte termijn uit want velen zijn leasing die over enkele jaren worden omgeruild voor een nieuwe elektrische wagen.
calvinturbo @Asterion12 januari 2023 13:10
Je zou denken dat ze dan inderdaad gewoon meer laders plaatsen, die simpelweg trager gaan laden als iedereen aangekoppeld staat. Langzamer is altijd nog beter dan niks.
Technoid @Asterion12 januari 2023 13:12
heb ik geen zin om helemaal de andere kant te moeten uitlopen om mijn auto te verzetten.
Asociaal of niet
Gelukkig zijn er al plekken die het voor gevallen als jou aanpakken.

https://www.rtvnoord.nl/n...troduceert-paalkleefboete

[Reactie gewijzigd door Technoid op 22 juli 2024 14:08]

Asterion @Technoid12 januari 2023 13:24
Dit is gewoon geldklopperij.

Ik begrijp heel goed dat er te weinig laadpalen zijn maar kan je mij dat kwalijk nemen?
Ik betaal immers voor een parkeerplek.
Geef dan gerust de gemeente een boete omdat zij te weinig laadopties voorzien voor hun bezoekers maar niet de bezoeker die geld komt uitgeven in je stad.

Stel dat ik ergens parkeer met een laadoptie. Mijn wagen is vol en ik wil hem verplaatsen maar alles staat vol. Moet ik dan in mijn wagen blijven zitten en rondrijden tot ik een plekje gevonden heb?
In sommige gevallen staan de parkeerplaatsen vol maar zijn de laadpalen 50% (of meer of minder) leeg gedurende de dag.
Dus dan mag ik daar niet parkeren als ik niet wil opladen en moet ik dus maar gewoon steeds rondjes rijden tot er een plekje vrij is?

Willen we dan gelijk de mensen een boete geven met een ICE auto die op een laadplek komen parkeren omdat de rest van de parking vol is?
Zij hebben toch ook recht op een parkeerplek en betalen er immers ook parkeergeld voor.

Het is moeilijke materie dat alleen maar op te lossen is door alles vol te zetten met laadpalen imo.
Brandstof tanken kan je op 2 minuten en je bent weg. Daarvoor hebben we tankstations.

Laden met een EV kan ook aan een tankstation maar ook op een parkeerplek dus we moeten genoeg laadopties voorzien buiten en in de stad.
Dat is nog steeds de gedachte achter elektrisch rijden. Opladen wanneer je stilstaat.
ninjazx9r98 @Asterion12 januari 2023 20:07
Bij laadplekken zul je over het algemeen een bord zien dat het een laadplek is en daarmee dus geen parkeerplek. Je verhaal over de parkeerplek gaat dan ook niet op.
ninjazx9r98 @kruimel012 januari 2023 20:04
Bij een publieke laadpaal gebruik je een eigen kabel die meestal een meter of vier is. Het is een redelijk stugge kabel die je dus zelf bij je hebt. Jij stelt nu een kabel van veertien meter voor, moet er niet aan denken eerlijk gezegd. Ook moet de kabel niet uit je auto, want eigendom, maar uit de paal en loop je het risico dat iemand dat ding op de grond gooit of (half) op de weg laat slingeren waarna je eindigt met een connector die stuk is door het vallen of omdat iemand er overheen rijdt.
Geen eigen kabel meer maar net als bij snellader een kabel aan de lader van veertien meter lijkt me ook niet praktisch.
kruimel0 @ninjazx9r9813 januari 2023 14:54
Dank voor het antwoord! Ik zat inderdaad met alleen het plaatje van snelladers in mijn hoofd, geen eigen-kabel-meenemen.
Codeandreams @Sluuut12 januari 2023 08:27
Maar dan moet je extra politie inzetten om dat weer te controleren en dat gaat vaak niet.

Er is gewoon niet goed nagedacht over alle infra die komt kijken, wel willen subsidieren en mensen EV laten rijden maar de rest is super afhangelijk van je situatie.
TIGER1125 @Sluuut12 januari 2023 08:31
Én dan halfvol mogen vertrekken? :+

Ik heb toevallig een goed gesprek gehad met iemand van Equans van de week over de aanwezige laadpalen bij ons in de wijk en daaruit blijkt dat de oudere palen het vermogen afknijpen bij 2 auto's aan die paal (ik meen van 11 naar 7) terwijl de nieuwere palen aan load balancing doen met de gehele wijk, dus als de vraag in de wijk hoog is wordt het vermogen op die palen afgeknepen. Dan kun je dus eigenlijk nooit volledig uitgaan van de prognose in de auto of de app.

Dan kun je zoals boven je wordt aangegeven beter een tijdstarief invoeren, zal het probleem ook niet helemaal oplossen. Maar een deel van de klevers zullen dan vast op tijd vertrekken. Je moet alleen het tijdscomponent zo inrichten dat de teller gaat lopen wanneer de auto vol is. Anders heeft het in mijn ogen ook geen zin, dan wordt het alsof je na 3 kwart tank vol tanken weg moet bij het tankstation want er zijn ook anderen die willen tanken. :+

Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik mijn auto na 10/11 uur ook niet meer weg haal hoor, zeker niet wanneer er nog 2 van de 4 laadplekken vrij zijn. Als het helemaal vol staat bij die palen wil ik nog weleens een uitzondering maken, met name voor de "dagelijkse" laders.

[Reactie gewijzigd door TIGER1125 op 22 juli 2024 14:08]

Verwijderd @Sluuut12 januari 2023 08:31
Gelukkig hebben we voldoende handhaving in Nederland om dat op te vangen.
The Zep Man
@Sluuut12 januari 2023 08:34
Zal toch een simpele regel op te verzinnen moeten zijn, maximaal X uur parkeren op zo'n publieke laadplek en anders (kans op) een bekeuring.
Het kan gedetecteerd worden hoe lang een auto aan de laadpaal is. Daar kunnen simpelweg additionele kosten voor in rekening gebracht worden die doorgespeeld worden naar de gemeente (zodat de lokale maatschappij er wat aan heeft). 100% 'pakkans'.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:08]

Amtelode @Sluuut12 januari 2023 08:35
Met al dat smart gebeuren van tegenwoordig zou je van zo'n laadpaal (het systeem er achter) toch wel wat meer verwachten.

Bijv. 15 min. over tijd, 25 euro bij boeken, volgende 15 minuten een bekeuring voor fout parkeren en een half uur later melding wegsleep. Kun je dan nog wegrijden? Prima, mag je de volgende keer bij de winkel verwachten dat je auto weg is gesleept.

Wedden dat er binnen no time tientallen sleepbedrijfjes bij komen :+
Michiel_1982 @Sluuut12 januari 2023 09:04
Dat werkt in drukke gebieden niet. Ik woonde vorig jaar in Amsterdam en had een EV. Je laadt op parkeerplekken en die capaciteit is keihard nodig. Het is dus niet haalbaar om je auto te verzetten. En nu moet ik zeggen dat er ook weinig gekleefd werd daar (1 keer een week een witte Tesla eraan zien hangen).

Dan heb je ook nog verschil in laadsnelheid en de vraag of het realistisch is om je auto midden in de nacht te gaan verzetten.
ninjazx9r98 @Michiel_198212 januari 2023 19:55
Je laadt op een laadplek, niet op een parkeerplek in de meeste gemeenten en dat staat ook op een (onder) bord. Hier is het een blauwe P met daaronder een bordje dat het een laadplek is voor elektrische voertuigen. Het zijn dus geen parkeerplekken meer.
Michiel_1982 @ninjazx9r9813 januari 2023 12:38
Dat kan wel zijn, maar zolang er een tekort is aan parkeerplekken en er geen regels zijn tegen plakken, dan is het in de praktijk natuurlijk gewoon een parkeerplek. Zo gebruikte ik hem zelf ook, en als ik dan toevallig zag dat er een plekje vrijkwam dan wilde ik de auto wel verzetten, maar dat zal lang niet iedereen doen.
LurkZ @Oekol12 januari 2023 08:56
Helemaal een kip ei verhaal is het niet, maar deels wel.

Als overal snelladers staan verplaatsen mensen hun auto misschien.
Maar zoals het nu is hooguit een paar gewone palen die vaak niet op 100% capaciteit werken omdat het netwerk in de wijk simpelweg niet de benodigde power kan leveren. Dus per paal minder capaciteit.
1000 palen plaatsen stelt niet veel voor, maar de benodigde energie is een heel ander verhaal.
Dus laadtijden lopen op. Natuurlijk kun je om 23:00 je auto verplaatsen, maar een bouwvakker die smorgens om 5:00 al op pad gaat ligt dan al te pitten.
In Amsterdam is een parkeerplek vinden bijna goudzoeken, dus netjes sociaal je auto verplaatsen is erg onaantrekkelijk als je dan een parkeerplek moet gaan zoeken.
ninjazx9r98 @LurkZ12 januari 2023 20:22
Want die auto van de bouwvakker moet persé 100% vol en dat is ook pas om 23:00 het geval? Dat ding kan ook om 21:00 vol zijn en van de paal af of bijv 80% is voldoende om de volgende dag door te komen.
Hier ook sinds een paar maanden een laadpaal schuin tegenover ons huis en een grappenmaker die dagelijks om 17:00 z'n net nieuwe auto aan de paal hing. Liep ik rond 21:00 langs met de honden was die auto al vol en dan lekker de rest van de avond plus nacht laten hangen tot 07:00 de volgende ochtend.

Na twee weken de beste man aangesproken en verzocht om rekening te houden met andere EV rijders. Eerst een hoop excuses en smoesjes dat hij de enige gebruiker is en niemand tot last is wat apart is aangezien ik de aanvraag heb gedaan en dat ding regelmatig gebruik. Ik haal de auto echter wel weg binnen 30 minuten nadat deze vol is net als andere gebruikers.
Gesprek heeft wel geholpen want hij haalt de auto nu netjes weg of hangt deze pas rond 23:00 aan de paal.
OllieMongollie @Oekol12 januari 2023 09:18
Vattenfall, en waarschijnlijk ook andere aanbieders, hebben idle fees. Is je auto vol, of wordt er in ieder geval niet geladen, betaal je de kWh prijs per uur.

Echter, dit tarief is redelijk laag en er zullen een hoop mensen zijn met een auto van de zaak. Dus die boeit 't niet. Je zou dus een ander systeem moeten verzinnen waarbij het mensen daadwerkelijk in de portemonnee raakt.
ninjazx9r98 @OllieMongollie12 januari 2023 20:29
Natuurlijk boeit dat wel bij een auto van de zaak. Die kosten moeten betaald worden en een enkele uitzondering daargelaten heb je gewoon wat uit te leggen.
Als je bij ons meer brandstof verbruikt dan gemiddeld voor een bepaalde auto, sneller banden slijt door je rijgedrag enz dan wordt je vriendelijk doch dringend verzocht om daar wat aan te doen.
Een auto van de zaak betekent echt niet dat alles geoorloofd is.
wildhagen
@Bozebeer3812 januari 2023 08:01
Zijn er überhaupt al genoeg palen voor personen auto’s?
Op dit moment zijn er in Nederland 107.000 publieke laadpalen, en 3200 snelladers, zie deze bron. De verwachting is dat er in 2030 zo'n 1.8 miljoen publieke laadpalen zullen zijn. Dat zou voldoende moeten zijn. Immers, je hoeft doorgaans echt niet elke dag aan de lader, net zoals je ook niet elke dag hoeft te tanken.

Je moet nu eenmaal ergens beginnen.
Elidibus @wildhagen12 januari 2023 08:13
Ja inderdaad, het gaat eigenlijk al enorm hard. Er staan zelfs 2 laadpalen hier in een gehucht van 30 huizen. Je ziet ze nu links en rechts overal op poppen.

Ik verwacht wel dat we in de toekomst minder publieke laadpalen nodig gaan hebben, en dat snelladers a la tankstations voldoende gaat zijn. Als eenmaal de gemiddelde "echte" range van EVs door de 500km gaat en de laadtijden verder onder de 10 minuten uit komen is dit zeker haalbaar. Nu zitten we nog in een rare overgangsperiode.

Verder hoop ik dat we tegen 2030 met al die laadpalen wel eindelijk een oplossing hebben voor de laadpasproblematiek. Beter gezegd, dat dit verboden wordt en dat we gewoon contactloos moeten kunnen betalen. Het is echt een bizar tafereel zodra mensen proberen te laden: laadpas 1 werkt niet bij deze paal, laadpas 2 ook niet ... hmm misschien maar de app dan? Ah ik kan een app downloaden, maar ik sta in een ondergrondse parkeergarage, dus kan ik hem niet downloaden... oeps. (heb ik letterlijk gehad, waardoor ik niet kon laden :| )
ninjazx9r98 @Elidibus12 januari 2023 20:43
Ik zie liever meer dan minder publieke laadpalen eerlijk gezegd. Snelladen doe ik op vakantie en bij langere ritten maar voor de rest alles publiek en dat is wat mij betreft ideaal. De gemeente is hier heel soepel met (bij)plaatsen van laadpalen en als de paal schuin tegenover ons bezet is heb ik ruim voldoende keuze binnen een paar honderd meter lopen. Kijk ik vervolgens op de kaart van mra-e waar Almere mee samen werkt dan zijn er nog meerdere palen gepland voor de komende periode op korte afstand van ons huis.

Met passen nauwelijks een probleem overigens. Shell recharge doet het tot nu toe overal in Nederland en Duitsland. In Denemarken één keer de KIA pas van de auto gebruikt waar de Shell pas had moeten werken en in Zweden één keer heel gebruiksvriendelijk met creditcard bij een paal op een soort van vakantiepark.
wiseger
@wildhagen12 januari 2023 10:16
Je hebt het over 7 jaar. Als er jaarlijks 250.000 laadpalen aangelegd moeten worden om in 2030 1,8 miljoen laadpalen te hebben, dan staat men voor een behoorlijke uitdaging.

Het stroomnet kan deze groei simpelweg niet aan. De partijen die de palen plaatsen kunnen deze groei niet bijbenen. De plaatsing van laadpalen zal dus ver achterblijven bij de vraag. De kans dat we in 2030 dus 1,8 miljoen laadpalen hebben is vrijwel nihil.

Zie hier het grote manco van het klimaat akkoord. Men gaat uit van onrealistische verwachtingen maar men acteert er wel op alsof die uit zullen komen,
Grrrrrene @Bozebeer3812 januari 2023 08:13
Valt wel mee toch? 60 huizen, dat zijn vast geen 60 EV's toch? Als je een beetje netjes omgaat met het laadbeleid kun je zo'n laadpaal prima met enkele huizen delen. En anders via de gemeente een extra paal aanvragen...

Ben wat dat betreft wel blij dat ik op eigen grond kan parkeren, moet er niet aan denken om met allerhande buurtgenoten en hun bezoek een laadpaal te moeten delen. De gedachte alleen al als je bijna leeg naar huis rijdt en hoopt ergens tussen dan en de volgende ochtend een laadpaal te vinden. Brrr :X

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 22 juli 2024 14:08]

Bozebeer38 @Grrrrrene12 januari 2023 09:44
Het zijn vooral sociale huurwoningen A++ maar wel in het wat duurdere segment, voor sociale huurwoningen dan.

Richting de 700 tot 800nogwat.

En zoals gezegd kan ik niet een draad over de stoep trekken, dat doen sommige mensen wel, ken er wel een paar zelfs, maar in principe is het “strafbaar” met een boete.

[Reactie gewijzigd door Bozebeer38 op 22 juli 2024 14:08]

Scriptkid @Bozebeer3812 januari 2023 08:36
Je hebt toch geen laad palen nodig in een woonwijk??

Daar staat je auto op de oprit op te laden met 220v of zonnepanelen.

Veel Laadpalen plaatsen daar is niet haalbaar dat kan het net gewoon niet leveren en nachtje 220 pakken is meestal meer dan genoeg
Grrrrrene @Scriptkid12 januari 2023 08:46
Woningen hebben niet altijd een oprit. Hier in de straat is het een beetje 80/20 verdeeld tussen wel oprit en geen oprit. De huizen vooraan de straat kunnen de auto niet op eigen terrein kwijt en moeten op de openbare parkeerplaatsen parkeren. Tenzij je je laadkabel over de stoep en straat wil trekken (mag dat überhaupt? :P ) moet je dus van openbare palen gebruikmaken.
batjes @Grrrrrene12 januari 2023 09:12
Tenzij je je laadkabel over de stoep en straat wil trekken
Mag niet, zijn al boetes voor uitgedeeld. Zelfs aan mensen die zo'n rubber/plastic kabelgoot neerleggen om het een beetje veilig te houden.
thunder8 @Scriptkid12 januari 2023 08:55
Want in elke woonwijk heeft elk huis een oprit....

Heel veel mensen wonen in hoogbouw of hebben een huis zonder oprit. Om te kunnen laden, zit je dus al vast aan een openbare paal. En als er te weinig palen zijn, zal er toch haast gemaakt moeten worden om dit te realiseren, als de transitie snel moet gaan.
Scriptkid @thunder812 januari 2023 14:58
daarom is de definitie dan anders,

Woonwijk heeft vaak eigen oprit , zodra je in een stad gaat kijken is dat idd niet zo maar dan zit je vaak ook niet meer in een woonwijk.
thunder8 @Scriptkid12 januari 2023 15:08
Weet niet wat jij verstaat onder een woonwijk, maar elke stad of dorp is onderverdeeld in woonwijken, tenzij je in een klein gehucht woont met 200 huizen. Dus ook als je in een hoogbouw of rijtjeshuis woont, woon je in een woonwijk.

Bij mij in de wijk is denk ik meer dan 90% van de huizen niet voorzien van een oprit, ondanks dat een groot deel van de huizen/appartementen koop is. Momenteel 2 laadpalen. Vorig jaar is het plein waar ik aan woon na een jaar verbouwing opgeleverd met 0 laadpalen. Totaal onbegrijpelijk, met een beetje strategisch plannen zorg je in ieder geval voor de infra in de grond en zet je er in ieder geval een paar laders neer. Nu moet straks dat plein met een 60+ parkeerplaatsen weer helemaal overhoop om laadpalen te plaatsen. :S
Arrogant @Scriptkid12 januari 2023 16:02
Woonwijk heeft vaak eigen oprit
Probeer nog eens? :+
Scriptkid @Arrogant13 januari 2023 14:36
idd,

en kijk naar de eerste zin en naar de hyperlink van woonhuis,

Maar goed maar net hoe je het definieerd,

maar ik zal het aanpassen, bijna elke gezins woning heeft gewoon een oprit. Alleen rijtjes huizen en flats vaak niet alhoewel de laatste vaak een parkeer garage heeft.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 22 juli 2024 14:08]

Verwijderd @Scriptkid12 januari 2023 16:58
Woonwijk heeft vaak eigen oprit
Uhh, een woonwijk is letterlijk wat er staat: een wijk met woningen. Oftewel, de meeste mensen wonen in een woonwijk en de veel woonwijken hebben niet een eigen oprit. Een woonwijk zegt wat over de functie, niet of die mensen wonen in een flat of een villa.

Denk alleen al aan de stad, waar vrijwel niemand een eigen oprit heeft. Al die mensen wonen in woonwijken, en die hebben vrijwel allemaal geen eigen oprit.
Vesper64 @Scriptkid12 januari 2023 09:00
Aangezien 15% van de Nederlanders in een appartement woont en 42,5 in een rijtjes huis. Heb je zeker openbare laadpalen in een woonwijk nodig. Aangezien zij hoogstwaarschijnlijk geen eigen oprit hebben.

bron:https://www.cbs.nl/nl-nl/...-wonen-in-een-rijtjeshuis
PageFault @Bozebeer3812 januari 2023 08:37
Voor nu wel denk ik, je ziet ze overal, zelfs Shell heeft ze inmiddels onder de kap. Zodra 90% een EV rijdt, zeer zeker niet ;) Maar dat zal zo'n vaart niet lopen met de absurd hoge prijzen, mindere subsidies en het feit dat de prijs van elektra inmiddels is verdubbeld.
david-v
@Bozebeer3812 januari 2023 09:12
vraag en aanbod zal de komende 20 jaar elkaar afwisselen. Het heeft geen nut om voor de vraag van 2035 nu al de laadpalen te plaatsen.

Wat wel nut heeft is om alvast de voorbereidingen te treffen zoals het landelijk netwerk en lokaal gemeentes die bij opbrekingen de buizen voor de kabels alvast regelen. Nog mooier zou zijn als de gemeeentes een oplossing bieden voor mensen die tegenover hun huis kunnen parkeren maar niet een kabel dwras door de stoep kunnen leggen vanuit hun meterkast. Dat zou ook door velen gewaardeerd worden denk ik.
wiseger
@david-v12 januari 2023 10:19
2035 is al over 12 jaar. Als je dan genoeg laadpalen wil hebben (de overheid gaat uit van 1,8 miljoen laadpalen in 2030 met dank aan de info van Wildhagen), dan moet je echt nu beginnen met die aanleg want een kwart miljoen laadpalen erbij per jaar, terwijl we er nu pas iets meer dan 100.000 hebben) is niet te doen voor de partijen die ze plaatsen.
david-v
@wiseger12 januari 2023 12:58
in 2035 is waarschijnlijk nog steeds de helft van de auto's een diesel of benzine. Ze mogen dan niet meer verkocht worden nieuw, maar de tweedehands markt, waar de meeste mensen hun auto kopen, zal nog wel blijven bestaan tot ergens in 2045 of later.

Zoals ik al zei hoef je niet nu al al die laadpalen te installeren, maar de voorzieningen alvast regelen (buizen in de grond) én de vergunningen, zodat het bij meer vraag binnen een paar weken laadpalen erbij gezet kan worden. Wat je wil voorkomen is dat je ergens 100 laadpalen gaat plaatsen en vervolgens worden er max 4 tegelijk gebruikt. Dat is kapitaalvernitieging
wiseger
@david-v12 januari 2023 16:34
De voorzieningen regelen is juist waar de pijn zit, het stroomnet kan het niet aan. De paal zelf neerzetten en aansluiten zal het probleem niet zijn als de vergunning eenmaal rond is en het aansluitpunt al beschikbaar is.

Het stroomnet moet ingrijpend, lees uitgebreid, gewijzigd worden. Daar gaan jaren overheen voordat die plannen überhaupt rond zijn, laat staan het vergunning traject is afgerond en men kan beginnen met de bouw.
david-v
@wiseger12 januari 2023 16:36
Het stroomnet kan het "nu" niet aan wat we in 2035 nodig hebben. Daarom zei ik ook:
Wat wel nut heeft is om alvast de voorbereidingen te treffen zoals het landelijk netwerk
;)
SuperDre @Bozebeer3813 januari 2023 00:07
Hoeveel van die 60 woningen hebben een eigen oprit?
Bozebeer38 @SuperDre13 januari 2023 02:31
Volgens mij geen 1 op enkele koopwoningen na die verspreid worden gebouwd.
Jeroenzer 12 januari 2023 08:20
Maar het hele stroom net is daar toch niet op berust.
Als straks in een straat iedereen een elek. auto heeft , laten we zeggen 30-40 auto;s en iedereen komt om 6-7 uur thuis en steekt de auto in de laadpaal dan kan dat toch nooit goed gaan ?
wildhagen
@Jeroenzer12 januari 2023 08:23
Maar het hele stroom net is daar toch niet op berust.
Op dit moment niet nee. Daarom zijn ze ook druk bezig om dat uit te breiden, met zowel laag-, midden- als hoog-spanningstrajecten. Zo zijn ze bijvoorbeeld hier in West-Brabant alleen al bezig met 2 nieuwe 380 kV-hoogspanningstrajecten.
Als straks in een straat iedereen een elek. auto heeft , laten we zeggen 30-40 auto;s en iedereen komt om 6-7 uur thuis en steekt de auto in de laadpaal dan kan dat toch nooit goed gaan ?
Alleen gaat niet iedereen tegelijk opladen elke dag. Toch ook niet iedereen gaat elke dag tanken? Dat is met opladen niet anders. Met een gemiddelde woon-werkafstand van 15-35 km per dag (bron) is dat ook totaal niet nodig. Dan is het voldoende om één keer in de week bij te laden, bij een auto met een beetje fatsoenlijk bereik (300+ km real-life).
Scriptkid @wildhagen12 januari 2023 08:41
Alleen tanken is 2 min.

Opladen is gemiddeld 3-8 uur.

Snelladers niet meegenomen wat dat is totaal niet frasable in een woonwijk

Juist het opladen van autos zou niet via het netwerk moeten gebeuren of je moet home batterij plaatsen die de dag stroom savonds naaar de auto pompen van panelen.

Maar autos die overdag bij bedrijven staan zouden via panelen / wind turbines gewoon daar moeten laden

Dan heb je 90% van de stroom niet uit het net en is verzwaren ook niet nodig

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 22 juli 2024 14:08]

david-v
@Scriptkid12 januari 2023 09:22
Opladen is gemiddeld 3-8 uur.
bij mij thuis denk ik dat ik rond de 2,5 uur zit. Ik ga pas laden als ik minder dan 100km bereik heb, en ik laad niet verder dan 80%. Dus elke laad sessie is ongeveer 2 tot 2,5 uur max. Uitzonderingen zijn er altijd. Soms heb ik nog 150km over maar moet ik die dag een langere afstand rijden, dan laad ik 1,5 uur bij bijvoorbeeld.

Mijn laadmomenten verschillen, maar aangezien bij mij daltarief om 21 uur begint is het vaak na 21 uur. Ik kan zelf instellen hoe laat of wanneer de laadsessie klaar moet zijn. Met slim laden zou het per wijk geregeld kunnen worden zodat je alleen hoeft aan te geven hoe laat je moet vertrekken en dan zorgt de wijk controller ervoor dat alle auto's vóór verterktijd zijn geladen zonder overbelasting van het netwerk. Er zijn legio mogelijkheden.
Luchtbakker @wildhagen12 januari 2023 09:45
[...]
Alleen gaat niet iedereen tegelijk opladen elke dag.
Misschien jij niet, maar met de huidige actieradius wil niemand het risico lopen met een lege accu te komen zitten, en zullen ze toch, ook al is het maar voor 30%, hun auto aan de lader hangen.
Naafkap @wildhagen12 januari 2023 08:56
Gemiddelde afstand is niet relevant als de spreiding van dat gemiddelde heel groot is en daarmee de afwijking in vereist laadgedrag.

Het is allemaal niet zo rooskleurig als jij hier schetst. Even een nieuw hoogspanningslijntje en dan zijn we er. Nee, als iedereen elektrisch gaat rijden dan moet of iedereen slim gaan laden. Dat is een utopie. Of het net moet dusdanig verzwaard worden dat dit zoveel tijd en investering vraagt, dat dit nooit binnen 10 a 20 jaar gerealiseerd gaat zijn.

De praktijk, hoe zuur ook, zal zijn dat we nog heel lang afhankelijk zullen zijn van voertuigen aangedreven door benzine- en dieselmotoren.
david-v
@Naafkap12 januari 2023 09:24
Of het net moet dusdanig verzwaard worden dat dit zoveel tijd en investering vraagt, dat dit nooit binnen 10 a 20 jaar gerealiseerd gaat zijn.
Ik weet het niet, want ik ben geen expert op dat gebied. Weet jij meer dan de rest of is dit meer een gevoel dat het niet gaat lukken?
Michiel_1982 @wildhagen12 januari 2023 09:10
De gemiddelde woon-werkafstand uit je bron is niet die van mensen die met de auto naar het werk gaan. Hier zitten ook fietsers en wandelaars tussen.

Maar jij denkt serieus dat mensen hun auto niet inpluggen als ze de kans hebben? Ook al zit hij op 85%? Zolang dat voor de deur kan gaat echt (bijna) iedereen dat doen hoor.
t2012 @Michiel_198212 januari 2023 10:26
Maar jij denkt serieus dat mensen hun auto niet inpluggen als ze de kans hebben? Ook al zit hij op 85%? Zolang dat voor de deur kan gaat echt (bijna) iedereen dat doen hoor.
In mijn woonplaats zijn we rijkelijk bedeeld met laadpalen. zowel aan de enne kant als de andere kant van ons blok staat een dubbele laadpaal. Ik zou niet weten waarom ik met mijn auto elke dag hem zou inpluggen? Het kost namelijk tijd en is echt niet nodig. Want als ik hem iedere keer zou aansluiten moet ik (en mijn vrouw) hem met wegrijden ook weer ontkoppelen. Veel te veel moeite. Gewoon 2x per week laden (vaak op kantoor) is ruim genoeg.

Vaak kijk ik in mijn agenda om te kijken wat de komende 2 dagen te doen is voor mij en m'n vrouw en aan de hand daarvan bepaal ik of ik ga opladen of niet.

[Reactie gewijzigd door t2012 op 22 juli 2024 14:08]

Michiel_1982 @t201212 januari 2023 13:27
Snap ik en zo deed ik dat ook, maar ik reageerde specifiek op een situatie waarin 30-40 man in de straat een laadpaal hebben. Dan zal je er veel meer voor de deur hebben staan, en als je dan toch al op zo'n plek staat, of op je oprit, dan plug je dat ding gewoon in (sterker nog, op openbare plekken is dat vaak verplicht).

Het is nu nog geen probleem, maar zou dat wel kunnen worden.
Cybje @Jeroenzer12 januari 2023 08:33
Er moet dus een stukje load balancing gebeuren. We hebben de neiging om naar extremen te kijken, maar feit is nog steeds dat de gemiddelde auto maar zo'n 15.000 km per jaar maakt, oftewel zo'n 41 km per dag. De meeste auto's hebben maar zo'n 7 kWh per dag nodig om die kilometers te rijden. Aan een 11 kW laadpaal betekent dat maar 40 minuten laden. Je moet dat dus gaan spreiden over tijd en evt. de snelheid wat lager maken, bijv. dat hij maar op 3 kW gaat laden en dat dus in 2~3 uurtjes binnen harkt.

Als we massaal elektrisch gaan rijden valt of staat het echt met een smart grid. Eventueel kunnen mensen gemotiveerd worden om op daltijden te laden door dan relatief lage tarieven te hebben. En laders kunnen hier rekening mee houden (dat kunnen ze nu zelfs al, het heeft alleen maar beperkt nut). Uiteindelijk moeten mensen ook de vrijheid behouden om wel op maximaal vermogen te laden natuurlijk, als je wel eens snel wat meer elektriciteit nodig hebt.
V_J @Cybje12 januari 2023 10:29
En die fout blijft herhaald worden: het is niet omdat je gemiddeld 41 km per dag rijdt, dat je elke dag 41 km rijdt... Om de 2 dagen een rit van 82km, of om de 10 dagen een rit van 410 km geeft hetzelfde gemiddelde.
Cybje @V_J12 januari 2023 11:28
Iedereen is anders, maar veel mensen hebben wel degelijk een vast ritme van 5 dagen naar het werk rijden en in het weekend de kinderen naar de voetbal etc

Dus het is ook een fout om te denken dat de helft van de bevolking niet gewoon heel dichtbij het gemiddelde komt.

Daarnaast, als je 3 dagen niet rijdt en dan ineens 120 km rijdt, heb je dus 3 dagen de tijd om die kilometers bij te laden. Dan is er juist nog veel meer flexibiliteit qua tijdstip en laadvermogen.
V_J @Cybje12 januari 2023 14:21
Dan heb je nog maar steeds de helft van de bevolking. Als je afhankelijk bent van publieke laadpunten (zoals veel mensen die in de stad wonen), dan wordt plots wat moeilijker om dat opladen in te plannen. De wereld is groter dan Nederland: langere afstanden, hogere maximum snelheden, lagere temperaturen en de hogere aanschaf kost van wagens met een groter bereik en het elektrisch verhaal blijkt voor een groot deel niet zo eenvoudig.
(ik woon niet in NL of BE, en hier zie ik nog tal van problemen voor een groot deel van de bevolking :-). NL is koploper wat betreft het aantal laadpunten)

Er moet tegemoet gekomen worden aan die groep die nu nog niet kan overstappen, anders zal de groei van het aantal elektrische wagens afnemen.

[Reactie gewijzigd door V_J op 22 juli 2024 14:08]

david-v
@Cybje12 januari 2023 09:29
Uiteindelijk moeten mensen ook de vrijheid behouden om wel op maximaal vermogen te laden natuurlijk, als je wel eens snel wat meer elektriciteit nodig hebt.
Mijn vermoeden is dat dit ook de meest eenvoudige manier is om te regelen zonder dat je meteen de investering van een smartgrid hoeft te doen. Als je met 3Kw aan het laden bent betaal je 20 cent per Kw, met 7Kw betaal je 30 cent en met 11Kw betaal je 40 cent. Zo werkt het ook met publieke laders. Aangezien ik vaak in de nacht aan het laden ben dan is het voor mij geen enkel probleem om met 3Kw te laden. Voordat ik vertrek is de accu wel vol. Ik kan dit probleemloos regelen in mijn auto (deed ik ook toen ik op vakantie noodgedwongen moest laden met een schuko adapter).
Darksteel83 @david-v12 januari 2023 13:48
Uiteindelijk wil je juist wel de auto vol laden als de elektriciteit ruim beschikbaar is. Op die manier daalt dan ook de vraag als er minder elektriciteit beschikbaar is omdat de EVs dan voller zijn en er dus minder geladen hoeft of kan worden.

Voor netbeheerders is je idee wel erg goed denk ik. Maar uiteindelijk moeten we ons toch gaan voorbereiden op een smartgrid.
realmadridsi @Jeroenzer12 januari 2023 08:51
Grote verschil tussen vrachtauto's en personenauto's is dat de meeste vrachtauto's vooral tussen bepaalde distributie centra rijden. Als je begint met laad mogelijkheden bij deze distributie centra en misschien halverwege dan ben je al een heel eind. Dit zijn vaak ook locaties waar de druk op het elektriciteitsnetwerk wat lager ligt dan in bijvoorbeeld een woonwijk of winkelcentrum.
MiesvanderLippe @Jeroenzer12 januari 2023 09:21
In Nederland liggen stroom en snelweg vaak naast elkaar. Het is dus relatief goedkoop om enorme capaciteiten af te nemen. Dit is wat betreft snel laden voor trucs en personenauto's.

Voor het laden aan de publieke laadpaal is het inderdaad nodig om zeer binnenkort load-balancing te gaan doen. Dat je auto pas om 03:00 gaat opladen bijvoorbeeld. Sterker nog, ik vermoed dat het nodig gaat zijn dat auto's zelfs V2G gaan doen rond bijvoorbeeld het koken. En dan niet een auto, maar alle auto's aan publieke laadpalen.
trucker0werner 12 januari 2023 08:12
Probleem is laadpalen is een pleister op een wond.
Dat werkt voor even maar niet voor de toekomst.

Ja je kan heel een wijk voorzien van laadpalen bij elk huis. En dat je deze stroom vegrenst als er veel mensen zijn die willen laden.

Beste oplossing is en blijft tankstation. Zoals benzine tanken.
Je kan ook waterstof doen zoals in gronningen waar ze de bus op een dieplader doen naar brabant rijden om waterstof te tanken en dan terug naar gronnigen zodat ze ermee kunnen rijde
wildhagen
@trucker0werner12 januari 2023 08:15
Vrachtwagens komen doorgaans niet in een woonwijk (los van evt thuisbezorgingen etc), het is dan ook niet logisch om laadpalen voor vrachtwagens daar neer te zetten.

Die wil je zetten bij (transport)bedrijven met veel vrachtwagens, op truckparkings, op een aantal parkeerplaatsen/verzorgingsplaatsen waar veel trucks stoppen/overnachten etc.
Cybje @trucker0werner12 januari 2023 08:23
Ik ben het daar niet mee eens. Ik rijd inmiddels een goede 8 jaar elektrisch en vind het juist een verademing dat ik niet meer telkens naar een centrale plek hoef te rijden om op te laden (oftewel een tankstation in geval van een brandstofauto). Opladen doe ik gewoon op m'n bestemming of thuis, waar ik er niet op hoef te wachten. Daardoor kost het ook geen tijd en bespaar ik zelfs tijd ten opzichte van brandstof tanken, zelfs al was ik hier maar een paar minuten per week aan kwijt.

Ik denk dat je dit met bussen en vrachtwagens dus ook zo moet willen doen. Opladen als ze stilstaan, bijv. tijdens laden/lossen en in de nacht. Een bus staat ook wel eens 5 minuten stil op een hub, zelfs die paar minuten benutten kan toch al best wat extra acculading geven met de huidige snellaadtechnieken waar je 2C tot 3C mee laadt.

[Reactie gewijzigd door Cybje op 22 juli 2024 14:08]

Eix @trucker0werner12 januari 2023 08:57
Een korte google search naar het dieplader-voorbeeld dat je aanhaalt wijst uit dat dit in 2017 speelde. Namelijk tijdens een praktijkproef waarbij de infrastructuur voor waterstof nog niet gereed was.

Mij ontgaat de relevantie daarvan in 2023 noch hoe dit probleem ook maar enigszins maatgevend is voor waterstof als energiedrager.
david-v
@trucker0werner12 januari 2023 09:16
Beste oplossing is en blijft tankstation. Zoals benzine tanken.
Beste oplossing is laden terwijl je auto stil staat (thuis, in de wijk of op je bestemming). Waarom zou je daar 15 tot 20 minuten willen wachten bij een tamkstation terwijl je ergens heen rijdt als het ook kan terwijl je slaapt? Ik heb het geluk dat ik een eigen oprit heb, dus ik hoef maar 1 of 2 keer per jaar gebruik te maken van een snellader en iets van 5 keer per jaar gebruik maken van een publieke lader. heerlijk
fifanoob @david-v12 januari 2023 10:42
Ja geldt ook voor benzine en dieselauto's. Iedereen maar thuis een eigen mini tankstation?
Waarom zou je willen wachten bij een tankstation als je het ook thuis kan doen, hoef je ook niet om te rijden, scheelt je weer kosten.

Als je op je eigen terrein een laadpaal kan plaatsen, dikke prima, moet een ieder zelf weten. Maar openbare plekken in woonwijken hoeven van mij niet allemaal zo'n paal te hebben. Laat die mensen maar gewoon lekker naar tankstation rijden, ik snap het probleem niet.
david-v
@fifanoob12 januari 2023 12:54
Laat die mensen maar gewoon lekker naar tankstation rijden, ik snap het probleem niet.
waarschijnlijk omdat je niet zelf een EV rijdt en/of een eigen laadpaal hebt. Laden aan een snellader is 2x duurder en is dus eigenlijk alleen voor langere reizen of als je niet thuis kan laden. Als je een wat kleinere auto hebt met 200km range (misschien kleine beurs? misschien rij je niet zoveel kilomoters) dan wil je niet na elke 2 of 3 ritten weer een kwartier of langer aan de snellader waar je 2x meer betaald dan aan de publieke lader.
fifanoob @david-v12 januari 2023 14:38
Dan had je misschien niet over moeten stappen op een EV model met een kleine range?

Tjah.. De EV rijders worden al behoorlijk gesponsord het houdt een keer op.
Ik vind niet dat we openbare ruimtes moeten gaan opofferen omdat EV rijders niet naar een tankstation willen rijden.
david-v
@fifanoob12 januari 2023 16:21
Nogmaals, laden met een snellader is 2x duurder dan met een publieke lader in de wijk (even los van de invloed van snelladen op de huidige accus). Wat jij hier voorstelt is dat iedereen maar duur moet gaan laden. Snelladen doe je alleen bij lange afstanden of als je echt niet anders kan. Lokaal laden, thuis zoals ik dat nu doe, of in je wijk is dan het beste.

Bovendien, je offert helemaal geen openbare ruimtes, je maakt gebruik van de bestaande parkeerruimtes. Waar jij moeite mee hebt (vermoed ik) is dat er een parkeerplek alleen voor ladende auto's is, waardoor jij je benzine/diesel auto niet kwijt kan. Dat is in alle opzichten een probleem waar een oplossing voor moet komen, maar de oplossing is niet om iedereen maar naar een tankstation te sturen met een EV om daar de hoofdprijs te betalen.

Tanken en laden zijn twee redelijk verschillende processen die in tijd, infrastructuur en aanpak anders zijn. Je hebt nu "benzine" die uit alle stekkerdozen van je huis stroomt. Maar jij stelt voor om dat maar niet te gebruiken om in je auto te stoppen. Waarom niet? De infrastructuur ligt er, moet uitgebreid worden want we gaan steeds meer over op elektra (warmtepompen, inductieplaten enz). Als je daar rekening met EV's gaat houden dan is er toch geen enkel probleem? waarom wil je dat perse bij tankstations houden?
Scriptkid @trucker0werner12 januari 2023 08:40
Beetje rare gedachte bijde systemen hebben zelfde issue en oplossing.

Alleen juist tankstation heeft op de lange termijn een issue in huidige vorm nl dat je opmaakt wat je niet bij kan maken.

Daarnaast is waterstof dermate inefficient dat je dat alleen zou willen als combo voor overcapaciteit.
Loller1 @trucker0werner12 januari 2023 09:29
Beste oplossing is en blijft tankstation. Zoals benzine tanken.
Dat is geen oplossing, dat is gewoon het probleem.
Peatsmoke 12 januari 2023 08:28
Het idee van laadpalen mag wel eens ter discussie gesteld worden. Het idee was leuk en aardig, maar de praktijk van die dingen pakt toch wel heel anders uit en daarom zou ik er juist voor pleiten om alle laadpalen in de woonwijken en stadscentra weg te halen.
Het idee dat een openbare laadpaal gebruikt wordt om enkel en alleen de auto op te halen, is vooral gebaseerd op de verkeerde gedachte dat mensen sociaal zijn en hun auto weghalen na het opladen. De praktijk is echter dat de plekken gebruikt worden als reserveerde parkeerplaats door de laadpaalklever (van wie er altijd wel een paar in de wijk wonen of toevallig ook in het centrum moeten zijn).
Een simpele wetswijziging zou dit probleem, in theorie, makkelijk kunnen oplossen. Helaas laat de handhaving van wetgeving (uitgezonderd het handhaven van parkeerbelasting) dermate te wensen over, dat die wetswijziging niet meer dan een papieren tijger zou zijn. Natuurlijk is er een makkelijk alternatief: digitale handhaving, maar iets zegt me dat de openbare laadpalen ontzetten impopulair worden als ze tijden, kenteken en laadpercentage zouden doorsturen naar de afdeling handhaving van de gemeente.
We hebben het 100 jaar normaal gevonden om onze auto te moeten tanken bij een tankstation, maar met de komst van de EV hebben we gedacht dit te moeten veranderen. Uiteraard is het thuis opladen en het EV als buffer gebruiken, juist veel meer aan te moedigen, maar voor het overige zou ik vooral pleiten van reductie van laadpalen en uitbreiding van snellaadstations op de plekken van de tankstations.
Caelorum @Peatsmoke12 januari 2023 09:31
Het probleem met laadpalen is dat er juist te weinig zijn. Zet een 3.8kW lader op elke parkeerplaats en dan is je probleem met laadpaalklevers ineens weg.
En wil je niet overal een lader in de stoeprand wegwerken, dan kan je inderdaad nog een wetswijziging doen zodat blijven staan aan een paal waar een bord "alleen laden" staat wel beboet mag worden. De gemeente zal je blij zijn met de extra inkomsten in de eerste paar maanden.
NielsFL @Peatsmoke12 januari 2023 10:20
Handhaving kan veel eenvoudiger dan dat: zolang jij je kabel in die paal hebt zitten betaal je. Ook wanneer de auto reeds is gestopt met laden. Een notificatie dat je auto gestopt is met laden kan dan zowel via de auto zelf, als via verchillende laadpaal-apps.

Het exacte tarief kun je dynamisch maken. Ik stel een stijgende curve voor zodat je steeds meer betaald naarmate je langer kleeft. Hoe stijl die curve loopt zou ik bovendien per laadpaal bepalen, gebaseerd op de tijd van de dag en het daar geconstateerde kleefgedrag.

Zo kan je dan 's nachts (bijna-)gratis kleven, terwijl je overdag en in de vroege avond snel weg moet wanneer de auto vol is.

Overigens ben ik het verder wel met je eens dat het uitbreiden van de tankstations ook wenselijk is. Van mij part worden alle gewone tankstation verplicht om per 2025 (ik noem maar wat) evenveel laadpunten te hebben als tankpunten.
Deveon @Peatsmoke12 januari 2023 10:23
Hier in de wijk staan 3 dubbele palen voor de deur en dat werkt uitstekend. Mensen komen om te laden en ze staan nooit lang geparkeerd. Cruciaal hierin is wel dat er genoeg parkeerplaatsen zijn en dat is vaak niet zo. Je wilt niet je auto loskoppelen dan een kwartier op zoek gaan naar parkeerplaats en daarna nog een kwartier terug naar huis lopen. Bij hoge parkeerdruk wordt de auto verplaatsen opeens een activiteit van een uur.
Bulls @Peatsmoke12 januari 2023 08:32
Ik hoorde net nog de reclame “heel Nederland elektrisch” dat was een goede grap in de vroege morgen :z
Codeandreams @Bulls12 januari 2023 08:35
Exact en tegen 2035 weet je niet hoe wereld er dan uitziet, dus mooi streven maar helaas is de realiteit toch anders.
Bulls @Codeandreams12 januari 2023 08:42
Ze kunnen het forceren vanuit de overheid om gewoon brandstof onverkrijgbaar te maken. Maar of het dan lukt om iedereen te voorzien van vervoer is maar de vraag. Zal wederom een hopeloze verduurzamingspoging zijn die backfires en je de hele economie mee om zeep helpt. Maar dan we zijn op papier wel de beste jongen van de klas..
Verwijderd @Codeandreams12 januari 2023 08:57
als we alles met stroom moeten doen (met behoud van het huidige gebruik en dus nog veel meer stroom) moeten we ook de Atlantische Oceaan volbouwen, want met alleen de Noordzee redden we het niet.
Er is echt een revolutie nodig voor het opwekken van stroom.
Citroen @Verwijderd12 januari 2023 10:47
Paar kerncentrales en dat is ook (tijdelijk) opgelost hoor.
Verwijderd @Citroen12 januari 2023 15:35
eens maar dat wordt al 30 jaar tegengehouden.
We hadden nu in elke provincie een kerncentrale kunnen hebben.
Maar helaas.
B127 @Peatsmoke12 januari 2023 10:01
Gek genoeg heb ik daar weinig last van in Amsterdam. Ik kan bijna altijd wel een plekje vinden bij de dichtstbijzijnde laadpaal en dat ze allemaal bezet zijn komt misschien 1 keer per jaar voor. Misschien moet de gemeente van @Peatsmoke gewoon iets meer handhaven, dan leren mensen het vanzelf.
Michiel_1982 @B12712 januari 2023 13:53
In Amsterdam mag je gewoon kleven, maar als je er niet woont is die 6 euro per uur ook wel een incentive!
ninjazx9r98 @Michiel_198212 januari 2023 21:27
Van wie mag je kleven? Ik zie gewoon onderborden "Opladen elektrische voertuigen" en als je kleeft ben je niet aan het laden. Dat er niet (voldoende) gehandhaafd wordt zou nog kunnen.
Michiel_1982 @ninjazx9r9813 januari 2023 12:35
Je hoeft alleen maar aangesloten te zijn aan de kabel. Hoeft niet aan het laden te zijn. Van amsterdam.nl:

Voorkom boetes
Houd u aan de volgende regels om boetes te voorkomen:

Uw auto moet aan­ge­slo­ten zijn op het laad­punt.
U moet een op­laad­pas heb­ben.
Als het laad­punt in een ge­bied staat waar be­taald par­ke­ren geldt, dan moet u een par­keer­ver­gun­ning heb­ben of op een an­de­re ma­nier par­keer­geld heb­ben be­taald.
Handhavers controleren op deze punten. Er zit geen tijdslimiet aan het opladen op de laadplek.
ninjazx9r98 @Peatsmoke12 januari 2023 21:22
Het kan veel simpeler opgelost worden, hang een prijs aan het kleven en je bent klaar.
Na het eerste uur kleven vijf euro, tweede tien, derde vijftien, enz bovenop de laadkosten.
Richh 12 januari 2023 08:05
Laden deze vrachtwagens ook gewoon met een CCS stekker die gewone auto's ook gebruiken? Of worden het exclusieve snellaadstations door de aansluiting?
wildhagen
@Richh12 januari 2023 08:08
Als ik deze site van Volvo Trucks mag geloven, wordt daar inderdaad een CCS-connector voor gebruikt.
De meest gebruikte aansluiting voor het opladen van een elektrische truck is de CCS/Combo2-aansluiting (Combined Charging System with Type2). In de volksmond de Mennekes-stekker genoemd. Een CCS/Combo2-aansluiting kan met 400 V AC met 22 kW laden gedurende de nacht. Overdag, bijvoorbeeld tijdens laden of lossen van de truck of tijdens de verplichte rusttijd, bestaat de mogelijkheid tot snelladen. Dit gaat met 600 V DC met vermogens tot 150 kW.
michielonline @wildhagen12 januari 2023 08:19
Dan is Volvo ook niet echt progressief aangezien een Ioniq5/EV6 ook al met ruim 200kw kan laden.
Probleem is dat je op de huidige laadplekken voor personenauto's meestal geen lange voertuigen kwijt kan (of dit nu een vrachtwagen of auto met caravan is). De inrichting van de snellaad straten moet dus andersv voor dit type voertuigen. Kan me ook zo voorstellen dat je een vrachtwagen aan beide kanten wil kunnen inprikken of dat ze meerdere accupacks hebben die je onafhankelijk van elkaar kan laden (2x 250kw aansluiten om met 500kw te kunnen laden)
Geim @wildhagen12 januari 2023 08:19
Ik lees dat vrachtwagens een accu hebben met een capaciteit van 340-600 kWh https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_truck dan spreek je met een vermogen van 150 kW niet echt over snelladen.
Theo @Richh12 januari 2023 08:25
Een auto die kan met een 150 kW lader zijn accu (van minder dan 100 kWh) snelladen. Voor een vrachtwagen met een 300 kWh accu is datzelfde ding een traaglader, deze heeft minimaal 500 kW nodig om maar iets van te kunnen snelladen. Ook kunnen veel vrachtwagens (inc trailer) vaak niet eens bij de huidige snellader komen vanwege krappe bochtjes of een dak boven de lader dat <4 meter is, en de vrachtwagen dus het dak zal raken..

Dat is dus wat de RAI aankaart; de huidige snelladers zijn geen snelladers voor vrachtwagens, en veel van die laders zijn niet eens bereikbaar met een beetje vrachtwagen.. Het heeft niet veel met de CCS stekker te maken verder, maar meer wat deze kan, en waar deze hangt.
Scriptkid @Richh12 januari 2023 08:38
Aangezien we de max al bijna hebben en sneller laden niet efficienter kan zou dat dus juist de zelfde koppeling moeten worden voor simplicity.

Er is gen enkel voordeel te halen uit een andere laadpaal.
sleiN13 12 januari 2023 08:22
Ze zouden toch eens moeten kijken naar de Duitse techniek van laden van vrachtwagens op de snelweg doormiddel van draden boven de weg. Het lijkt sterk op hoe en trein werkt. Hoef je niet een ton aan accu's in die wagens te stoppen. Alleen het stukje de stad in of het distributie centrum hoeft dan op accu.

https://youtu.be/_3P_S7pL7Yg

[Reactie gewijzigd door sleiN13 op 22 juli 2024 14:08]

EliteGhost @sleiN1312 januari 2023 08:47
Heb je wel weer kans dat zo'n bovenleiding knapt, met een verkeersinfarct tot gevolg.

Als het commentaar waar ik, zonder van het onderwerp af te wijken, op reageer een +2 krijgt, waarom krijgt dit dan een 0?

[Reactie gewijzigd door EliteGhost op 22 juli 2024 14:08]

sleiN13 @EliteGhost12 januari 2023 09:10
hoevaak gebeurt dat bij treinen en trams?
LooneyTunes @sleiN1312 januari 2023 10:27
Hoe vaak zie jij een (buitenlandse) trein of tram met te hoge lading op het spoor?

De tunnels in Nederland worden vaak genoeg afgesloten wegens te hoge vrachtwagens.

[Reactie gewijzigd door LooneyTunes op 22 juli 2024 14:08]

EliteGhost @sleiN1312 januari 2023 12:33
Bij treinen 193 keer in 24 maanden
Voor trams weet ik het niet.

De frequentie van vrachtwagens op de weg ligt ook hoger.
batjes @EliteGhost12 januari 2023 09:16
Arnhem heeft al weet ik hoe lang trollybussen. We kunnen toch dat netwerk gewoon gaan uitbreiden en in gaan zetten voor vrachtwagens? Zo vaak komt het ook niet voor dat zo'n bovenleiding voor ellende zorgt.
EliteGhost @batjes12 januari 2023 12:36
Hangt van de snelheid, frequentie en het weer af. Bij treinen zorgt het voor flinke vertraging (193 keer in 24 maanden), op een snelweg zal het voor een verkeersinfarct zorgen. Om een dergelijk netwerk boven een rijstrook van snelwegen te hangen is niet een 'gewoon uitbreiden' klusje.
sleiN13 @EliteGhost12 januari 2023 13:20
Het lost wel heel veel problemen op, vereist een stuk minder zeldzame grondstoffen. En zou dus best onder de streep nog steeds positief kunnen uitpakken.

Daarnaast hebben ze nog steeds een kleine accu dus kan er op probleem plekken heen gereden worden.
EliteGhost @sleiN1312 januari 2023 14:04
Tsja, het brengt ook net zoveel risico's met zich mee. Elke methode heeft z'n voor- en nadelen.
Geim @sleiN1312 januari 2023 11:25
Bijkomend voordeel is dat vrachtwagens niet meer kunnen inhalen ;)
Paul C 12 januari 2023 08:55
Er zijn echt wel wat meer laders geschikt voor vrachtwagens dan deze man doet voorkomen. Zo zijn de meeste Fastned stations qua doorrijhoogte al geschikt voor vrachtwagens (maar de stoep nog niet). Ook Shell bouwt snelladers die prima met een vrachtwagen te bereiken zijn. Deze bijvoorbeeld:
https://www.google.com/ma...5pDlLg!2e0!7i16384!8i8192

En zo zijn er wel meer. Alleen heeft Shell er vooralsnog een lachwekkend kleine (voor vrachtwagens) lader geïnstalleerd. Vrachtwagen accu's zijn ongeveer 10x groter dan personenauto's, dus 175kW is dan het equivalent van 17,5kW voor personenauto's. Dat is het vermogen van de laadpaal in mijn straat.

Probleem is ook dat de MCS standaard (vrachtwagen variant van CCS) pas sinds kort af is, dus er is nog helemaal geen apparatuur op de markt om vrachtwagens te laden.
Blasterxp @Paul C12 januari 2023 11:13
ah, nu snap ik de locatie van de shell lader bij het tankstation. Het leek al zo vreemd, en onhandig als er achter het tankstation direct een Fastned charger staat.

De shell zou wel blij zijn als er een vrachtwagen 500 Kwh komt halen. Goed voor de airmiles!
EdvanAl 12 januari 2023 09:51
De verwachting is dat er in 2030 duizenden elektrische vrachtwagens rondrijden, met een gezamenlijke stroomvraag gelijk aan die van 1 miljoen huishoudens. In 2050 moet het helemaal emissieloos zijn en dat betekent een stroomgebruik voor het hele elektrische wagenpark dat gelijk is aan dat van 4,5 miljoen huishoudens.

Wat een stroom pfff.
Misschien eens beginnen om ze niet op een Hummer te laten lijken en van 0.naar 100 kan ook in 8 seconde ipv 3.
badflower 12 januari 2023 09:07
Dit was echt zo voorspelbaar...de beste tijd voor elektrisch rijden was de afgelopen jaren (ik heb een EV). Er waren veel laadpalen, relatief weinig elektrische auto's, en stroom was goedkoop, plus elektrische autos werden keihard gesubsidieerd.

Wat we de komende jaren gaan zien is
  • subsidies op elektrische auto's worden afgebouwd, zowel in aanschaf als wegenbelasting
  • wachtrijen bij laadpalen, omdat er niet genoeg palen zijn, terwijl het aantal EVs keihard groeit. Nederland heeft het nog redelijk goed voor elkaar, maar de rest van Europa is een totaal ander verhaal (vaak drama).
  • een stroomprijs die eigenlijk alleen maar omhoog kan gaan. Er zijn gewoon gigantische investeringen nodig in het stroomnet om alles te elektrificeren. En die investeringen gaan we terugzien in de stroomprijs.
  • een fossiele brandstofprijs die eigenlijk alleen maar naar beneden kan gaan, aangezien er door het elektrificeren een steeds groter overschot komt van fossiele brandstoffen die 'gedumpt' worden door de oliestaten op de markt / de marktprijs omlaag brengt door overschot.
Op dit moment al is elektrisch rijden ongeveer even duur als benzine, met alle 'ongemakken' van laden en minder bereik.

Er is in mijn ogen maar 1 oplossing, namelijk fossiele brandstof (incl kerosine) moet extra belast worden, en elektriciteit moet gesubsidieerd worden om de transitie te maken. Anders komen we echt nooit van die fossiele troep af.

Alleen dat zie ik niet snel gebeuren, dus mijn verwachting is dat mijn volgende auto op z'n best een hybride wordt, maar dikke kans dat tegen die tijd benzine veel en veel voordeliger is.
Femme UX Designer @badflower12 januari 2023 11:45
een stroomprijs die eigenlijk alleen maar omhoog kan gaan. Er zijn gewoon gigantische investeringen nodig in het stroomnet om alles te elektrificeren. En die investeringen gaan we terugzien in de stroomprijs.
Op dit moment hebben we de bijzondere situatie dat de elektriciteitsprijs in variabele contracten volledig is losgeslagen van de prijzen op de day-ahead markt. Als je thuis kunt opladen is elektrisch rijden niet duur. Je wekt of zelf de energie op met zonnepanelen (was voor 20 ct/kWh al rendabel) of je stapt over op een dynamisch energietarief en je laadt je auto op momenten dat de elektriciteitsprijs laag is. In de lente en zomer is de kale elektriciteitsprijs in het weekend in de middag nagenoeg nul. Hetzelfde 's nachts in de winter als het hard waait. Momenten dat dynamische energieprijzen (zelfs op piekmomenten in de ochtend en avond) hoger zijn dan wat nu de norm is voor een variabel contract zijn er eigenlijk niet geweest. Voor minder dan 30ct / kWh laden is niet moeilijk.

Voor werkgevers ligt er een taak om bestemmingsladen op het werk makkelijker te maken. Het is ook financieel aantrekkelijk om EV's op te laden met zelf opgewekte energie van het dak van een bedrijfsgebouw. Op die manier hoeven werknemers zonder parkeermogelijkheid en laadpunt aan huis niet overgeleverd te zijn aan de beperkte beschikbaarheid van publieke laadpunten en de hogere kosten van publiek laden.
Kanter @badflower12 januari 2023 10:07
Klopt. Mijn volgende (lease) auto wordt weer gewoon benzine. Geen gedoe met laden en weer rust. Heerlijk.

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