'Er zijn met spoed meer laadpalen voor elektrische vrachtwagens nodig'

De RAI Vereniging, de Nederlandse brancheorganisatie voor personen- en vrachtauto's, wil dat er snel meer laadpalen voor elektrische vrachtwagens komen. Anders zijn de milieudoelstellingen onhaalbaar. Het energienetwerk moet snel verzwaard en slimmer worden.

Frits van Bruggen, voorzitter van de RAI, zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat er snel zo'n twintig snellaadstations rondom steden moeten komen voor elektrische vracht- en bestelauto’s. Volgens hem zal dat aantal doorgroeien naar ongeveer 40 laadstations, maar hij benadrukt dat er ook onderweg meer stations nodig zijn om de trucks van stroom te kunnen voorzien. Naar verwachting rijden er in 2030 duizenden elektrische vrachtwagens rond die gezamenlijk een stroomvraag hebben die vergelijkbaar is met die van een miljoen huishoudens. Er zijn dan ook snel meer snellaadpalen speciaal voor trucks nodig, vindt de RAI-voorzitter, ook omdat door de grotere accu's en beperkte laadtijden voor zware vrachtwagens de benodigde laadvermogens veel hoger zijn dan die voor personenauto's.

"De benodigde forse investeringen voor publieke snellaadpunten voor trucks zijn nog niet vrijgemaakt, zegt Frits van Bruggen. "De snelheid van de auto-industrie, de capaciteit van het energienetwerk en de ambities van de overheid op het gebied van elektrificatie lopen steeds meer uit de pas. Als je nu naar een stad toe rijdt en we willen met elektrische vrachtauto’s en bestelauto’s erin gaan, hoeveel van die palen ziet u dan? Die zijn er überhaupt nog niet of bijna niet. Als we over willen schakelen van benzine of diesel naar batterijen, dan moet de infrastructuur veranderen. Met grote spoed, en daarom slaan we alarm."

Er zijn momenteel nog maar weinig elektrische vrachtwagens in Nederland: ongeveer 340 op 160.000 vrachtwagens. Voor de komst van meer elektrische trucks zijn meer laadvoorzieningen onontkoombaar, vindt Van Bruggen: "Het is een beetje een kip-eidiscussie. De vrachtauto’s kunnen we maken, maar ze kunnen ze niet laden en daarom worden ze niet besteld. Aan de andere kant om het te laden, moeten die vrachtauto’s er zijn. Op deze manier kunnen we nooit elektrisch de steden in. Het gaat veel te langzaam."

Er zijn wel steeds meer laadstations voor personenauto's langs de wegen, maar volgens de RAI-voorzitter kunnen vrachtwagens hier geen gebruik van maken. "Het begint hiermee: als je met zo’n vrachtwagen zo’n snellaadstation zou inrijden, is het dak eraf", zegt hij. Daarnaast kunnen volgens hem de laadstations uitgebreid worden met meer kabels, zodat elektrische vrachtwagens er ook terechtkunnen, maar dat gebeurt momenteel niet.

Daarnaast moet er gekeken worden naar het gebruik van waterstof en hybridevrachtwagens. Van Burggen stelt dat er momenteel nog 'niet of nauwelijks' wordt geïnvesteerd in waterstofinfrastructuur. Verder ziet hij met het oog op de milieudoelstellingen graag dat tijdelijk hybridevrachtwagens worden toegelaten. "Dan rij je elektrisch in de stad en buiten de stad nog op diesel en benzine. Op die manier kunnen we ook het proces versnellen." Een dergelijke uitzondering is in zijn ogen nodig, omdat er vanaf 2025 emissievrije zones in steden komen en dat betekent dat dieselvrachtwagens de stad niet meer in mogen.