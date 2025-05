Mercedes kondigt elektrische truck eActros 600 met actieradius van 500km aan

Mercedes-Benz Trucks kondigt de eActros 600 aan, een 'langeafstandstruck' met een actieradius tot 500 kilometer. De vrachtwagen gebruikt een accu van 600kWh. De eActros 600 wordt vanaf dit jaar verkocht, maar gaat pas eind 2024 in productie.

De Duitse autofabrikant richtte zich voor de ontwikkeling van de eActros 600 naar eigen zeggen sterk op de aerodynamica van de cabine. Voor het vernieuwde ontwerp verwijderde Mercedes-Benz Trucks de meeste uitstekende delen, waaronder de spiegels, die vervangen werden door camera's. Mede hierdoor is de luchtweerstandcoëfficiënt van de cabine volgens het merk met 9 procent verminderd. De zogenoemde ProCabin wordt ook uitgebracht voor reguliere vrachtwagens van het merk.

De accu van de eActros 600 maakt gebruik van lithiumijzerfosfaatceltechnologie en bestaat feitelijk uit drie accupakketten van ieder 207kWh aan capaciteit. Dit systeem kan volgens het merk op basis van de ccs-standaard met 400kW opgeladen worden. Later moet ook het megawattlaadsysteem uitkomen, waarmee de accu met grofweg een megawatt opgeladen kan worden. Dit moeten klanten bijbestellen en wordt pas op een later moment in de vrachtwagen ingebouwd. Dankzij deze technologie moet de accu binnen een half uur van 20 naar 80 procent opgeladen kunnen worden.

Het accusysteem voorziet onder meer het 800V-eAs-aandrijfsysteem met twee elektromotoren van energie. Dit gebeurt volgens Mercedes met een continuvermogen van 400kW of een tijdelijk piekvermogen van 600kW. De eActros 600 moet met een standaardaanhangwagen zo'n 22 ton aan goederen kunnen vervoeren, wat neerkomt op een brutovoertuiggewicht tot 44 ton.