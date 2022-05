Volvo opent eerste accuassemblagefabriek voor elektrische vrachtwagens in Gent

Volvo Trucks heeft zijn eerste accuassemblagefabriek voor elektrische vrachtwagens geopend in het Belgische Gent. In de fabriek gaat Volvo accu's maken van cellen en modules van Samsung. Eerder overwoog Volvo een tweede accufabriek voor personenauto's in Gent te bouwen.

Hoewel volgens Volvo Trucks de fabriek op maandag geopend is, start de serieproductie pas in het derde kwartaal van dit jaar. Dan gaat Volvo in de fabriek 90kWh-accupakketen maken. In Volvo's vrachtwagens passen maximaal zes accupakketten, waardoor een vrachtwagen een maximale capaciteit kan hebben van 540kWh.

Hoeveel accu's er in een vrachtwagen zitten, hangt volgens Volvo af van hoe de vrachtwagen gebruikt gaat worden en hoeveel deze moet kunnen dragen. Het bedrijf zegt niet hoeveel accu's het per jaar wil gaan assembleren. Voor de accu's worden cellen en modules van Samsungs accutak SDI gebruikt.

Doordat Volvo nu zelf accu's assembleert, zegt de fabrikant de doorlooptijd voor klanten te kunnen verkorten en te kunnen waarborgen dat er accu's van hoogwaardige kwaliteit worden gebruikt. De fabriek gebruikt volgens Volvo hernieuwbare energie en de accu's zijn na gebruik te reviseren, op te knappen en te hergebruiken.

De accu's zijn geschikt voor Volvo's FH-, FM- en FMX-vrachtwagens. Dit zijn de zwaardere vrachtwagens van Volvo en de serieproductie van deze voertuigen start in het najaar. Naast deze zwaardere vrachtwagens, produceert Volvo al middelzware vrachtwagens met de FE, FL en VNR. Volvo wil dat tegen 2030 minstens de helft van alle in dat jaar verkochte vrachtwagens volledig elektrisch is.

De nieuwe fabriek is Volvo Trucks' eerste accufabriek, maar de autofabrikant Volvo heeft al sinds 2019 een accuassemblagefabriek in Gent. Deze maakt accu's voor elektrische personenauto's. Vorig jaar overwoog Volvo nog om een tweede accufabriek voor personenauto's in Gent te plaatsen, maar in december zag het bedrijf hier om onbekende reden toch vanaf.