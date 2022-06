Northvolt bouwt EV-accufabriek in Duitsland met productiecapaciteit van 60GWh

Het Zweedse accubedrijf Northvolt kondigt de komst van een nieuwe gigafactory aan. Deze komt in Duitsland te staan en moet vanaf 2025 lithiumionaccu's produceren voor elektrische voertuigen voor de Europese markt. De jaarlijkse productiecapaciteit bedraagt 60GWh.

De nieuwe gigafactory van Northvolt komt te staan in Heide, in de noordelijkste Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. De fabriek genaamd Northvolt Drei is goed voor zo'n 3000 nieuwe banen en moet accu's leveren op basis van de jaarlijkse productiecapaciteit van 60GWh. Volgens het bedrijf is dat laatste goed voor zo'n miljoen elektrische voertuigen. Met die capaciteit moet de totale Europese accuproductiecapaciteit van Northvolt uiteindelijk uitkomen op een totaal van 170GWh.

Naast de reguliere accuproductie zal op het terrein van Northvolt Drei ook een recyclingfabriek voor accu's komen. Volgens het bedrijf zal deze fabriek 'significante volumes' van de benodigde materialen voor de accuproductie halen uit gerecyclede accumetalen. Dat is een deel van Northvolts plan om tegen 2030 50 procent van de benodigde materialen uit recycling te halen.

In november vorig jaar produceerde het bedrijf de eerste volledig gerecyclede accucel met 100 procent hergebruikt nikkel, mangaan en kobalt. Dat zijn de materialen die de veelgebruikte NMC-kathoden vormen. Uiteindelijk wil het bedrijf 125.000 ton aan accu's gaan recyclen, wat ongeveer goed zou zijn voor een accuproductie met een totale capaciteit van 30GWh per jaar. Naast het recyclen van mangaan, nikkel en kobalt noemt Northvolt ook het recyclen van lithium. Ook richt het bedrijf zich naar eigen zeggen op het terugwinnen van koper, aluminium en plastics uit de accu's en materialen die door Northvolt worden gerecycled.

Het Zweedse bedrijf zegt niet alleen te hebben gekozen voor Heide vanwege de grote hoeveelheid beschikbare schone energie in de vorm van Duitse windenergie en de verbindingen met de stroomnetten van Denemarken en Noorwegen. Northvolt zegt dat deze locatie centraal is gelegen voor de toeleveringsketen, uitgaande van Centraal-Europa en Scandinavië. Ook biedt deze locatie de benodigde ruimte voor de fabriek en worden kansen genoemd die voortkomen uit de Duitse industriekennis en de Duitse expertise op het vlak van auto's.

Northvolt werkt onder meer samen met autofabrikanten als Volvo, BMW, Volkswagen en vrachtwagenfabrikant Scania. Volkswagen heeft een aandeel van ongeveer 20 procent in Northvolt. Northvolt heeft al overeenkomsten met autofabrikanten voor het leveren van lithiumionaccu's. Eind vorig jaar claimde het bedrijf de eerste volledig in Europa ontwikkelde accucel te hebben gemaakt.