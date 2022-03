Het is al langer duidelijk dat er strengere regels komen rond het gebruik van accu's in elektronica. Nu het Europees Parlement vorige week instemde, zijn de regels weer iets dichterbij. Het is dus hoog tijd om te zien wat die gaan betekenen.

Het duurt vaak lang om regels binnen de Europese Unie op te stellen. Soms moet het snel, zoals rond de inval in Oekraïne, en dat kan dan ook. De meeste regels komen tot stand na lang overleg en dat is ook het geval met de komende verordening rond accu's in elektronica.