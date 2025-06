EU-Raad geeft laatste goedkeuring voor USB-C-poortverplichting vanaf 2024

USB-C-aansluitingen zijn vanaf 2024 verplicht op kleine elektronica die in de Europese Unie wordt verkocht. Maandag stemde de Raad van de Europese Unie in met dit voorstel, de laatste benodigde goedkeuring voordat de wetgeving van kracht kan worden.

Nu de wet is goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie, wordt hij gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Daarna duurt het twintig dagen voordat de wet van kracht wordt en hebben fabrikanten twee jaar de tijd om eraan te voldoen. Dat moet dus vanaf 2024.

Onder de nieuwe wet moeten smartphones - dus ook iPhones - tablets, e-readers, digitale camera's, consoles, koptelefoons, oortjes, navigatiesystemen en draadloze speakers, muizen en toetsenborden met een USB-C-poort worden uitgerust als ze een fysieke laadpoort hebben. Brengt een smartphonefabrikant bijvoorbeeld een telefoon uit die alleen draadloos is op te laden, dan hoeft die niet met een USB-C-poort te worden uitgerust. 40 maanden na publicatie in het Publicatieblad moeten ook laptops met USB-C-laadpoorten worden uitgerust.

De Europese Commissie maakte het wetsvoorstel in september vorig jaar bekend. De Europese Unie wil met de wet voorkomen dat laders worden weggegooid omdat ze niet compatibel zijn met nieuwe toestellen die een consument koopt. Consumenten moeten daarnaast de keuze krijgen of ze een product met of zonder lader willen kopen. Het Europees Parlement stemde eerder deze maand in met de verplichting.