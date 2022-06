EU verplicht USB-C in herfst 2024 voor smartphones, tablets en camera's

Alle nieuwe smartphones, tablets en camera's in de EU moeten op termijn een USB-C-aansluiting hebben om op te laden. Daarover hebben de EU-raad en het Europarlement op dinsdag een akkoord bereikt.

De wet moet in de herfst van 2024 ingaan, schrijft het Europees Parlement. Onderhandelaars van de EU-raad en het Europarlement bereikten op dinsdag een akkoord over de details van de wet. Het voorstel moet nog wel formeel worden goedgekeurd door het Europarlement en de EU-raad, maar dat lijkt een formaliteit. Dat gebeurt na de zomer.

De EU wil er met de nieuwe regels voor zorgen dat alle mobiele apparaten opgeladen kunnen worden met dezelfde oplader, wat tot minder afval moet leiden en het makkelijker moet maken voor consumenten om hun apparaten op te laden zonder dat ze daarvoor verschillende soorten opladers en kabels moeten gebruiken.

De regels omvatten momenteel 'kleine en middelgrote draagbare elektronische apparaten' die bedraad worden opgeladen, ongeacht de fabrikant. Daaronder vallen bijvoorbeeld smartphones en tablets, waaronder toekomstige iPhones van Apple, die al jaren Apples eigen Lightning-aansluiting gebruiken. De wet geldt ook voor digitale camera's, e-readers, oordoppen, koptelefoons, headsets, handheldconsoles en draagbare speakers. Ook laptops moeten in de EU op termijn verplicht overstappen naar USB-C. Dat gebeurt 40 maanden nadat de wet ingaat voor de eerste apparaten.

In de wet staat ook dat consumenten de keuze moeten krijgen of ze een nieuw apparaat met of zonder meegeleverde oplader willen aanschaffen. Verder moeten snellaadtechnieken '️geharmoniseerd' worden, schrijft het Europarlement.

Er wordt al jaren gewerkt aan het voorstel om USB-C als 'standaardaansluiting' voor mobiele apparaten aan te wijzen binnen de EU, hoewel het pas in de afgelopen maanden echt op gang is gekomen. Tweakers publiceerde eerder een achtergrondverhaal over het voorstel.