Met dit artikel zoomen we in op de nieuwe wet die de Europese Commissie op 23 september aankondigde en die het verplicht maakt om smartphones van een USB-C-poort te voorzien. We geven een overzicht van de stappen die in het verleden zijn genomen en kijken naar de reden waarom de Europese Commissie nu met de wet komt.

Het voelde misschien als oud nieuws, toen de Europese Commissie donderdag 23 september bekendmaakte een wet rondom een universele laadkabel voor smartphones te willen invoeren. Is zo'n wet er niet al jaren? Praktisch alle smartphones hebben nu al een USB-C-poort, toch?