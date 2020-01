Apple spreekt zich uit tegen Europees voorstel voor universele oplaadstandaard

Apple is tegen het voorstel van het Europees Parlement om een universele oplaadstandaard verplicht te stellen. Volgens de fabrikant kunnen dergelijke regels de vooruitgang belemmeren en leidt het stoppen met Lightning juist tot meer afval.

Apple laat de BBC weten dat het meer dan een miljard apparaten met een Lightning-connector en miljoenen accessoires met de interface heeft geleverd. Verplicht stoppen zou voor 'disruptie van honderden miljoenen actieve apparaten en accessoires van onze Europese klanten zorgen'. De fabrikant meldt dat dit juist tot een 'ongeëvenaarde hoeveelheid elektronisch afval' zou leiden. Apple begon in 2012 met het gebruik van Lightning, maar maakt ook gebruik van usb-c, bijvoorbeeld bij MacBooks en de laatste iPad Pro.

Daarnaast stelt het bedrijf dat als in Europa in 2009 een verplichting op het gebruik van micro-usb was ingegaan, dit de technologische vooruitgang tegengehouden zou hebben. Volgens Apple beweegt de markt zich hoe dan ook al richting usb-c, al dan niet via verloopstukjes en -kabels, en is er geen noodzaak voor regulering.

Vorige week pleitte het Europees Parlement voor het verplicht stellen van een algemene lader voor alle mobiele telefoons, tablets, e-boeklezers en andere draagbare apparaten. Dat zou afval moeten terugdringen en de gebruiksvriendelijkheid van apparaten vergroten. In 2014 drong de Europese Commissie aan op vrijwillige afspraken tussen fabrikanten op dit terrein, maar die hebben volgens het Europees Parlement onvoldoende resultaat opgeleverd. Zo leverde Apple een dongle maar bleef het bij Lightning.